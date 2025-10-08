Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng

Ngày 8/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại tỉnh Cao Bằng và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại tại tuyến phố Kim Đồng, Phố đi bộ ven sông Bằng, khu vực Chợ Xanh thuộc phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6 đến ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 120–200 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 là 3,29 m.

Để phòng, chống bão lũ, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng tổ chức rà soát khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt, vận động di dời 254 hộ dân ra khỏi nơi nguy hiểm; 506/516 cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học ngày 7/10...

Toàn tỉnh có 1 người chết, 2 bị thương, trên 7.500 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng ngập nước, trong đó 210 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất, 21 xóm bị ngập nước, hơn 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Trên các tuyến đường có 74 điểm bị sạt lở, tắc đường, 145 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập úng, trong đó, có gần 45 điểm ngập úng, hơn 95 điểm sạt lở..

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng tại trại dã chiến ở phường Thục Phán, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao địa phương đã nỗ lực trong phòng, chống bão lũ. Tỉnh đã chủ động các phương án từ bão số 10; khoanh vùng, tạo bản đồ cho các tình huống khẩn cấp; chủ động di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở, biến các vấn đề bị động thành chủ động. Tỉnh cũng đã thay đổi cách ứng phó nhanh chóng với thiên tai, "biến điều bất thường trở thành bình thường"...

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, ban, ngành phải trả lời được các câu hỏi trong phòng, chống bão lũ là làm được gì? Lúng túng ở khâu nào? Thiếu cái gì? Phương châm "4 tại chỗ" cũng cần thay đổi với đặc điểm địa phương như, phải chuẩn bị xuồng cứu hộ, túi sinh tồn... Về lực lượng cứu hộ, tỉnh cần chủ động, cụ thể trong phân công công việc, triển khai hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh nhanh chóng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, người neo đơn, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các doanh nghiệp, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ về thuế, hoãn nợ, giãn nợ...

Cao Bằng cần đánh giá kĩ lưỡng, khoa học việc lũ dâng bất thường, tính toán thiệt hại, đề ra các giải pháp chống lũ hiệu quả; Đồng thời nhấn mạnh Cao Bằng cần xác định là địa phương miền núi, địa hình chia cắt, vì vậy nhiệm vụ chống lũ là hàng đầu; hình dung mức độ ảnh hưởng của thiên tai để đề ra các giải pháp phòng, chống an toàn, hiệu quả...