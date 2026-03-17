Huế: Khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải quy mô lớn, công suất 20.000 xe/năm
Nguyễn Thuấn
17/03/2026, 15:52
Với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự án Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR tại Huế được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ngày 17/3, tại Khu công nghiệp sản
xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế, Công ty KIM LONG MOTOR tổ chức lễ khánh
thành Nhà máy sản xuất xe tải và ra mắt các dòng xe mang thương hiệu riêng. Sự
kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế
(26/3/1975 – 26/3/2026).
Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG
MOTOR được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng.
Công trình được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, có mức độ tự động hóa
cao, trong đó nổi bật là xưởng hàn ứng dụng robot tự động thế hệ mới và dây
chuyền sơn sử dụng công nghệ nhúng tĩnh điện ED, cho phép xử lý toàn bộ thân xe
dài tới 12,5m, góp phần tăng khả năng chống ăn mòn và độ bền sản phẩm.
Xưởng lắp ráp được thiết kế theo
hướng linh hoạt, có thể sản xuất nhiều dòng xe trên cùng một dây chuyền, đáp ứng
nhanh nhu cầu thị trường. Toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc
tế như ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949.
Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc
Công ty KIM LONG MOTOR cho biết, việc đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ là
dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mảng xe thương mại. Doanh nghiệp
xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là nền tảng để xây dựng hệ
sinh thái sản xuất ô tô bền vững, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, phát
triển công nghiệp phụ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn
vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhà máy là một trong những cấu phần
quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất ô tô của KIM LONG MOTOR tại Huế, cùng với
các nhà máy cơ khí đột dập, sản xuất động cơ YUCHAI và pin xe điện. Qua đó,
doanh nghiệp từng bước làm chủ các cụm chi tiết then chốt như cabin, chassis, động
cơ, pin, giúp kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và nâng cao tỷ lệ nội địa
hóa.
Theo kế hoạch, nhà máy hướng tới
công suất khoảng 20.000 xe mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tại buổi lễ, doanh nghiệp chính
thức ra mắt các dòng xe tải mới gồm KIMAN9, KIMLONG X9 và xe tải van thuần điện
GK48 EV. Các sản phẩm được phát triển phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt
Nam, đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và tiết kiệm năng lượng.
Trong đó, mẫu GK48 EV hướng đến xu thế vận tải xanh, có thể di chuyển hơn 300
km sau mỗi lần sạc.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc khánh thành nhà máy
và ra mắt sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện Trung tâm sản
xuất ô tô KIM LONG MOTOR Huế theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh của ngành công nghiệp địa phương.
Theo lãnh đạo thành phố, đây là dự
án mang tính tiên phong, phù hợp với định hướng thu hút các dự án công nghiệp
xanh, sạch, công nghệ cao và phát triển bền vững. Khi đi vào hoạt động, nhà máy
không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội mà còn đóng góp vào quá
trình xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng tự chủ.
Thành phố Huế sẽ tiếp tục đồng
hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển hiệu quả, qua đó nâng
cao giá trị gia tăng, tạo việc làm và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân địa
phương.
Nghệ An “kích hoạt” chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới
16:07, 14/03/2026
Huế đẩy nhanh tiến độ các dự án trường phổ thông nội trú tại vùng biên giới
Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đến năm 2035, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW.
Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha
Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.
UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2
UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trên cơ sở đề xuất của liên danh CC1 - BVEC…
Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...
Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: