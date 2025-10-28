Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hoan nghênh Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị mới, đánh giá cao sự tham dự của Ecuador tại sự kiện quan trọng này, thể hiện quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế chung tay phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

Phó Chủ tịch nước khẳng định đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ song phương, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1/1980 – 1/1/2025).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân Ecuador dành cho Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Ecuador, Phó Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phía Ecuador, Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội, qua đó thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.

Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định Ecuador mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực song phương và đa phương, trong khuôn khổ chính sách mở rộng quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và thể thao, cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác chính trị và kinh tế hiện có; đồng thời khuyến khích các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ecuador sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Ecuador, đặc biệt trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp và dầu khí.

Hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Việt Nam và Ecuador cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của hai khu vực và toàn cầu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.

Phó Tổng thống Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Ecuador; Phó Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.