Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế

Các cuộc tiếp xúc song phương của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh, thực thi pháp luật và phòng, chống tội phạm mạng.

Sáng 26/10, tại Hà Nội, tiếp tục chuỗi hoạt động trong chương trình Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine; Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Cộng hòa Azerbaijan Ali Naghiyev; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách lãnh sự, quốc hội, vấn đề người Iran Vahid Jalalzadeh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi và bà Rita Mikbel, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.

LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC

Tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chuyến công tác của ngài Bộ trưởng nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm của Mozambique trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa Việt Nam và Mozambique.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine.

Hai bên đánh giá cao việc triển khai Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù được ký nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mozambique năm 2019; nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện đã ký, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra và truy nã tội phạm, đặc biệt trong các lĩnh vực xuyên quốc gia, ma túy, khủng bố, mua bán người và tội phạm công nghệ cao.

Bộ trưởng hai nước thống nhất mở rộng hợp tác trong an ninh mạng, tận dụng cơ chế của Công ước Hà Nội để trao đổi chứng cứ điện tử, phối hợp điều tra quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc và Interpol.

Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Paulo Chachine tin tưởng quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng – những thách thức đòi hỏi sự chung tay của toàn cầu.

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Vahid Jalalzadeh, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Iran được vun đắp trên cơ sở tôn trọng và hữu nghị, với nhiều kết quả trong chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, an ninh, quốc phòng.

Bộ trưởng đề nghị Iran tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và phát triển công nghiệp an ninh; phối hợp chuyển giao công nghệ phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Jalalzadeh khẳng định Iran mong muốn đồng hành cùng Việt Nam và các đối tác quốc tế trong triển khai Công ước Hà Nội, hướng tới khuôn khổ hợp tác dựa trên đối thoại bình đẳng, tôn trọng luật pháp quốc tế và phát triển bền vững.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao ngài Vahid Jalalzadeh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách lãnh sự, quốc hội, vấn đề người của Iran.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến độ ký kết các hiệp định hợp tác quan trọng như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Bản ghi nhớ về phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ INTERPOL, đặc biệt về phòng chống tội phạm môi trường và tội phạm công nghệ cao.

Hai Bộ thống nhất tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, truy nã và dẫn độ tội phạm, mở rộng hoạt động đào tạo, trao đổi cán bộ thực thi pháp luật; đồng thời ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong triển khai Công ước Hà Nội.

Bộ trưởng Mmamiloko T. Kubayi nhận định Lễ mở ký Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng mở ra chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi, không chỉ về phòng, chống tội phạm mạng mà còn trên nhiều lĩnh vực khác vì hòa bình và ổn định của hai khu vực.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CAO VÀ AN NINH MẠNG

Tại buổi tiếp Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan Ali Naghiyev, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Azerbaijan trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác vào tháng 5/2025 tại Baku.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc An ninh quốc gia Azerbaijan Ali Nagiyev ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa hai Bộ.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, tội phạm công nghệ cao và mua bán người.

Ngay sau buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Ali Naghiyev đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan – văn kiện được xem là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thuận lợi cho phối hợp chia sẻ thông tin, điều tra và phòng, chống tội phạm.

Tại buổi việc với bà Rita Mikbel, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò của Ericsson trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và viễn thông thế hệ mới. Ông cho rằng những sáng kiến công nghệ của Ericsson góp phần hỗ trợ các quốc gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm mạng đến bảo đảm an ninh dữ liệu.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin, cùng nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật dựa trên AI nhằm bảo vệ hạ tầng mạng 5G, 6G; phối hợp xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số an toàn và Trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền tại Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị Ericsson chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong sản xuất thiết bị 5G, 6G, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ quốc gia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề xuất Ericsson tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho cán bộ Việt Nam và phối hợp nghiên cứu các giao thức an toàn thông tin, quản lý phổ tần số vô tuyến, ứng dụng AI trong quản lý mạng.

Các hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các quốc gia, tổ chức và tập đoàn lớn trên thế giới, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, thực thi hiệu quả Công ước Hà Nội – khuôn khổ toàn cầu đầu tiên về phòng, chống tội phạm mạng.