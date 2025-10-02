Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025-2026

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2164/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025-2026...

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng các ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất xứ từ mỗi nước (đi trước lộ trình giảm thuế của Việt Nam và Campuchia trong ASEAN).

Thể hiện sự quan tâm, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt là thương mại hàng hóa nông sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp với mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Thỏa thuận là văn kiện pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua các ưu đãi thuế quan, khai thác tính bổ sung của hai nền kinh tế, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, tạo cơ sở để hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến Bản Thỏa thuận; ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận; ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Campuchia; trao đổi thông tin, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện Bản Thỏa thuận với cơ quan đối tác phía Campuchia.

Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bản Thỏa thuận, ưu đãi thuế quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bản Thỏa thuận cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý xuất nhập khẩu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính chủ trì; phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận theo trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Bản Thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết).

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia năm 2025 và năm 2026.