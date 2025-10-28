Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Quân khu 3 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hà Lê
28/10/2025, 14:27
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sáng 28/10 tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng ngày 28/10/2025, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945 – 31/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Chủ tịch nước Lương Cường dự, phát biểu chỉ đạo và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để bảo vệ thành quả cách mạng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành quyết định thành lập Chiến khu 2 và Chiến khu 3, gồm hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.
Trải qua các giai đoạn cách mạng, tổ chức và tên gọi của lực lượng nhiều lần được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từ Liên khu 3, Quân khu Tả Ngạn, Quân khu Hữu Ngạn đến Quân khu 3 hiện nay. Ngày 27/7/2005, Bộ Quốc phòng quyết định lấy ngày 31/10/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.
Ôn lại chặng đường 80 năm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm nhấn mạnh: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên cường vượt qua gian khổ, hy sinh, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ hòa bình, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng khác.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.
Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn giữ vững và phát huy truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Quân khu cần quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025 – 2030; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đồng thời, quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp phù hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân khu 3 cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng: “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong huấn luyện, chỉ huy, quản lý; nâng cao năng lực tác chiến, quản lý điều hành trong môi trường số.
Cùng với đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; đổi mới phương pháp huấn luyện, rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự gần đây, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng luôn chủ động trong mọi tình huống.
Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, làm nòng cốt ứng phó hiệu quả các tình huống an ninh, chính trị, an ninh phi truyền thống.
Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân khu 3 – phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai thiết thực và đạt nhiều kết quả quan trọng...
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra ba định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối sâu rộng và củng cố lòng tin giữa hai bên trong giai đoạn mới...
Làm việc với các Đại sứ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần thúc đẩy quan hệ hữu nghị trên tất cả các mặt giữa Việt Nam với các nước đối tác trong khu vực và trong khuôn khổ ASEAN, khẳng định đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: