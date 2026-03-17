Ngành nhựa Việt Nam tái cấu trúc chuỗi cung ứng để thoát bẫy “phụ thuộc”

Song Hà

17/03/2026, 12:55

Dù giữ vai trò trụ cột trong sản xuất và xuất khẩu, ngành nhựa Việt Nam đang đứng trước bài toán chiến lược về quyền kiểm soát chi phí và tự chủ nguyên liệu...

Plastics & Rubber Vietnam 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự. Ảnh: Song Hà.

Theo báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), hiện nay, ngành nhựa Việt Nam đóng góp khoảng 6–7% giá trị sản xuất công nghiệp với hơn 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2025, quy mô sản xuất toàn ngành đạt khoảng 32 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 6,5–6,6 tỷ USD tới hơn 170 thị trường, chủ yếu là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và ASEAN.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng là một nghịch lý: sự phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu nhập khẩu. Năm 2024, dù doanh thu đạt 31 tỷ USD nhưng ngành đã phải chi tới 13 tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu và bán thành phẩm. Điều này khiến các doanh nghiệp trở nên cực kỳ nhạy cảm trước biến động giá nhựa resin, tỷ giá và chi phí logistics.

Bên cạnh đó, áp lực còn đến từ chính sách thuế khắc nghiệt (lên tới 46% từ Hoa Kỳ) khiến một số đơn hàng nhựa bị hủy hoặc trì hoãn, trong khi Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu ngành, làm gia tăng rủi ro đối với sản lượng và biên lợi nhuận.

Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt về quy mô, giá thành từ các đối thủ trong khu vực như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Trước những rủi ro địa chính trị và biến động chuỗi cung ứng, mục tiêu của ngành nhựa Việt Nam không còn thuần túy là tăng trưởng nhanh mà là "kiểm soát được bao nhiêu trong chuỗi giá trị".

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cho biết ngành đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu lên trên 70% trong những năm tới. Chiến lược này bao gồm việc mở rộng năng lực hóa dầu nội địa và thắt chặt liên kết giữa nhà sản xuất nguyên liệu với các đơn vị chế biến hạ nguồn. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp làm chủ quyền kiểm soát chi phí và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

Để hiện thực hóa mục tiêu tái cấu trúc, nhu cầu về các nền tảng kết nối thương mại và sourcing (tìm nguồn cung ứng) quy mô khu vực đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, và lời giải cho nhu cầu này sẽ đến từ Triển lãm Quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ, Nguyên phụ liệu và Thiết bị Máy móc ngành Nhựa và Cao su (Plastics & Rubber Vietnam 2026).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4/2026 tại Trung tâm SECC, TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô trưng bày hơn 13.000 m2 và 450 gian hàng từ 32 quốc gia, trong đó có 6 khu gian hàng quốc tế từ các cường quốc công nghiệp như Áo, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ý.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 11.000 khách tham quan chuyên ngành, mang đến không gian giao thương năng động, nơi các doanh nghiệp có thể kết nối, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Không chỉ dừng lại ở vai trò trưng bày, triển lãm còn là “điểm chạm” chiến lược giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ tiên phong, tối ưu năng lực sản xuất, thông qua đó đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu.

Thay vì tiếp tục nhấn mạnh vào tư duy đổi mới hay trình diễn công nghệ thuần túy, Plastics & Rubber Vietnam 2026 cho thấy sự dịch chuyển sang cách tiếp cận thực tế và định hướng hiệu quả hơn, tập trung trực diện vào các vấn đề cốt lõi của ngành như nguồn cung nguyên liệu, năng lực sản xuất, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường.

Các nhóm doanh nghiệp và giải pháp trọng tâm trải dài toàn bộ chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp nguyên liệu, hạt nhựa và compound; nhà sản xuất máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghiệp; đến các đối tác OEM, ODM, gia công xuất khẩu, cùng hệ thống phân phối và người mua quốc tế.

Tăng cường phối hợp bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thực hiện Kế hoạch 628 về bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, sau gần ba tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, phát hiện gần 1.800 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ tháng 3...

Trước biến động thương mại toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các FTAs, giảm chi phí logistics và khơi thông tín dụng… nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Thay vì chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá để bù đắp bằng tiền mặt khi giá tăng cao, nên thành lập Quỹ dự phòng lưu thông tập trung, trích nguồn từ quỹ này để mua xăng dầu dự trữ tại các thời điểm giá thế giới xuống thấp. Khi thị trường biến động hoặc khan hiếm, Chính phủ có thể tung lượng hàng dự trữ này ra để điều tiết sản lượng và ổn định giá cả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

