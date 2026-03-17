Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho loạt dự án điện năng

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đến năm 2035, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW.
Tổng vốn đầu tư cho các dự án nguồn điện và LNG trong danh
mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 lên tới 131.601 tỷ đồng (tương
đương khoảng 5,2 tỷ USD). Tuy nhiên, tình hình triển khai thực tế đang gặp
nhiều thách thức khi phần lớn các dự án vẫn nằm trên giấy.
23 DỰ ÁN CHƯA THỂ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG
Trong số 27 dự án thuộc giai đoạn 2025-2030 (tổng công suất
2.919 MW), chỉ có 3 dự án đang triển khai đúng tiến độ và dự kiến vận hành năm
2027, gồm: Thủy điện Sông Âm (14 MW, đạt 40% khối lượng), Thủy điện Tén Tằn (12
MW, đạt 80%) và Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa (18 MW,
đạt 40%).
Đáng chú ý, dự án Thủy điện Hồi Xuân (102 MW) dù đã thi công
đạt trên 90% khối lượng nhưng đang bị chậm tiến độ do chủ đầu tư chưa bố trí đủ
vốn để hoàn thành.
Điểm nghẽn lớn nhất là có tới 23 dự án chưa thể đầu tư xây
dựng. Trong đó, 2 dự án đã có nhà đầu tư nhưng chưa đủ điều kiện triển khai
(Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 công suất 128 MW và Nhà máy điện rác Nghi
Sơn 20 MW), còn 21 dự án chưa thể lựa chọn được nhà đầu tư.
Đối với 4 dự án thuộc giai đoạn 2031-2035 (tổng công suất
3.182 MW), gồm LNG Công Thanh (1.500 MW), Thủy điện Trung Sơn MR (130 MW), LNG
Thanh Hóa (1.500 MW) và Điện mặt trời hồ Yên Mỹ 2 (52 MW), hiện mới chỉ có 2 dự
án đầu có nhà đầu tư nhưng vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục.
Về lưới điện, trên địa bàn tỉnh có 45 dự án, trong đó 2 dự
án đã hoàn thành đóng điện; 7 dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
triển khai và 2 dự án của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang được thực hiện.
LNG NGHI SƠN ĐÃ 3 LẦN MỜI THẦU, VẪN CHƯA CHỌN ĐƯỢC CHỦ ĐẦU
TƯ
Thông tin tại buổi họp báo công bố sự kiện Hội nghị xúc tiến
đầu tư tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Chí Thanh, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế
Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đã có những cập nhật quan trọng về các dự án khí LNG trọng điểm.
Đối với dự án LNG Nghi Sơn có vốn đầu tư 58.000 tỷ đồng, mặc
dù đang được mời thầu quốc tế và nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của
tỉnh, nhưng hành trình tìm chủ đầu tư cho dự án này đầy chông gai. Trước đó, dự
án từng thu hút 5 nhà đầu tư quan tâm, nhưng đã trải qua 3 lần hủy thầu, gia
hạn thầu vì nhiều lý do và vẫn chưa thể chọn được nhà đầu tư chính thức.
Lý giải về phương án lựa chọn nhà đầu tư, ông Nguyễn Chí
Thanh cho biết: "Khác với Nghệ An lựa chọn chỉ định thầu đối với dự án LNG
Quỳnh Lập, Thanh Hóa chọn phương án đấu thầu rộng rãi vì có nhiều nhà đầu tư
trong nước và quốc tế quan tâm, theo đuổi dự án trong thời gian dài. Việc đấu
thầu đảm bảo công khai, minh bạch và chọn được nhà đầu tư thực sự có năng
lực."
Về phía dự án LNG Công Thanh (công suất 1.500 MW), đây là dự
án được chuyển đổi từ nhiệt điện và nâng công suất, hiện đã được bổ sung vào
Quy hoạch điện VIII. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đang hướng dẫn các bên
tái cấu trúc và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Một vấn đề kỹ thuật quan trọng cũng được ông Nguyễn Chí
Thanh nhấn mạnh: Thanh Hóa hiện vẫn giữ chủ trương mỗi nhà máy LNG có một cảng
chuyên dụng riêng, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo an
ninh năng lượng và chủ động trong vận hành.
