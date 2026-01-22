Ba Lan đang có 550 tấn vàng dự trữ

Ba Lan đã có những bước tiến lớn trong việc gia tăng dự trữ vàng, với tổng khối lượng hiện tại đạt khoảng 550 tấn, trị giá hơn 63 tỷ euro...

Theo trang Euronews, tăng dự trữ vàng là một phần trong chiến lược dài hạn của Ngân hàng Trung ương Ba Lan (NBP) nhằm củng cố vị thế kinh tế và tài chính của đất nước. Chủ tịch NBP, ông Adam Glapinski, đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của vàng trong cấu trúc dự trữ quốc gia, coi đây là tài sản không chịu rủi ro tín dụng, không phụ thuộc vào các quyết định chính sách tiền tệ của các quốc gia khác và có khả năng chống chịu trước các cú sốc tài chính.

Việc gia tăng dự trữ vàng không chỉ góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế Ba Lan, mà còn thể hiện tham vọng của ngân hàng trung ương nước này trong việc đạt mục tiêu sở hữu 700 tấn vàng, với tổng giá trị dự trữ vàng lên tới khoảng 400 tỷ zloty (tương đương 94 tỷ euro).

Tính đến cuối năm 2025, vàng chiếm 28,22% trong tổng dự trữ ngoại hối của Ba Lan, tăng mạnh so với con số 16,86% vào năm 2024. Đây là một trong những thay đổi nhanh nhất trong cấu trúc dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Các giao dịch mua vàng lớn nhất của NBP được thực hiện vào những tháng cuối năm 2025, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Dưới sự chỉ đạo của ông Glapinski, ban lãnh đạo NBP đã quyết định tiếp tục tăng cường tỷ lệ vàng trong dự trữ. Ông Glapinski đã tuyên bố vào tháng 1 rằng ông sẽ đề nghị NBP thông qua nghị quyết tăng dự trữ lên 700 tấn vàng.

Theo phân tích của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) năm 2025 chứng kiến sự tiếp tục của xu hướng toàn cầu về tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương. Với một vài ngoại lệ, hầu hết các quốc gia đều tăng cường nắm giữ vàng, coi đây là biện pháp phòng ngừa chiến lược trước các cuộc khủng hoảng tiền tệ và tài chính. Trong năm 2025, có tới 95% các ngân hàng trung ương được khảo sát dự đoán rằng lượng vàng trong dự trữ ngoại hối toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Trao đổi với Euronews, ông Marta Bassani-Prusik - Giám đốc sản phẩm đầu tư và giá trị ngoại hối tại công ty in tiền Ba Lan Mint of Poland - giải thích rằng một trong những động lực chính khiến các ngân hàng trung ương đầu tư vào vàng là sự độc lập của giá vàng trước chính sách tiền tệ và rủi ro tín dụng. Cũng quan trọng không kém là xu hướng đa dạng hóa tài sản và giảm tỷ lệ USD và các loại tiền tệ khác trong dự trữ.

Các chuyên gia chỉ ra rằng không phải tất cả các ngân hàng trung ương đều báo cáo đầy đủ quy mô mua vàng của họ. Trung Quốc và Nga thường được nhắc đến trong những nhận định như vậy. Một số nhà quan sát thị trường diễn giải những hành động này như một phần của sự chuẩn bị cho một mô hình tiền tệ thay thế, trong đó vàng có thể đóng vai trò lớn hơn trước đây.

Với khối lượng vàng dự trữ như trên, Ba Lan hiện có nhiều vàng dự trữ hơn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Về phần mình, ECB quản lý chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro, nhưng dự trữ vàng của chính cơ quan tương đối hạn chế và nhiệm vụ sở hữu vàng chủ yếu nằm ở các ngân hàng trung ương của các nước thành viên. Dự trữ vàng của ECB hiện đạt khoảng 506,5 tấn.

Nhu cầu vàng gia tăng của các ngân hàng trung ương là một sự phản ứng trước căng thẳng kinh tế và những thay đổi địa chính trị trên thế giới. Các chuyên gia của Mint of Poland lưu ý rằng khi càng có nhiều sự không chắc chắn trên thị trường, càng có nhiều sự quan tâm đến các tài sản được coi là "nơi trú ẩn an toàn" như vàng.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế phản đối luận điểm này, cho rằng tỷ lệ vàng cao có thể không đáp ứng được nhu cầu quản lý dự trữ linh hoạt trong một nền kinh tế hiện đại và dự trữ có thể được phân bổ tốt hơn vào các kênh đầu tư khác có tính sinh lợi cao hơn.