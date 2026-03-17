Nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng khi xảy ra khủng hoảng truyền thông
Chu Khôi
17/03/2026, 15:38
Nhu cầu nhân lực truyền thông trong doanh nghiệp và quan hệ công chúng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dù cả nước đã có gần 20 cơ sở đào tạo ngành này, song việc thiếu giáo trình chuẩn hóa vẫn là một thách thức lớn, dẫn đến người làm truyền thông trong doanh nghiệp vẫn lúng túng mỗi khi xảy ra khủng hoảng truyền thông.
Ngày 17/3/2026, tại Trường Đại học Phương Đông diễn ra
chương trình ra mắt hai cuốn sách chuyên ngành gồm “Ứng xử với khủng hoảng truyền
thông” và “Tổ chức và quản trị sự kiện”. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều
nhà khoa học, giảng viên, nhà báo trong
lĩnh vực đào tạo, truyền thông và quan hệ công chúng.
Cuốn “Ứng xử với khủng hoảng
truyền thông” do TS. Nguyễn Quang Hòa - nhà báo có hơn 50 năm kinh nghiệm thực
hiện. Trong sự nghiệp của mình, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng
ban Thư ký Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Bên cạnh
đó, ông còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và sách chuyên ngành báo
chí, truyền thông, đồng thời hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Văn Lang và
nhiều cơ sở đào tạo khác.
NHU CẦU NHÂN LỰC TRUYỀN THÔNG TRONG DOANH NGHIỆP
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương - Quyền
Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Đông nhấn mạnh: Quản trị khủng hoảng truyền
thông là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ngành truyền thông
và quan hệ công chúng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hệ thống giáo trình
trong lĩnh vực này tại Việt Nam vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Phần lớn giảng
viên phải sử dụng tài liệu nước ngoài hoặc sách tham khảo, chưa thực sự phù hợp
với bối cảnh trong nước.
Theo ông Cương, nhu cầu nhân lực truyền thông trong
doanh nghiệp và quan hệ công chúng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần
đây. Dù cả nước đã có gần 20 cơ sở đào tạo ngành này, song việc thiếu giáo
trình chuẩn hóa vẫn là một thách thức lớn.
"Nội dung cuốn “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông”
không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn đưa ra nhiều tình huống thực tiễn,
được đúc kết từ các vụ khủng hoảng đã xảy ra trong xã hội, từ cá nhân nổi tiếng
đến các doanh nghiệp và tổ chức. Qua đó, người đọc có thể tiếp cận những bài học
cụ thể, sinh động”, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương chia sẻ.
Đáng chú ý, cuốn sách hướng dẫn chi tiết các kỹ năng cần
thiết khi làm việc với báo chí trong bối cảnh khủng hoảng, như kỹ năng phát
ngôn, tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí, trả lời và từ chối phỏng vấn.
Ngoài ra, sách cũng giúp người học hiểu rõ cơ chế hoạt động của các cơ quan báo
chí, từ đó chủ động xây dựng mối quan hệ hiệu quả với truyền thông.
Chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách, TS Nguyễn
Quang Hòa cho biết ban đầu ông viết sách nhằm phục vụ đào tạo báo chí. Tuy
nhiên, trong quá trình giảng dạy quan hệ công chúng, ông nhận thấy nhu cầu về
tài liệu chuyên sâu trong lĩnh vực này là rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng
xã hội phát triển mạnh, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành
khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc
đào tạo bài bản kỹ năng xử lý khủng hoảng.
Một trong những nguyên tắc quan trọng được đề cập trong
sách là “24 giờ vàng” – khoảng thời gian quyết định để kiểm soát và xử lý khủng
hoảng. Nếu tổ chức không kịp thời phản ứng trong thời gian này, nguy cơ mất kiểm
soát thông tin là rất cao. Khác với trước đây, khi các tổ chức có thể xử lý
thông tin thông qua một số kênh báo chí truyền thống, hiện nay mạng xã hội và
các nền tảng truyền thông số khiến thông tin lan truyền theo thời gian thực, với
tốc độ và phạm vi rộng hơn nhiều.
Ở góc độ thực tiễn, TS Nguyễn Quang Hòa cũng chỉ ra những
hạn chế của thị trường dịch vụ PR tại Việt Nam. Nhiều công ty hoạt động chưa
chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm trong tư vấn và xử lý khủng hoảng, trong khi
hành lang pháp lý còn chưa hoàn thiện. Điều này khiến các doanh nghiệp dễ rơi
vào thế bị động khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông.
KẾT HỢP LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
Cuốn sách thứ hai “Tổ chức và quản trị sự kiện” là công
trình đồng tác giả giữa TS Nguyễn Quang Hòa và ThS Lê Duy Hưng Thịnh - một đạo
diễn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng tham gia chỉ đạo nhiều chương trình,
lễ hội và sự kiện lớn trên cả nước. Sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết và kinh
nghiệm thực tiễn đã giúp cuốn sách mang tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu
đào tạo hiện nay.
TS Nguyễn Quang Hòa đảm nhiệm phần khung lý thuyết, còn ThS Lê Duy Hưng Thịnh phụ trách nội dung thực hành, từ kinh nghiệm tổ chức các
chương trình lớn. Cách tiếp cận này giúp người học không chỉ nắm vững kiến thức
nền tảng mà còn có thể áp dụng trực tiếp vào công việc.
Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Phạm Mạnh Hà (Khoa Khoa học
và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội) đánh giá cao ý nghĩa của hai
cuốn sách trong bối cảnh hiện nay; đồng thời cho biết khoảng một thập kỷ trước, khi
xây dựng chương trình đào tạo ngành tổ chức sự kiện, khó khăn lớn nhất không phải
là đội ngũ giảng viên mà là thiếu tài liệu và giáo trình. Dù ngành này đã được
giảng dạy ở một số cơ sở, nhưng số lượng công trình nghiên cứu và sách chuyên
sâu còn rất hạn chế.
PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh: việc ra mắt hai cuốn sách lần này được kỳ vọng sẽ góp phần
khắc phục khoảng trống đó, cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho cả giảng viên và
sinh viên, đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực
truyền thông và tổ chức sự kiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong
thời đại truyền thông số.