HƠN 131.600 TỶ ĐỒNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG
Theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực năng lượng được phân bổ
cụ thể:
Lĩnh vực điện khí LNG có 2 dự án với tổng vốn 73.000 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong đó, dự án Kho LNG Nghi Sơn có công suất 1
triệu tấn/năm với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng và dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn có
công suất 1.500 MW với vốn đầu tư 58.000 tỷ đồng.
Lĩnh vực điện gió có 7 dự án với tổng vốn 26.952 tỷ đồng.
Các dự án bao gồm Điện gió Bắc Phương - Nghi Sơn công suất 100 MW vốn 4.800 tỷ
đồng; Điện gió Nghi Sơn 1 công suất 50 MW vốn 2.400 tỷ đồng; Điện gió Nghi Sơn
2 công suất 50 MW vốn 2.400 tỷ đồng; Điện gió Hải Lâm công suất 49,5 MW vốn
2.376 tỷ đồng; Điện gió Thanh Phú công suất 49,5 MW vốn 2.376 tỷ đồng; Điện gió
Mường Lát công suất 200 MW vốn 8.000 tỷ đồng và Điện gió Hoằng Hóa công suất
115 MW vốn 4.600 tỷ đồng.
Lĩnh vực điện mặt trời có 7 dự án với tổng vốn 13.828 tỷ
đồng, tập trung tại khu vực hồ Yên Mỹ, đầm Thượng Hòa và các huyện Bỉm Sơn,
Ngọc Lặc. Các dự án gồm Điện mặt trời hồ Yên Mỹ 1 công suất 80 MW vốn 3.840 tỷ
đồng; Điện mặt trời hồ Yên Mỹ 2 công suất 52 MW vốn 2.496 tỷ đồng; Điện mặt
trời hồ Đồng Chùa công suất 24 MW vốn 1.152 tỷ đồng; Điện mặt trời đầm Thượng
Hòa công suất 24 MW vốn 1.152 tỷ đồng; Điện mặt trời Công Chính công suất 40 MW
vốn 1.920 tỷ đồng; Điện mặt trời Long Sơn - Thanh Hóa công suất 80 MW vốn 2.200
tỷ đồng và Điện mặt trời Ngọc Lặc công suất 45 MW vốn 1.068 tỷ đồng.
Lĩnh vực thủy điện có 4 dự án với tổng vốn 9.050 tỷ đồng,
bao gồm Thủy điện Mường Lát công suất 45 MW vốn 2.250 tỷ đồng; Thủy điện Mường
Mìn công suất 13 MW vốn 650 tỷ đồng; Thủy điện Sơn Điện công suất 13 MW vốn 650
tỷ đồng và dự án tích năng Sông Mực - Đồng Lớn công suất 110 MW vốn 5.500 tỷ
đồng.
Lĩnh vực điện sinh khối có 3 dự án với tổng vốn 7.500 tỷ
đồng, gồm Điện sinh khối Thanh Hóa 1 công suất 50 MW vốn 3.125 tỷ đồng; Điện
sinh khối Thanh Hóa 2 công suất 60 MW vốn 3.750 tỷ đồng và Điện sinh khối Như
Thanh công suất 10 MW vốn 625 tỷ đồng.
Lĩnh vực điện rác có 1 dự án Khu xử lý chất thải tập trung
cấp vùng tại xã Sao Vàng với công suất xử lý 1.000 tấn/ngày, phát điện 12 MW,
vốn đầu tư 1.271 tỷ đồng. Dự án hiện đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.
Ngoài các dự án năng lượng, tỉnh Thanh Hóa còn kêu gọi đầu
tư vào 7 dự án hóa chất tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bao gồm: sản xuất
Axit Sulfuric (H2SO4) với vốn 83.000 tỷ đồng; thu hồi và sản xuất dung dịch
NH3; sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2); sản xuất NaOH và Hypochlorite; tổ hợp
Olefin - Polymer; sản xuất Carbon Black; sản xuất dầu nhờn và nhựa đường.
Với 31 dự án nguồn điện được quy hoạch nhưng phần lớn chưa
thể triển khai, cùng tổng vốn đầu tư lên tới 131.601 tỷ đồng cho các dự án năng
lượng, Thanh Hóa đang đứng trước bài toán khó trong việc hiện thực hóa mục tiêu
trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ. Việc tháo gỡ các điểm
nghẽn về thủ tục, thu hút nhà đầu tư có năng lực và bố trí đủ vốn cho các dự án
đang là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế
- xã hội trong tương lai.
