Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam tiếp tục đồng hành, vinh danh những đóng góp nổi bật và lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập trong kỷ nguyên phát triển mới. Trải qua gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Hướng tới dấu mốc năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 sẽ vươn lên nhóm các nước có thu nhập cao, thực hiện khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Với vai trò trung tâm và là động lực then chốt của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, đã và đang tạo ra nội lực tăng trưởng bền vững thông qua sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp không chỉ là “người chơi chính” trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn là chủ thể dẫn dắt các mô hình phát triển mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, chính doanh nghiệp sẽ là nơi lan tỏa đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh quốc gia.

Sau gần 40 năm phát triển, nền kinh tế, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ thời kỳ công nghiệp hóa ban đầu cho đến thời đại số hóa hiện nay, các tập đoàn kinh tế nhà nước luôn là những đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và tạo động lực phát triển cho nền kinh tế. Song hành với đó, trong hai thập niên qua, khu vực kinh tế tư nhân đã bùng nổ với gần một triệu doanh nghiệp cùng hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam, khởi xướng từ năm 2003, đã trở thành sự kiện thường niên uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Năm 2025, chương trình sẽ vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm. Việc bình xét và vinh danh đa dạng các hạng mục cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách nhìn nhận và đánh giá doanh nghiệp không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà còn dựa trên giá trị bền vững, năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

