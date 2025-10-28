Tham vấn chính trị lần thứ 4 Việt Nam - Algeria

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tại cuộc Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4, hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới...
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn và Tổng thư ký Bộ Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và Các vấn đề châu Phi Lounes Magramane đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4.
Trong Tham vấn chính trị, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác song phương trong thời gian qua và trao đổi về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị Việt Nam - Algeria trong thời gian tới, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và Tổng thư ký Lounes Magramane nhất trí tăng cường phối hợp hành động giữa Bộ Ngoại giao hai nước, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, tạo nền tảng chính trị cho việc đưa quan hệ lên một giai đoạn hợp tác mới, tương xứng với vai trò, vị thế và tiềm năng của hai nước.
Hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Algeria tạo điều kiện cho dự án Dầu khí Bir Seba hoạt động hiệu quả tại Algeria và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal.
Tổng thư ký Lounes Magramane bày tỏ vui mừng và ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt về kinh tế - xã hội; khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo Algeria trong việc duy trì, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa hai nước, được vun đắp từ lịch sử cùng đấu tranh cho độc lập, tự do của hai dân tộc.
Ông Lounes Magramane cho biết Algeria đang trong quá trình cải cách luật đầu tư nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Algeria, rất mong thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại Algeria và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam, trong đó có Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí PVEP.
Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như sản xuất ô tô, linh kiện điện tử, công nghệ mới…, đồng thời, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của hai dân tộc.
Trao đổi về tình hình thế giới và các khu vực, hai bên khẳng định đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên, nhất là tại Liên hợp quốc.
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...
Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...
Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur...
Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: