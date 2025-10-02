Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025-2026

Việt An

02/10/2025, 06:00

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2164/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025-2026...

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh minh họa.
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng các ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất xứ từ mỗi nước (đi trước lộ trình giảm thuế của Việt Nam và Campuchia trong ASEAN).

Thể hiện sự quan tâm, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt là thương mại hàng hóa nông sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp với mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Thỏa thuận là văn kiện pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua các ưu đãi thuế quan, khai thác tính bổ sung của hai nền kinh tế, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, tạo cơ sở để hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến Bản Thỏa thuận; ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận; ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Campuchia; trao đổi thông tin, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện Bản Thỏa thuận với cơ quan đối tác phía Campuchia.

Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bản Thỏa thuận, ưu đãi thuế quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bản Thỏa thuận cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý xuất nhập khẩu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính chủ trì; phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận theo trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Bản Thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết).

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia năm 2025 và năm 2026.

Việt Nam - Campuchia thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

07:22, 29/04/2025

Việt Nam - Campuchia thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Khai thông các vướng mắc, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư Việt Nam – Campuchia

15:39, 13/12/2023

Khai thông các vướng mắc, tạo đột phá trong hợp tác đầu tư Việt Nam – Campuchia

Khoảng 20 triệu tấn hàng hóa thông qua tuyến thủy nội địa Việt Nam – Campuchia

07:03, 26/05/2023

Khoảng 20 triệu tấn hàng hóa thông qua tuyến thủy nội địa Việt Nam – Campuchia

Từ khóa:

chuỗi cung ứng hàng hóa xuất xứ kim ngạch 20 tỷ USD nông sản phát triển bền vững thương mại Việt Nam Campuchia thủy sản ưu đãi thuế quan

Đọc thêm

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Cục ngoại thương Thái Lan cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá, tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa...

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường mùa mưa bão

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường mùa mưa bão

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát...

Tư duy kinh doanh số của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế

Tư duy kinh doanh số của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế

Hạ tầng dữ liệu, hệ thống thông tin thị trường và các nền tảng xúc tiến thương mại số mới ở giai đoạn hình thành, chưa đồng bộ. Trình độ ứng dụng công nghệ số, nguồn lực về tài chính, nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn hạn chế...

Thị trường điện cạnh tranh: Bài toán cơ chế giá và an ninh năng lượng

Thị trường điện cạnh tranh: Bài toán cơ chế giá và an ninh năng lượng

Sau hơn một thập kỷ vận hành, thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định là thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, để tiến tới thị trường bán lẻ vào năm 2027, ngành điện phải giải quyết cùng lúc nhiều bài toán: khung pháp lý đồng bộ, cơ chế giá minh bạch, hạ tầng công nghệ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

Gìn giữ nguồn gen quý để phát triển cây trồng vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao

Gìn giữ nguồn gen quý để phát triển cây trồng vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao

Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng về giống cây trồng, vật nuôi bản địa. Từ đàn vịt Cổ Lũng đến những đồi quế Ngọc, từ bưởi Luận Văn đến cam Vân Du, nguồn gen quý không chỉ được gìn giữ mà từng bước trở thành hàng hóa, tạo sinh kế và thương hiệu nông nghiệp đặc sắc cho xứ Thanh.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch

Kinh tế xanh

2

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

3

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

4

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

5

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy