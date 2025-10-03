Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm không để người dân sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" sau bão lũ

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa ngày 3/10, Thủ tướng đã nhấn mạnh không thể để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát sau những cơn bão tàn phá. Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết hành động cụ thể từ phía Chính phủ…

Trưa 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và trực tuyến đến 12 địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 10, mưa lũ, lốc xoáy vừa qua và các giải pháp ứng phó với bão MATMO (bão số 11) đang tiến vào Biển Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó bão lũ; thăm hỏi, động viên các địa phương, nhân dân vùng bị thiên tai sớm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thủ tướng đã ký 9 công điện, liên tục chỉ đạo ứng phó với tinh thần chủ động, quyết liệt, “từ sớm, từ xa”; đồng thời cử nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại địa phương.

THIỆT HẠI NẶNG NỀ, ƯU TIÊN ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG DÂN SINH

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 3/10, bão số 10 cùng mưa lũ, lốc xoáy đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà bị sập, 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái. Gần 89.000 héc-ta lúa và hoa màu ngập, thiệt hại; hơn 2.000 con gia súc, 519.000 con gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; 17.000 héc-ta nuôi trồng thủy sản hư hỏng; hơn 50.000 héc-ta rừng bị thiệt hại.

Hệ thống hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: 7.573 điểm giao thông sạt lở, ngập lụt với hơn 7 triệu m3 đất đá bị cuốn trôi; 45 sự cố đê điều; hơn 58 km kênh mương và 203 công trình thủy lợi hư hỏng; 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế tại một số tỉnh ước tính 15.864 tỷ đồng.

Các địa phương tham gia cuộc họp - Ảnh: VGP

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương nhằm khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu và ổn định dân cư vùng thiên tai.

Kết luận cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình có người thiệt mạng, mất tích, bị thương; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng tuyến đầu đã kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống thiên tai phải rút ra bài học lớn: trước hết tập trung bảo vệ tính mạng con người; theo dõi, dự báo chặt chẽ, huy động lực lượng “4 tại chỗ” để ứng cứu và khắc phục hậu quả; chuẩn bị từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ.

GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VÀ DÀI HẠN ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương nhanh chóng ổn định tình hình và đời sống nhân dân: lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng; tiếp tục tìm kiếm người mất tích; chăm sóc y tế cho người bị thương; bảo đảm chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Hiện có 350 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, Thủ tướng kêu gọi xã hội chung tay giúp đỡ, với mục tiêu đến 15/12 phải hoàn thành xây dựng lại nhà cho người dân; Trong tháng 10 sửa chữa hơn 172.000 ngôi nhà tốc mái; đến 15/10 khắc phục xong trường học, trạm y tế. Đồng thời, hạ tầng thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giao thông phải được ưu tiên khắc phục, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Tài chính phối hợp triển khai ngay chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, hỗ trợ tín dụng để người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Các bộ, ngành, địa phương rà soát thiệt hại, đề xuất giải pháp khắc phục, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế, vận hành các công trình hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Cần sắp xếp lại dân cư ở vùng núi thấp, ven sông, vùng trũng; quy hoạch hệ thống thoát nước chống ngập lụt.

Thủ tướng nhấn mạnh việc cụ thể hóa mô hình “4 tại chỗ” trong tổ chức chính quyền 2 cấp, dự trữ chiến lược tại xã về lương thực, nước sạch, thuốc men để sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực dự báo, giám sát thiên tai, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bên cạnh khắc phục hậu quả bão số 10, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay biện pháp ứng phó bão MATMO (bão số 11) đang tiến vào Biển Đông, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại.