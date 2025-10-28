JPMorgan triển khai khoản rót vốn đầu tiên vào chính sách "Nước Mỹ trên hết"

Khoản đầu tư của JPMorgan vào Perpetua Resources vừa hướng tới tăng lợi nhuận, vừa góp phần đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngừng xuất khẩu antimony...

JPMorgan Chase vừa thông báo đầu tư 75 triệu USD vào một công ty khai thác mỏ tại Idaho, đánh dấu khoản đầu tư mở màn trong kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ngân hàng.

Công ty nhận đầu tư là Perpetua Resources, hiện đang triển khai một dự án lớn để khai thác vàng và antimony - khoáng sản quan trọng được sử dụng trong lĩnh vực quân sự cũng như ứng dụng trong sản xuất chất bán dẫn và pin xe điện.

“Với khoản đầu tư này, chúng tôi đang đồng hành cùng một công ty trong ngành then chốt đối với an ninh quốc gia và khả năng chống chịu của Mỹ - đúng trọng tâm của sáng kiến mới mà chúng tôi đang triển khai”, ông Doug Petno, giám đốc phụ trách mảng ngân hàng thương mại và đầu tư của JPMorgan, cho biết.

Đầu tháng này, JPMorgan - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất tại Mỹ - công bố Sáng kiến An ninh và Khả năng chống chịu tổng giá trị 10 tỷ USD, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp khoáng sản chiến lược từ nước ngoài. Đây là một phần trong sáng kiến kéo dài 1 thập kỷ nhằm hỗ trợ và cấp vốn lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho các ngành công nghiệp mà ngân hàng xác định là thiết yếu.

Động thái này khá hiếm gặp với một công ty niêm yết, nhưng ông Jamie Dimon, CEO JPMorgan, nhấn mạnh kế hoạch sẽ “hoàn toàn mang tính thương mại” với mục tiêu tìm kiếm cơ hội mới trên toàn nước Mỹ và có thể là trên toàn thế giới.

Khoản đầu tư của ngân hàng vào Perpetua vừa hướng tới tăng lợi nhuận, vừa góp phần đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngừng xuất khẩu antimony.

Trong thương vụ đầu tiên của kế hoạch, JPMorgan sẽ mua 75 triệu USD cổ phiếu phổ thông của Perpetua, theo giá đóng cửa trên sàn Nasdaq hôm thứ Sáu tuần trước là 23,3 USD/cổ phiếu, kèm theo quyền mua thêm cổ phiếu trị giá 42 triệu USD trong vòng 3 năm tới. Hiện Perpetua có vốn hóa thị trường khoảng 2,5 tỷ USD.

Tham gia cùng JPMorgan Chase, công ty khai thác vàng Agnico Eagle của Canada cũng đầu tư 180 triệu USD vào Perpetua.

Các khoản đầu tư sẽ được sử dụng để phát triển Dự án vàng Stibnite đang được Perpetua phát triển tại bang Idaho.

“Các khoản đầu tư từ Agnico Eagle và JPMorgan Chase là minh chứng cho niềm tin vào Dự án vàng Stibnite và chiến lược khoáng sản quan trọng của Mỹ” ông Jon Cherry, Tổng giám đốc Perpetua, phát biểu hãng tin Reuters.

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ (US Export-Import Bank), một cơ quan tài chính liên bang Mỹ, cũng đang xem xét cấp khoản vay cho dự án này.

Với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 1,3 tỷ USD, Stibnite được xem là một trong những nguồn cung antimony lớn nhất và nằm trong top 10 mỏ vàng lớn nhất tại Mỹ. Dự án dự kiến sản xuất khoảng 450.000 ounce vàng mỗi năm trong 12 năm khai thác và có thể đáp ứng hơn 35% nhu cầu antimony của Mỹ trong 6 năm khai thác đầu tiên.

Với trữ lượng ước tính 4,8 triệu ounce vàng và 148 triệu pound antimony, Stibnite giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược của Mỹ.

Từ cuối năm ngoái, Trung Quốc - nhà sản xuất và chế biến antimony lớn nhất thế giới - đã ngừng xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ và hạn chế xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU), buộc các nhà sản xuất phương Tây phải gấp rút tìm kiếm nguồn cung thay thế.