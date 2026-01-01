Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026

Bảo hiểm xã hội các địa phương điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026 do trùng với lịch nghỉ Tết Dương lịch, bắt đầu từ ngày 5/1…

Căn cứ thông báo của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội nhiều địa phương đã có sự điều chỉnh về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ Nhật, ngày 4/1; hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu, ngày 2/1 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1.

Tại Hà Nội, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội, cho biết Bảo hiểm xã hội thành phố dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ ngày 6/1 đến 10/1/2026.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả bắt đầu từ ngày 12/1 đến hết ngày 25/1. Theo bà Châu, do Tết Nguyên đán 2026 muộn nên không chi trả gộp 2 tháng vào 1 kỳ như những năm trước.

Tại Hưng Yên, để đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng kịp thời, theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên thông báo thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026 đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 5/1/2026.

Tại Thái Nguyên, theo thông báo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026 bằng hình thức chuyển khoản vào ngày 6/1.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, trên địa bàn phía Bắc tỉnh Thái Nguyên (các xã, phường thuộc tỉnh Bắc Kạn cũ), sẽ chi trả từ ngày 5 đến ngày 6 hàng tháng. Trên địa bàn còn lại của tỉnh Thái Nguyên (các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên cũ), từ ngày 3 đến ngày 7 hàng tháng.

Tại TP.HCM, Bảo hiểm xã hội thành phố thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1/2026 bằng hình thức tiền mặt như sau: Bưu điện TP.HCM, Bưu điện Trung tâm Bình Dương, Bưu điện Trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả sáng ngày 10/1 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 12/1 đến hết ngày 25/1 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/huyện.

Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 5/1/2026 (ngày làm việc đầu tiên).

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện. Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 149/QĐ-TTg và Quyết định số 1813/QĐ-TTg.

Trước đó, tại công văn 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, từ kỳ chi trả tháng 7/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gồm có: Chi trả qua tài khoản cá nhân; chi bằng tiền mặt và ấn định thời gian chi trả của các tỉnh thành.

Cụ thể, theo kế hoạch, 21 tỉnh, thành gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thành phố Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Với tháng 1/2026 sẽ là ngày 5/1/2026.

13 địa phương còn lại gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, tức là ngày 6/1/2026.

Tuy nhiên, vừa qua, một số địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt chịu hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn. Vì vậy, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Một trong các giải pháp được quan tâm chỉ đạo triển khai là thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tại các tỉnh đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

Người hưởng tại 4 địa phương là Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào kỳ chi trả tháng 12/2025.