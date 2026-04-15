Cơ chế mới cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bạch Dương
15/04/2026, 20:14
Từ ngày 16/4, Điều lệ mẫu mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai trên toàn quốc, với các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách,...
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BKHCN kèm theo Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương, có hiệu lực từ ngày 16/4/2026.
Lần đầu tiên, một hành lang pháp lý đồng bộ được thiết lập cho toàn hệ thống quỹ, tạo nền tảng cho quản trị thống nhất nhưng vẫn bảo đảm tính chủ động, linh hoạt theo thực tiễn.
Quỹ được xác định là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tiếp nhận và sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Quỹ có chức năng tài trợ, đặt hàng thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lãi suất vay để ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...
Các hoạt động tài trợ, đặt hàng và hỗ trợ không dàn trải mà tập trung giải quyết các bài toán lớn của ngành, lĩnh vực và địa phương; đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Toàn bộ hoạt động quản lý được định hướng theo kết quả đầu ra, gắn chặt với nhu cầu của thị trường; góp phần hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiệu quả, liên kết giữa Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp.
Thông tư đưa ra các cơ chế mới như đồng tài trợ giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tiếp nhận nguồn lực ngoài ngân sách, tăng cường trách nhiệm giải trình và giám sát cũng được thiết kế đồng bộ, hướng tới quản trị hiện đại.
Cơ chế đồng tài trợ được quy định rõ theo hướng ngân sách nhà nước ưu tiên cho giai đoạn nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, trong khi tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp tăng dần theo mức độ hoàn thiện và khả năng thương mại hóa của công nghệ. Cách tiếp cận này không chỉ huy động hiệu quả nguồn lực xã hội mà còn thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
Một thay đổi mang tính bản chất được thiết lập trong Thông tư là chuyển từ "quản lý theo đầu vào" sang "quản lý theo kết quả đầu ra". Theo đó, việc cấp kinh phí được thực hiện theo các mốc đánh giá gắn với tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thay vì cấp phát dàn trải, đồng thời cho phép điều chỉnh, tiếp tục hoặc chấm dứt nhiệm vụ trên cơ sở kết quả đánh giá.
Một điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung nội hàm "đổi mới sáng tạo", bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, đồng thời thiết lập cơ chế quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù nghiên cứu.
Các rủi ro khách quan, phát sinh ngoài dự kiến nhưng tuân thủ đúng quy trình có thể được xem xét chấp nhận; việc đánh giá theo từng giai đoạn là cơ sở để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt nhiệm vụ, bảo đảm linh hoạt và hiệu quả.
Việc đánh giá rủi ro được thực hiện thông qua hội đồng khoa học hoặc chuyên gia độc lập, làm căn cứ để quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc chấm dứt nhiệm vụ.
Thông tư cũng nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, không áp đặt mô hình cứng nhắc, tạo điều kiện để các Bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn mô hình vận hành phù hợp với thực tiễn.
Các Quỹ đã được thành lập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cần thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Quy mô hệ sinh thái khởi nghiệp của TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 7 tỷ USD
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị trí top 5 Đông Nam Á và top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động toàn cầu, với quy mô ước khoảng 7 - 7,5 tỷ USD...
Google công bố tính năng "Trí thông minh cá nhân" của Gemini tại Việt Nam
Tính năng hỏi đáp mới cho phép AI tích hợp dữ liệu từ Gmail, Google Photo, YouTube và Google Search để tạo ra trải nghiệm “đo ni đóng giày”, hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng tại Việt Nam…
Rò rỉ kính thông minh mới của Apple
Theo một số nguồn tin, kính thông minh của Apple sẽ không được trang bị màn hình, mà chỉ tích hợp camera, micro, loa và khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái...
Trung Quốc trợ cấp sản xuất chip gấp 3,6 lần Hoa Kỳ trong thập kỷ qua
Từ năm 2014–2023, Trung Quốc bỏ xa nhiều quốc gia trong đầu tư công vào ngành bán dẫn...
Amazon chi 11,57 tỷ USD thâu tóm công ty vệ tinh, tăng tốc cạnh tranh với Starlink
Thương vụ này sẽ tạo nền tảng để Amazon xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến triển khai từ năm 2028...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: