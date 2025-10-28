Chủ tịch nước Lương Cường: Xây dựng Quân khu 3 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sáng 28/10 tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng ngày 28/10/2025, tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945 – 31/10/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Chủ tịch nước Lương Cường dự, phát biểu chỉ đạo và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.

80 NĂM PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “ĐOÀN KẾT, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, HY SINH, CHIẾN THẮNG”

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để bảo vệ thành quả cách mạng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành quyết định thành lập Chiến khu 2 và Chiến khu 3, gồm hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội Danh dự tại buổi lễ. Ảnh: QĐN

Trải qua các giai đoạn cách mạng, tổ chức và tên gọi của lực lượng nhiều lần được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từ Liên khu 3, Quân khu Tả Ngạn, Quân khu Hữu Ngạn đến Quân khu 3 hiện nay. Ngày 27/7/2005, Bộ Quốc phòng quyết định lấy ngày 31/10/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Ôn lại chặng đường 80 năm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm nhấn mạnh: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên cường vượt qua gian khổ, hy sinh, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ hòa bình, lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng khác.

Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước khẳng định 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn giữ vững và phát huy truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG “TINH GỌN, MẠNH, HIỆN ĐẠI”, SẴN SÀNG BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Quân khu cần quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025 – 2030; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Ảnh: QĐND

Đồng thời, quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự – quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp phù hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân khu 3 cần tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng: “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong huấn luyện, chỉ huy, quản lý; nâng cao năng lực tác chiến, quản lý điều hành trong môi trường số.

Cùng với đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; đổi mới phương pháp huấn luyện, rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự gần đây, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng luôn chủ động trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu và lãnh đạo chủ chốt Bộ tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: QĐND.

Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, làm nòng cốt ứng phó hiệu quả các tình huống an ninh, chính trị, an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân khu 3 – phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.