Thủ tướng kêu gọi các nước thực hiện "5 đẩy mạnh" triển khai Công ước Hà Nội

Thủ tướng khẳng định không có an ninh mạng vững chắc - sẽ không có xã hội số an toàn, do đó bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế...

Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành UNODC, đồng chủ trì.

Tham dự phiên thảo luận có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ cùng đại diện hơn 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và các nước thành viên Liên hợp quốc đã đến dự Lễ mở ký, trong đó gần 70 quốc gia và tổ chức đã tham gia ký Công ước.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện lịch sử, khởi đầu giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam khi đảm nhận trọng trách đăng cai tổ chức.

Thủ tướng cho rằng những thành tựu vượt bậc của khoa học và công nghệ đang làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế, phương thức sản xuất và quản trị xã hội toàn cầu. Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược của mọi quốc gia nhằm phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, chủ quyền và đời sống con người.

“Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu. Không có an ninh mạng vững chắc sẽ không có xã hội số an toàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ nhận thức sâu sắc vai trò trụ cột của an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp và chương trình hành động về phòng, chống tội phạm mạng. Việt Nam đã chuyển từ tư duy “phòng thủ bị động” sang “chủ động tiến công”, xây dựng “thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, từng bước nâng cao năng lực “tự chủ, tự lực, tự cường” về an ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Maroc Abdellatif Ouahbi phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ nhất. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng cụ thể cho cam kết đó.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay triển khai tinh thần “5 đẩy mạnh”: đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức và tập đoàn công nghệ; đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước; đẩy mạnh hợp tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng; và đẩy mạnh tham gia, đóng góp vào khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần “5 đẩy mạnh” là lời kêu gọi hành động chung của thời đại, để Công ước Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, củng cố niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Nêu bật thông điệp của một dân tộc yêu chuộng hòa bình và khát vọng vươn lên, Thủ tướng tái khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ đã đề ra, đồng hành cùng các quốc gia thành viên triển khai Công ước, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số”.