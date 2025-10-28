JPMorgan triển khai khoản rót vốn đầu tiên vào chính sách "Nước Mỹ trên hết"

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Trang Linh
28/10/2025, 11:14
Khoản đầu tư của JPMorgan vào Perpetua Resources vừa hướng tới tăng lợi nhuận, vừa góp phần đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngừng xuất khẩu antimony...
JPMorgan Chase vừa thông báo đầu tư 75 triệu USD vào một công ty khai thác mỏ tại Idaho, đánh dấu khoản đầu tư mở màn trong kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ngân hàng.
Công ty nhận đầu tư là Perpetua Resources, hiện đang triển khai một dự án lớn để khai thác vàng và antimony - khoáng sản quan trọng được sử dụng trong lĩnh vực quân sự cũng như ứng dụng trong sản xuất chất bán dẫn và pin xe điện.
“Với khoản đầu tư này, chúng tôi đang đồng hành cùng một công ty trong ngành then chốt đối với an ninh quốc gia và khả năng chống chịu của Mỹ - đúng trọng tâm của sáng kiến mới mà chúng tôi đang triển khai”, ông Doug Petno, giám đốc phụ trách mảng ngân hàng thương mại và đầu tư của JPMorgan, cho biết.
Đầu tháng này, JPMorgan - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất tại Mỹ - công bố Sáng kiến An ninh và Khả năng chống chịu tổng giá trị 10 tỷ USD, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp khoáng sản chiến lược từ nước ngoài. Đây là một phần trong sáng kiến kéo dài 1 thập kỷ nhằm hỗ trợ và cấp vốn lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho các ngành công nghiệp mà ngân hàng xác định là thiết yếu.
Động thái này khá hiếm gặp với một công ty niêm yết, nhưng ông Jamie Dimon, CEO JPMorgan, nhấn mạnh kế hoạch sẽ “hoàn toàn mang tính thương mại” với mục tiêu tìm kiếm cơ hội mới trên toàn nước Mỹ và có thể là trên toàn thế giới.
Khoản đầu tư của ngân hàng vào Perpetua vừa hướng tới tăng lợi nhuận, vừa góp phần đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngừng xuất khẩu antimony.
Trong thương vụ đầu tiên của kế hoạch, JPMorgan sẽ mua 75 triệu USD cổ phiếu phổ thông của Perpetua, theo giá đóng cửa trên sàn Nasdaq hôm thứ Sáu tuần trước là 23,3 USD/cổ phiếu, kèm theo quyền mua thêm cổ phiếu trị giá 42 triệu USD trong vòng 3 năm tới. Hiện Perpetua có vốn hóa thị trường khoảng 2,5 tỷ USD.
Tham gia cùng JPMorgan Chase, công ty khai thác vàng Agnico Eagle của Canada cũng đầu tư 180 triệu USD vào Perpetua.
Các khoản đầu tư sẽ được sử dụng để phát triển Dự án vàng Stibnite đang được Perpetua phát triển tại bang Idaho.
“Các khoản đầu tư từ Agnico Eagle và JPMorgan Chase là minh chứng cho niềm tin vào Dự án vàng Stibnite và chiến lược khoáng sản quan trọng của Mỹ” ông Jon Cherry, Tổng giám đốc Perpetua, phát biểu hãng tin Reuters.
Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ (US Export-Import Bank), một cơ quan tài chính liên bang Mỹ, cũng đang xem xét cấp khoản vay cho dự án này.
Với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1,3 tỷ USD, Stibnite được xem là một trong những nguồn cung antimony lớn nhất và nằm trong top 10 mỏ vàng lớn nhất tại Mỹ. Dự án dự kiến sản xuất khoảng 450.000 ounce vàng mỗi năm trong 12 năm khai thác và có thể đáp ứng hơn 35% nhu cầu antimony của Mỹ trong 6 năm khai thác đầu tiên.
Với trữ lượng ước tính 4,8 triệu ounce vàng và 148 triệu pound antimony, Stibnite giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược của Mỹ.
Từ cuối năm ngoái, Trung Quốc - nhà sản xuất và chế biến antimony lớn nhất thế giới - đã ngừng xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ và hạn chế xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), buộc các nhà sản xuất phương Tây phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế.
Cuộc đua toàn cầu trong lĩnh vực ô tô điện đang nóng, và Mỹ - quốc gia từng đi đầu trong lĩnh vực này - đang đối mặt với nguy cơ tụt lại phía sau Trung Quốc...
Sáng 28/10 tại Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong khuôn khổ chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày...
Kết quả cuộc bầu cử toàn quốc đã củng cố vị thế của ông Milei trong Quốc hội, mở ra cơ hội cho ông thúc đẩy chương trình cải cách...
Với đà tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 9, Bộ Thương mại Thái Lan dự báo kim ngạch xuất khẩu ba tháng cuối năm sẽ duy trì ở mức 25-26 tỷ USD mỗi tháng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/10), với cả ba chỉ số chính cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung giảm bớt vào cuối tuần vừa rồi...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: