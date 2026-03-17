Huế: Khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải quy mô lớn, công suất 20.000 xe/năm

Nguyễn Thuấn

17/03/2026, 15:52

Với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự án Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR tại Huế được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR Huế

Ngày 17/3, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế, Công ty KIM LONG MOTOR tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải và ra mắt các dòng xe mang thương hiệu riêng. Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 – 26/3/2026).

Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha, với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Công trình được trang bị hệ thống dây chuyền hiện đại, có mức độ tự động hóa cao, trong đó nổi bật là xưởng hàn ứng dụng robot tự động thế hệ mới và dây chuyền sơn sử dụng công nghệ nhúng tĩnh điện ED, cho phép xử lý toàn bộ thân xe dài tới 12,5m, góp phần tăng khả năng chống ăn mòn và độ bền sản phẩm.

Xưởng lắp ráp được thiết kế theo hướng linh hoạt, có thể sản xuất nhiều dòng xe trên cùng một dây chuyền, đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và IATF 16949.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán giữa KIM LONG MOTOR và các đối tác, đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động thương mại của các dòng xe mới.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Công ty KIM LONG MOTOR cho biết, việc đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển mảng xe thương mại. Doanh nghiệp xác định nội địa hóa và làm chủ công nghệ cốt lõi là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái sản xuất ô tô bền vững, đồng thời sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhà máy là một trong những cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất ô tô của KIM LONG MOTOR tại Huế, cùng với các nhà máy cơ khí đột dập, sản xuất động cơ YUCHAI và pin xe điện. Qua đó, doanh nghiệp từng bước làm chủ các cụm chi tiết then chốt như cabin, chassis, động cơ, pin, giúp kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Theo kế hoạch, nhà máy hướng tới công suất khoảng 20.000 xe mỗi năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại buổi lễ, doanh nghiệp chính thức ra mắt các dòng xe tải mới gồm KIMAN9, KIMLONG X9 và xe tải van thuần điện GK48 EV. Các sản phẩm được phát triển phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và tiết kiệm năng lượng. Trong đó, mẫu GK48 EV hướng đến xu thế vận tải xanh, có thể di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc.

Lễ ký kết hợp đồng mua bán giữa KIM LONG MOTOR và các đối tác, đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động thương mại của các dòng xe mới.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc khánh thành nhà máy và ra mắt sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện Trung tâm sản xuất ô tô KIM LONG MOTOR Huế theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp địa phương.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là dự án mang tính tiên phong, phù hợp với định hướng thu hút các dự án công nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao và phát triển bền vững. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam theo hướng tự chủ.

Thành phố Huế sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển hiệu quả, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

