Dự án CASE Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng trong việc củng cố nền tảng khoa học – công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó góp phần đưa các cam kết của Việt Nam vào hành động cụ thể...

Chiều 1/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã chính thức trao đổi Thỏa thuận triển khai Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (Dự án CASE Việt Nam).

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo (SATI), đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, cùng lãnh đạo GIZ và Dự án CASE. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, nhấn mạnh vai trò của dự án CASE Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng.

Dự án CASE hướng tới hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, nhằm xây dựng hệ thống năng lượng bền vững, đáng tin cậy với chi phí hợp lý, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam trong Thỏa thuận Paris. Trọng tâm của dự án là xây dựng cơ sở khoa học – thực tiễn để thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng; đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp, viện trường; tăng cường kết nối giữa khối nghiên cứu và doanh nghiệp trong tiếp nhận, ứng dụng công nghệ từ nước ngoài; và dự báo nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Dự án CASE Việt Nam có bốn hợp phần chính gồm: nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năng lượng tái tạo; xúc tiến chuyển giao công nghệ; và các hoạt động hỗ trợ khác. Chính phủ Đức, thông qua Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức, đã ủy thác cho GIZ quản lý dự án với đối tác là Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) sẽ đóng vai trò chủ dự án và trực tiếp tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ GIZ.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, cho biết Bộ Khoa học và công nghệ đang tập trung thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu và chuyển giao công nghệ năng lượng sạch, kết nối viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực nội địa hóa công nghệ năng lượng tái tạo.

“Dự án CASE Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch,” ông Nguyễn Mai Dương nhấn mạnh.

Theo ông Sascha Hocke, Phó Giám đốc quốc gia GIZ tại Việt Nam, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm của quá trình chuyển dịch năng lượng. Quá trình chuyển dịch năng lượng của Đức đã cho thấy chính sách, nghiên cứu và sự hợp tác giữa chính phủ, giới học thuật và doanh nghiệp có thể mở ra những ngành công nghiệp mới, việc làm mới và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Nhấn mạnh về những định hướng chính sách gần đây của Việt Nam, ông Sascha Hocke cho rằng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Đồng thời ông Sascha Hocke cam kết Đức sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cùng nhau khám phá các công nghệ tiên tiến và hỗ trợ Việt Nam trong việc củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Về phía dự án, bà Vũ Chi Mai, Giám đốc Dự án CASE Việt Nam, chia sẻ: “Trong giai đoạn triển khai tại Việt Nam, CASE sẽ tập trung vào việc kết nối các đơn vị trong nước với các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu và phát triển công nghệ, nghiên cứu về chỉ số đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, đánh giá khả năng về nguồn lực tài chính và hạ tầng của các công ty tại Việt nam trong cung cấp thiết bị và dịch vụ năng lượng tái tạo… Dự án được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng lượng, và thực hiện chuyển dịch năng lượng công bằng và hiệu quả”.

Dự án là một trong những hợp phần quan trọng trong hợp tác năng lượng và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Đức. Việc ký kết và triển khai Dự án CASE Việt Nam không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài và tin cậy giữa hai quốc gia, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức vào tháng 10/2025.