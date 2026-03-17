Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Phương Hoa

17/03/2026, 15:43

Đây được xem là cơ sở để TP.Hà Nội hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô góp phần đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của Thành phố...

Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn thành phố Hà Nội đến năm 2035.

Theo kế hoạch, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để Thủ đô bứt phá trong giai đoạn mới. Trong đó, đổi mới công nghệ gắn với phát triển kinh tế số được xem là động lực tăng trưởng chủ đạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành kinh tế mũi nhọn.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 3 NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Cụ thể, Hà Nội xác định danh mục các công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá cho từng ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực kinh tế trọng tâm gồm: công nghiệp văn hóa, du lịch (đặc biệt là du lịch văn hóa) và công nghiệp công nghệ số.

Đối với công nghiệp văn hóa, Thành phố định hướng phát triển thành ngành kinh tế quan trọng, có sức cạnh tranh cao, đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa tiêu biểu của cả nước.

Song song với đó, du lịch được kỳ vọng vươn lên thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đóng vai trò trung tâm kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.

Riêng lĩnh vực công nghiệp công nghệ số được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò nền tảng và dẫn dắt đổi mới công nghệ cho các ngành khác. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, tài sản số… nhằm tạo đột phá cho cả công nghiệp văn hóa và du lịch đến năm 2035.

Bên cạnh đó, các nhóm công nghệ trọng tâm được xác định gồm: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain… Việc phân tích, dự báo xu hướng công nghệ trong nước và quốc tế cũng được đặt ra, gắn với đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng ứng dụng trong từng ngành.

Thành phố đồng thời sẽ tiến hành đánh giá toàn diện năng lực tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh, cũng như các tổ chức nghiên cứu, đào tạo; qua đó xác định mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, chất lượng hạ tầng công nghệ, năng lực tài chính và nguồn nhân lực khoa học – công nghệ.

LỘ TRÌNH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2035

Lộ trình đổi mới công nghệ của các ngành kinh tế mũi nhọn được chia thành hai giai đoạn rõ ràng.

Giai đoạn 2026–2030: Giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi nâng cao năng lực cạnh tranh

Thành phố sẽ tăng cường mua, chuyển giao và tích hợp các công nghệ như AI, bản sao số, VR/AR, blockchain vào sản xuất sản phẩm công nghiệp văn hóa; đồng thời thúc đẩy số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số ngành công nghiệp văn hóa, kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia.

Trong lĩnh vực du lịch, chuyển đổi số sẽ được đẩy nhanh theo hướng phát triển du lịch thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá và xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đặt mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ nền tảng như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), an ninh mạng; đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực có lợi thế như phần mềm, nền tảng số, dịch vụ số và thiết kế chip bán dẫn.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng định hướng phát triển các khu công nghệ số tập trung mới, gắn với hạ tầng số hiện đại, hình thành các trung tâm dữ liệu lớn và trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2030–2035: Giai đoạn làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong đó, công nghệ sẽ được ứng dụng sâu rộng trong toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, sản xuất đến phân phối và tiêu dùng.

Hà Nội sẽ phát triển mạnh các mô hình công nghiệp văn hóa số, công nghiệp giải trí số, hình thành các nền tảng và hệ sinh thái số, cũng như sàn giao dịch sản phẩm công nghiệp văn hóa. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ mới và khai thác tài sản số.

Ngoài ra, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế được xem là những trụ cột then chốt, giúp công nghiệp văn hóa Thủ đô bứt phá trong giai đoạn tới

