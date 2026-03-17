Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng khi xảy ra khủng hoảng truyền thông

Chu Khôi

17/03/2026, 15:38

Nhu cầu nhân lực truyền thông trong doanh nghiệp và quan hệ công chúng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dù cả nước đã có gần 20 cơ sở đào tạo ngành này, song việc thiếu giáo trình chuẩn hóa vẫn là một thách thức lớn, dẫn đến người làm truyền thông trong doanh nghiệp vẫn lúng túng mỗi khi xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Các tác giả tặng sách cho các giảng viên. Ành: Chu Khôi.

Ngày 17/3/2026, tại Trường Đại học Phương Đông diễn ra chương trình ra mắt hai cuốn sách chuyên ngành gồm “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” và “Tổ chức và quản trị sự kiện”. Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học, giảng viên, nhà báo  trong lĩnh vực đào tạo, truyền thông và quan hệ công chúng.

Cuốn “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” do TS. Nguyễn Quang Hòa - nhà báo có hơn 50 năm kinh nghiệm thực hiện. Trong sự nghiệp của mình, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô. Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và sách chuyên ngành báo chí, truyền thông, đồng thời hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Văn Lang và nhiều cơ sở đào tạo khác.

NHU CẦU NHÂN LỰC TRUYỀN THÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Đông nhấn mạnh: Quản trị khủng hoảng truyền thông là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ngành truyền thông và quan hệ công chúng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hệ thống giáo trình trong lĩnh vực này tại Việt Nam vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Phần lớn giảng viên phải sử dụng tài liệu nước ngoài hoặc sách tham khảo, chưa thực sự phù hợp với bối cảnh trong nước.

Theo ông Cương, nhu cầu nhân lực truyền thông trong doanh nghiệp và quan hệ công chúng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dù cả nước đã có gần 20 cơ sở đào tạo ngành này, song việc thiếu giáo trình chuẩn hóa vẫn là một thách thức lớn.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương: nhu cầu nhân lực truyền thông trong doanh nghiệp đang gia tăng mạnh mẽ. Ảnh: Chu Khôi.

"Nội dung cuốn “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn đưa ra nhiều tình huống thực tiễn, được đúc kết từ các vụ khủng hoảng đã xảy ra trong xã hội, từ cá nhân nổi tiếng đến các doanh nghiệp và tổ chức. Qua đó, người đọc có thể tiếp cận những bài học cụ thể, sinh động”, PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương chia sẻ.

Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông khủng hoảng từ trước, đặt trong chiến lược quan hệ công chúng tổng thể. Người phát ngôn cũng cần được đào tạo bài bản, thường xuyên thực hành để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ. Nếu không có sự chuẩn bị, khủng hoảng có thể lan rộng như “vết dầu loang”, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực về uy tín và hình ảnh”.
TS Nguyễn Quang Hoà. 

Đáng chú ý, cuốn sách hướng dẫn chi tiết các kỹ năng cần thiết khi làm việc với báo chí trong bối cảnh khủng hoảng, như kỹ năng phát ngôn, tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí, trả lời và từ chối phỏng vấn. Ngoài ra, sách cũng giúp người học hiểu rõ cơ chế hoạt động của các cơ quan báo chí, từ đó chủ động xây dựng mối quan hệ hiệu quả với truyền thông.

Chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách, TS Nguyễn Quang Hòa cho biết ban đầu ông viết sách nhằm phục vụ đào tạo báo chí. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy quan hệ công chúng, ông nhận thấy nhu cầu về tài liệu chuyên sâu trong lĩnh vực này là rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo bài bản kỹ năng xử lý khủng hoảng.

TS Nguyễn Quang Hoà: "Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông khủng hoảng". Ảnh: Chu Khôi.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được đề cập trong sách là “24 giờ vàng” – khoảng thời gian quyết định để kiểm soát và xử lý khủng hoảng. Nếu tổ chức không kịp thời phản ứng trong thời gian này, nguy cơ mất kiểm soát thông tin là rất cao. Khác với trước đây, khi các tổ chức có thể xử lý thông tin thông qua một số kênh báo chí truyền thống, hiện nay mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số khiến thông tin lan truyền theo thời gian thực, với tốc độ và phạm vi rộng hơn nhiều.

Ở góc độ thực tiễn, TS Nguyễn Quang Hòa cũng chỉ ra những hạn chế của thị trường dịch vụ PR tại Việt Nam. Nhiều công ty hoạt động chưa chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm trong tư vấn và xử lý khủng hoảng, trong khi hành lang pháp lý còn chưa hoàn thiện. Điều này khiến các doanh nghiệp dễ rơi vào thế bị động khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông.

KẾT HỢP LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Cuốn sách thứ hai “Tổ chức và quản trị sự kiện” là công trình đồng tác giả giữa TS Nguyễn Quang Hòa và ThS Lê Duy Hưng Thịnh - một đạo diễn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng tham gia chỉ đạo nhiều chương trình, lễ hội và sự kiện lớn trên cả nước. Sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cuốn sách mang tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu đào tạo hiện nay.

TS Nguyễn Quang Hòa đảm nhiệm phần khung lý thuyết, còn ThS Lê Duy Hưng Thịnh phụ trách nội dung thực hành, từ kinh nghiệm tổ chức các chương trình lớn. Cách tiếp cận này giúp người học không chỉ nắm vững kiến thức nền tảng mà còn có thể áp dụng trực tiếp vào công việc.

Thực tế cho thấy nhiều người làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thường tập trung vào hoạt động thực tiễn để có thu nhập, ít dành thời gian cho nghiên cứu và giảng dạy. Điều này dẫn đến tình trạng người có kinh nghiệm thực tế nhưng thiếu nền tảng lý luận vững chắc".
Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS Phạm Mạnh Hà (Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội) đánh giá cao ý nghĩa của hai cuốn sách trong bối cảnh hiện nay; đồng thời cho biết khoảng một thập kỷ trước, khi xây dựng chương trình đào tạo ngành tổ chức sự kiện, khó khăn lớn nhất không phải là đội ngũ giảng viên mà là thiếu tài liệu và giáo trình. Dù ngành này đã được giảng dạy ở một số cơ sở, nhưng số lượng công trình nghiên cứu và sách chuyên sâu còn rất hạn chế.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh: việc ra mắt hai cuốn sách lần này được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục khoảng trống đó, cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho cả giảng viên và sinh viên, đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại truyền thông số.

Từ khóa:

công tác đào tạo nhân lực Đại học Phương Đông giáo trình truyền thông khủng hoảng truyền thông nhu cầu nhân lực truyền thông PGS.TS. Nguyễn Hữu Cương tài liệu chuyên ngành tổ chức và quản trị sự kiện TS. Nguyễn Quang Hòa ứng xử với khủng hoảng truyền thông

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Chứng khoán

2

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin

Tài chính

3

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Đầu tư

4

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

Kinh tế số

5

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy