Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tuyên Quang

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Dũng Hiếu
02/10/2025, 07:14
Chiều 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Cùng đi kiểm tra và làm việc có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng. Tính đến 14 giờ ngày 1/10, có 4 người mất tích và 2 người chết do sạt lở đất, đuối nước; 4.428 nhà bị ngập nước, tốc mái; trên 1.700 hộ cần di dời khẩn cấp; nhiều tuyến đường bị sạt lở, một số địa phương bị chia cắt, cô lập; gần 1.500 ha lúa, hơn 900 ha ngô, rau màu, cây trồng khác bị ngập úng; hàng chục chuồng trại gia súc, gia cầm bị hư hỏng; hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi...
Hiện nay, diễn biến thời tiết vẫn còn rất phức tạp, tỉnh Tuyên Quang đề nghị được hỗ trợ phương tiện di chuyển vào các địa bàn bị cô lập, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân cũng như các phương thức liên lạc trên địa bàn. Các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi và sẵn sàng hỗ trợ tỉnh các điều kiện cần thiết.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản mà nhân dân Tuyên Quang đang phải gánh chịu. Đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đối với công tác ứng phó thiên tai thời gian qua.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, Tuyên Quang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu; huy động tối đa lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người còn mất tích, di dời khẩn cấp người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản cho nhân dân.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, biên phòng tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người dân. Các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông, điện, nước; bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng bị cô lập, không để người dân nào thiếu đói, thiếu ấm.
Tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành liên quan để sớm có giải pháp khắc phục bền vững các công trình thủy lợi, hồ đập, đường giao thông bị ảnh hưởng. Về lâu dài, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế gắn với nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở.
Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa lũ tại xã Chiêm Hóa. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ lên cao.
Kiểm tra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chiêm Hóa, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ những khó khăn, vất vả của thầy và trò nhà trường trong những ngày qua. Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm khắc phục hậu quả ngay khi nước rút để học sinh sớm được trở lại trường ổn định học tập và chăm sóc các em thật tốt cả về thể chất và tinh thần.
Tặng quà nhà trường và đại diện khu dân cư có người bị thiệt hại do mưa lũ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính để nghị nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai với tinh thần tính mạng con người là trên hết, trước hết; chủ động phương án bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, sớm ổn định cuộc sống ngay khi nước rút.
Sau thiệt hại nặng nề do bão số 10, Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng…
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy đã từng bước đi vào nền nếp, mang lại nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn không ít khó khăn, vướng mắc.
Chiều 1/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trung tâm chính trị xã Tân An Hội để ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
