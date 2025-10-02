Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2025-2026

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2164/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025-2026...
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng các ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất xứ từ mỗi nước (đi trước lộ trình giảm thuế của Việt Nam và Campuchia trong ASEAN).
Thể hiện sự quan tâm, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt là thương mại hàng hóa nông sản, thủy sản và sản phẩm công nghiệp với mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi nước.
Thỏa thuận là văn kiện pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thông qua các ưu đãi thuế quan, khai thác tính bổ sung của hai nền kinh tế, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, tạo cơ sở để hai nước sớm đạt mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Nội dung của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến Bản Thỏa thuận; ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận; ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Campuchia; trao đổi thông tin, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện Bản Thỏa thuận với cơ quan đối tác phía Campuchia.
Trong đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bản Thỏa thuận, ưu đãi thuế quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bản Thỏa thuận cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý xuất nhập khẩu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Tài chính chủ trì; phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan ban hành Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận theo trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Bản Thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết).
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô và gạo có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia năm 2025 và năm 2026.
Cục ngoại thương Thái Lan cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá, tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa...
Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát...
Hạ tầng dữ liệu, hệ thống thông tin thị trường và các nền tảng xúc tiến thương mại số mới ở giai đoạn hình thành, chưa đồng bộ. Trình độ ứng dụng công nghệ số, nguồn lực về tài chính, nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn hạn chế...
Sau hơn một thập kỷ vận hành, thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định là thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, để tiến tới thị trường bán lẻ vào năm 2027, ngành điện phải giải quyết cùng lúc nhiều bài toán: khung pháp lý đồng bộ, cơ chế giá minh bạch, hạ tầng công nghệ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...
Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng về giống cây trồng, vật nuôi bản địa. Từ đàn vịt Cổ Lũng đến những đồi quế Ngọc, từ bưởi Luận Văn đến cam Vân Du, nguồn gen quý không chỉ được gìn giữ mà từng bước trở thành hàng hóa, tạo sinh kế và thương hiệu nông nghiệp đặc sắc cho xứ Thanh.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: