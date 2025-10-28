Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Tọa đàm Đầu tư Việt Nam - Saudi Arabia

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu bật vai trò của Saudi Arabia như "cửa ngõ" để Việt Nam bước vào thị trường Trung Đông và Việt Nam là "cánh cửa" để Saudi Arabia tiến sâu vào thị trường ASEAN...

Ngày 27/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Saudi Arabia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì "Tọa đàm Đầu tư Việt Nam - Saudi Arabia" tại thủ đô Riyadh.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Saudi Arabia-Việt Nam Ahmed Altheeb, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Hoàng Hữu Anh cùng đại diện hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và gần 30 doanh nghiệp Saudi Arabia hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tài chính-ngân hàng, bất động sản, thương mại dịch vụ, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao đang có ý định đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại "Tọa đàm Đầu tư Việt Nam-Saudi Arabia", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và đánh giá cao việc Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã phối hợp với Hội đồng kinh doanh Saudi Arabia-Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Nhấn mạnh rằng Việt Nam đã thực hiện công cuộc cải cách sâu rộng trong thời gian qua, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục quyết tâm giữ "ngọn lửa" cải cách mạnh mẽ để phấn đấu lọt vào Top 2 môi trường đầu tư tốt nhất Đông Nam Á.

Cho rằng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, kinh tế và thương mại giữa hai nước chưa thực sự tương xứng với quan hệ chính trị của hai bên cũng như tiềm lực to lớn của các nhà đầu tư Saudi Arabia, Phó Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường tìm hiểu các cơ hội để thúc đẩy hợp tác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, trong đó hợp tác kinh tế là trọng tâm, đồng thời nêu bật vai trò của Saudi Arabia như "cửa ngõ" để Việt Nam bước vào thị trường Trung Đông và Việt Nam là "cánh cửa" để Saudi Arabia tiến sâu vào thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó Thủ tướng cũng gợi mở một số nội dung đối với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai nước:

Thứ nhất, Việt Nam và Saudi Arabia cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cụ thể là nghiên cứu mở đường bay thẳng kết nối các trung tâm kinh tế lớn của hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Thứ hai, hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại song phương thông qua việc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ theo tiêu chuẩn Halal, cũng như nghiên cứu đầu tư phát triển các khu công nghiệp Halal tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp đóng góp tiếng nói để Chính phủ Saudi Arabia ủng hộ, đẩy nhanh tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia dự Tọa đàm Đầu tư Việt Nam-Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN.

Thứ ba, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là khuyến khích các đối tác Saudi Arabia tham gia phát triển các dự án điện Mặt trời, điện gió, sản xuất hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng tại Việt Nam.

Thứ tư, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp Saudi Arabia cần quan tâm, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có tiềm năng bổ trợ cho nhau, bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, thành phố thông minh, phát triển các mô hình kinh tế mới, các mô hình "Khu tự do" như Trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan... Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các các doanh Saudi Arabia quan tâm đầu tư phát triển Dự án khu du lịch phức hợp quy mô lớn tại Việt Nam.

Thứ năm, các hiệp hội cũng như các doanh nghiệp Saudi Arabia vốn đã có hợp tác đầu tư tại Việt Nam cần phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa và hoạt động kết nối giao thương, cũng như đẩy mạnh trao đổi đoàn doanh nghiệp để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh với quyết tâm cao, tầm nhìn xa, khát vọng lớn, mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới của Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh của thời đại và sứ mệnh của lịch sử. Sứ mệnh đó đòi hỏi sự đồng hành, hợp tác và chia sẻ của cộng đồng đối tác quốc tế, trong đó có Saudi Arabia.

Phó Thủ tướng khẳng định "Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các nhà đầu tư Saudi Arabia."

Tại hội nghị, sau khi lắng nghe đại diện Bộ Tài chính giới thiệu về môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam, các đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia đã trình bày nguyện vọng, lĩnh vực quan tâm đầu tư cũng như đưa ra một số đề xuất để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã giải đáp một số thắc mắc của đại diện doanh nghiệp hai nước; khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo dựng và hỗ trợ môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả; đồng thời mong muốn Saudi Arabia nói chung và Hội đồng kinh doanh Saudi Arabia-Việt Nam nói riêng ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam.

Quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Saudi Arabia đã ghi nhận bước phát triển rất tích cực trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 14,5% so với năm 2023.

Hai nước kỳ vọng đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỷ USD vào năm 2030. Năm 2024, Việt Nam và Saudi Arabia đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh tế-thương mại, tạo khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, và có nhu cầu như phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp và kinh tế số.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng, đều nằm ở những vị trí chiến lược quan trọng của mỗi khu vực (ASEAN và Trung Đông), điểm kết nối giữa châu Âu - châu Á.

Bên cạnh đó, hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng để bổ trợ cho nhau; cùng chia sẻ tầm nhìn về một tương lai phát triển thịnh vượng, giàu mạnh và bền vững.