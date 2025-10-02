Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba

Hà Lê

02/10/2025, 07:06

Ngày 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández trở lại thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là minh chứng cho tình cảm anh em, đồng chí và sự đoàn kết ủng hộ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: QĐND
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: QĐND

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp đạt được tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Cuba với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phiên họp thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt, và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández bày tỏ vui mừng khi dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam và gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông chia sẻ cảm nhận sau mỗi chuyến thăm Việt Nam và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández khẳng định những kết quả, thắng lợi của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba. Cuba luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, coi hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội và tình hình thế giới có nhiều thách thức, khó khăn đối với Cuba hiện nay.

Trong cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã thông báo khái quát về tình hình Cuba gần đây và những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải. Ông cũng chia sẻ về các chính sách và giải pháp mà Đảng, Nhà nước Cuba đang triển khai nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của người dân. Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với Việt Nam các kinh nghiệm và bài học có được trong quá trình phát triển của mỗi nước, đặc biệt là quá trình đổi mới tại Việt Nam và những chủ trương, chính sách phát triển mang tính chiến lược mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang triển khai thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong củng cố và phát triển mối quan hệ anh em đặc biệt, đoàn kết thủy chung, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Thủ tướng mong muốn cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba cùng gìn giữ, vun đắp, phát huy mối quan hệ mẫu mực được nhiều thế hệ Lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Thủ tướng cũng chia sẻ về những bài học của Việt Nam về đổi mới tư duy, cách làm trong quá trình phát triển kinh tế, phá thế bao vây cấm vận, mở cửa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khẳng định cần phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đặc biệt là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: QĐND
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: QĐND

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan hai nước đang tích cực triển khai kết quả các chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel, đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác chiến lược quan trọng mà Lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức quan tâm gồm: nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua và các thỏa thuận ký kết trong dịp chuyến thăm lần này, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giữa các bộ, ngành địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao “Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba” (02/12/1960-02/12/2025); tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác trên tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; “Vì Cuba, Việt Nam sẵn sàng hiến thời gian, công sức, trí tuệ của mình” thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng và truyền thống son sắt, thủy chung của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chân thành cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông và Đoàn cấp cao Quốc hội Cuba sự tiếp đón trọng thị, thân tình và chu đáo; trân trọng chuyển tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lời thăm hỏi và lời mời thực hiện chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Chính phủ Manuel Marrero. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

