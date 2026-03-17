Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản
Chu Khôi
17/03/2026, 09:56
Thực hiện Kế hoạch 628 về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, phát hiện gần 1.800 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Ngày 16/3/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với
Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai một số nội dung phối hợp
trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Hội nghị do ông
Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì.
GẦN 1.800 VỤ VI PHẠM BỊ PHÁT HIỆN
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn
mạnh, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải
hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn
thuần. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng xác định bảo vệ môi trường được đặt
ngang hàng với phát triển kinh tế - xã hội và trở thành một trong ba trụ cột của
phát triển bền vững.
Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, việc bảo vệ môi trường
sinh thái, hệ sinh thái rừng, nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học không chỉ
đơn thuần là bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên, mà còn gắn với bảo đảm an
ninh môi trường, an ninh con người và sự phát triển bền vững của các thế hệ
tương lai.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 17/10/2025, Bộ
Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ký Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên
truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động
vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Sau gần ba tháng triển khai, công tác phối
hợp giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết hàng trăm nghìn lượt người dân đã được tiếp
cận thông tin tuyên truyền; hàng nghìn tổ chức và cá nhân ký cam kết không săn
bắt, buôn bán động vật hoang dã và không sử dụng ngư cụ cấm. Công tác chỉ đạo
và triển khai kế hoạch được thực hiện đồng bộ với nhiều văn bản hướng dẫn từ
Trung ương đến địa phương. Các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo, đôn đốc thực hiện, đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp
luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã
và nguồn lợi thủy sản.
Song song với hoạt động tuyên truyền, các lực lượng chức
năng cũng tăng cường thu thập thông tin, xác định các điểm nóng vi phạm để chủ
động triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến
hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm đã được
rà soát. Các cơ quan chức năng cũng theo dõi nhiều hội, nhóm trên không gian mạng
có dấu hiệu rao bán động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm.
Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn đã xác định nhiều điểm
nóng và đối tượng có dấu hiệu vi phạm liên quan đến săn bắt, buôn bán, vận chuyển
và nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật.
Trong lĩnh vực thủy sản, một số
địa phương được xác định có nguy cơ cao xảy ra tình trạng sử dụng ngư cụ cấm,
xung điện hoặc chất nổ trong khai thác thủy sản, từ đó làm cơ sở để tăng cường
kiểm tra và xử lý vi phạm.
Nhờ các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra đồng bộ, nhận
thức của người dân về giá trị của đa dạng sinh học và động vật hoang dã đã có
chuyển biến tích cực. Nhiều cá nhân đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho
cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP ĐỂ BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC
Trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi
trường sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ
chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, chim di
cư và nguồn lợi thủy sản.
Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cộng đồng; đa dạng hóa các hình thức truyền thông và tăng cường
phối hợp với báo chí, truyền hình, các nền tảng truyền thông số để lan tỏa
thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cao; kiên quyết xử lý các hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép cũng như việc sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.
Hai bộ cũng sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và
liên tỉnh, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc
phức tạp, từng bước đấu tranh với các đường dây buôn bán động vật hoang dã hoạt
động có tổ chức.
Đồng thời, công tác giám sát và xử lý vi phạm trên không
gian mạng sẽ được tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát hiện và xử lý
các hành vi rao bán, vận chuyển động vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, quý hiếm
trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát,
hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực quản
lý nhà nước, đồng thời tăng tính răn đe trong xử lý các hành vi vi phạm, góp phần
bảo vệ hiệu quả đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
