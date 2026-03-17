Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thực hiện Kế hoạch 628 về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, phát hiện gần 1.800 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Ngày 16/3/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai một số nội dung phối hợp trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Hội nghị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì.

GẦN 1.800 VỤ VI PHẠM BỊ PHÁT HIỆN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng xác định bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội và trở thành một trong ba trụ cột của phát triển bền vững.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, việc bảo vệ môi trường sinh thái, hệ sinh thái rừng, nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học không chỉ đơn thuần là bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên, mà còn gắn với bảo đảm an ninh môi trường, an ninh con người và sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long: bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 17/10/2025, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Sau gần ba tháng triển khai, công tác phối hợp giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở các thông tin thu thập và các điểm nóng đã xác định, lực lượng công an, kiểm lâm, kiểm ngư và các cơ quan chức năng tại địa phương đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm. Kết quả, từ ngày 17/10 đến 31/12/2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản". Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết hàng trăm nghìn lượt người dân đã được tiếp cận thông tin tuyên truyền; hàng nghìn tổ chức và cá nhân ký cam kết không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm. Công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch được thực hiện đồng bộ với nhiều văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Song song với hoạt động tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng tăng cường thu thập thông tin, xác định các điểm nóng vi phạm để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm đã được rà soát. Các cơ quan chức năng cũng theo dõi nhiều hội, nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu rao bán động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn đã xác định nhiều điểm nóng và đối tượng có dấu hiệu vi phạm liên quan đến săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật.

Trong lĩnh vực thủy sản, một số địa phương được xác định có nguy cơ cao xảy ra tình trạng sử dụng ngư cụ cấm, xung điện hoặc chất nổ trong khai thác thủy sản, từ đó làm cơ sở để tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm.

Nhờ các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra đồng bộ, nhận thức của người dân về giá trị của đa dạng sinh học và động vật hoang dã đã có chuyển biến tích cực. Nhiều cá nhân đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP ĐỂ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC

Trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; đa dạng hóa các hình thức truyền thông và tăng cường phối hợp với báo chí, truyền hình, các nền tảng truyền thông số để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cao; kiên quyết xử lý các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép cũng như việc sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.

Hai bộ cũng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và liên tỉnh, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc phức tạp, từng bước đấu tranh với các đường dây buôn bán động vật hoang dã hoạt động có tổ chức.

Đồng thời, công tác giám sát và xử lý vi phạm trên không gian mạng sẽ được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát hiện và xử lý các hành vi rao bán, vận chuyển động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng tính răn đe trong xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ hiệu quả đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.