Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập
Lan Ngọc
30/09/2025, 10:30
Trên hành trình phát triển và hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực tư nhân, đang khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế...
Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam tiếp tục đồng hành, vinh danh những đóng góp nổi bật và lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập trong kỷ nguyên phát triển mới. Trải qua gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội. Hướng tới dấu mốc năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 sẽ vươn lên nhóm các nước có thu nhập cao, thực hiện khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng.
Với vai trò trung tâm và là động lực then chốt của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân, đã và đang tạo ra nội lực tăng trưởng bền vững thông qua sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp không chỉ là “người chơi chính” trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn là chủ thể dẫn dắt các mô hình phát triển mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, chính doanh nghiệp sẽ là nơi lan tỏa đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh quốc gia.
Sau gần 40 năm phát triển, nền kinh tế, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhà nước đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ thời kỳ công nghiệp hóa ban đầu cho đến thời đại số hóa hiện nay, các tập đoàn kinh tế nhà nước luôn là những đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và tạo động lực phát triển cho nền kinh tế. Song hành với đó, trong hai thập niên qua, khu vực kinh tế tư nhân đã bùng nổ với gần một triệu doanh nghiệp cùng hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế.
Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam, khởi xướng từ năm 2003, đã trở thành sự kiện thường niên uy tín hàng đầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Năm 2025, chương trình sẽ vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm. Việc bình xét và vinh danh đa dạng các hạng mục cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong cách nhìn nhận và đánh giá doanh nghiệp không chỉ dựa trên quy mô hay lợi nhuận, mà còn dựa trên giá trị bền vững, năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025 phát hành ngày 29/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số
Sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ trong ngành...
BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam
Ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng với sự ra đời của mô hình chăn nuôi công nghệ cao trong nhà cao tầng. Mô hình này, không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích đất, kiểm soát dịch bệnh, mà còn mở ra hướng đi hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững.
Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu
Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 17.800 vụ, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm và thu về 402 tỷ đồng tiền phạt với trị giá hàng vi phạm gần 211 tỷ đồng.…
Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025
Diễn đàn Kinh tế mới 2025 do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội...
Dự án xanh, tuần hoàn và ESG sắp được hỗ trợ lãi suất 2%
Chính phủ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho các khoản vay của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: