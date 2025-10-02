Phiên họp thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong suốt chặng đường 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ này, không chỉ là kênh đối ngoại chính trị tin cậy mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Phiên họp lần này là cơ hội để hai bên đánh giá tổng thể kết quả hợp tác song phương thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nghị viện trong bối cảnh hiện nay, không chỉ củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao vững chắc mà còn mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân. Ông cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ xúc động khi nhắc lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Ông cho rằng phiên họp lần này là dịp để Quốc hội hai nước theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, mở rộng đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.

Cuba đặc biệt coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế của mình, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy các chính sách cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández một lần nữa khẳng định, Cuba ghi nhận vai trò vô giá của Việt Nam trong ủng hộ, giúp đỡ Cuba ổn định, phát triển đất nước; đồng thời trân trọng cảm ơn các tổ chức của Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong thời gian qua.

Trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, các đại biểu hai nước đã đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba. Hai bên đã nghe báo cáo tình hình hợp tác giữa hai nước, đề xuất các biện pháp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên kênh nghị viện cả ở cấp độ song phương cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực mà hai Quốc hội là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết song phương, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung ghi nhận kết quả Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba. Trong đó, thống nhất rằng Phiên họp thứ ba sẽ được tổ chức tại La Habana, Cuba. Đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.