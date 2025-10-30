Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên người dân vùng "rốn lũ" Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/10/2025, 18:14
Trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu địa phương không chỉ tập trung cứu hộ, cứu nạn trước mắt mà cần có tầm nhìn lâu dài trong quy hoạch, phát triển hạ tầng và sinh kế, thích ứng an toàn với thiên tai, biến đổi khí hậu...
Trưa 30/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp đến nhiều khu vực bị ngập sâu tại Quảng Trị để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ và động viên người dân vượt qua khó khăn.
Tại thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu – nơi chịu thiệt hại nặng nề do nước lũ dâng cao, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chia sẻ với bà con, ghi nhận tinh thần chủ động của chính quyền và người dân trong việc di dời, bảo đảm an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Trị cần tiếp tục đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu, đồng thời huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Cùng với đó, khẩn trương khôi phục hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc; bảo đảm lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị chia cắt.
Trong buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị sớm thống kê thiệt hại, có kế hoạch hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau lũ. Ông động viên bà con phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo của chính quyền khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.
Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, từ ngày 26 đến 30/10, Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi lượng mưa vượt 300 mm, gây ngập sâu tại vùng hạ lưu các xã Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Lệ Thủy và sạt lở ở các khu vực miền núi.
Toàn tỉnh có hơn 700 hộ dân bị ngập, 2.100 người bị ảnh hưởng, 137 hộ phải di dời khẩn cấp; mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích và hơn 5.000 học sinh phải tạm nghỉ học.
Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp cận các vùng bị cô lập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điểm sơ tán tập trung.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, mưa kéo dài tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao tại nhiều khu vực. Tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp tại hai khu vực có nguy cơ đặc biệt, đồng thời đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hạ tầng giao thông và trang bị thêm thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Về lâu dài, cần nghiên cứu các giải pháp căn cơ như xây dựng hồ chứa điều hòa, đê bao cắt lũ tại vùng hạ lưu sông Ô Lâu – khu vực giáp ranh giữa Quảng Trị và thành phố Huế.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao tinh thần chủ động của Quảng Trị trong công tác ứng phó thiên tai. Theo Phó Thủ tướng, việc kích hoạt kịp thời phương châm “4 tại chỗ” cùng sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, quân đội và công an đã giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, cảnh báo sớm và chủ động sơ tán dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; tăng cường tuyên truyền kỹ năng ứng phó với thiên tai. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, nước uống, thuốc men hay bị cô lập lâu ngày, đồng thời cần quy hoạch lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu “sống an toàn với thiên tai”.
Chiều 30/10, Đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi bệnh nhân, các gia đình và người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thành phố Huế...
Mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư ở Huế chìm trong biển nước, điện mất, liên lạc đứt quãng. Giữa những ngày gian khó ấy, lực lượng công an thành phố đã nghĩ ra mô hình “trạm sạc 0 đồng” – một sáng kiến nhỏ nhưng ấm áp, giúp người dân giữ liên lạc và vững lòng vượt qua mùa lũ.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5744/UBND-NC về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Trong đó, có dịch vụ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm…
Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp xảy ra tại miền Trung Việt Nam, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người dân nơi đây...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: