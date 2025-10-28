Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Minh Kiệt
28/10/2025, 09:45
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, đánh giá cao sự tham dự của Ecuador tại sự kiện quan trọng này, thể hiện quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế chung tay phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia.
Phó Chủ tịch nước khẳng định đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ song phương, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1/1980 – 1/1/2025).
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân Ecuador dành cho Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay.
Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Ecuador, Phó Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Về phía Ecuador, Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, qua đó thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.
Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định Ecuador mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương và đa phương, trong khuôn khổ chính sách mở rộng quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và thể thao, cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.
Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác chính trị và kinh tế hiện có; đồng thời khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ecuador sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Ecuador, đặc biệt trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp và dầu khí.
Hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Việt Nam và Ecuador cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai khu vực và toàn cầu.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.
Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Ecuador; Phó Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.
Tại cuộc Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4, hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới...
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur...
Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: