Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Tuấn Khang

28/10/2025, 09:42

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung). Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung). Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vấn đề cấp nước tập trung cho Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ đưa vào chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển vùng. Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư trong lĩnh vực này, coi đây là hướng đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý các dự án cấp nước tập trung cần được triển khai trên cơ sở tính toán chi phí đầu tư hợp lý, đồng thời phải xem xét đồng bộ với các phương án thủy lợi khác như xây dựng đập, hồ chứa để phân bổ nguồn nước phù hợp theo đặc thù từng khu vực.

"Trong quá trình thi công, việc thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước cần được gắn kết với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình ngầm khác. Các tuyến ống khi đi qua đường mới phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và không ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đường thủy.", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A Kim Deawon cho biết, Samsung E&A hiện hoạt động mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và môi trường, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống ngầm dưới lòng đất, giúp tiết kiệm không gian và có thể bố trí các công trình công cộng bên trên.

Trong thời gian qua, Samsung E&A đã phối hợp với đối tác Việt Nam là Công ty DNP Water đề xuất và triển khai một số dự án cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Cụ thể, dự án cấp nước thô từ thượng nguồn sông Tiền có tổng công suất thiết kế 600.000 m3/ngày. Tháng 10/2025, Samsung và DNP Water đã khởi công giai đoạn 1 của dự án, với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, công suất 300.000 m3/ngày, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2026, bảo đảm cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 triệu người dân khu vực ven biển các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Ngoài ra, dự án cấp nước thô sông Hậu được thiết kế nhằm bổ sung nguồn nước mặt từ thượng nguồn, thay thế dần nguồn nước ngầm đang gây sụt lún đất, đồng thời bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu tại bán đảo Cà Mau. Dự án có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 600.000 m3/ngày, với tổng mức đầu tư tuyến dẫn nước khoảng 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án cấp nước, Samsung E&A cũng bày tỏ quan tâm tới việc đầu tư các dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển hệ thống hạ tầng môi trường bền vững, hiện đại và đồng bộ.

Samsung dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

15:01, 10/05/2024

Samsung dự kiến đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Samsung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị của Samsung

15:23, 02/07/2024

Thủ tướng đề nghị Samsung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi giá trị của Samsung

Thủ tướng: Triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long là nhiệm vụ chính trị, là đòi hỏi của trái tim

14:20, 16/10/2024

Thủ tướng: Triển khai các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long là nhiệm vụ chính trị, là đòi hỏi của trái tim

Từ khóa:

đầu tư đồng bằng sông Cửu Long Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Tiêu điểm

Đọc thêm

Tham vấn chính trị lần thứ 4 Việt Nam - Algeria

Tham vấn chính trị lần thứ 4 Việt Nam - Algeria

Tại cuộc Tham vấn chính trị Việt Nam - Algeria lần thứ 4, hai bên nhất trí chú trọng, thúc đẩy hơn nữa, coi hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột chính trong quan hệ song phương, hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới...

Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Phó Chủ tịch nước hội kiến Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador

Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Chiều 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi và Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng hợp tác ASEAN+3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng hợp tác ASEAN+3

Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ tin tốt về thương mại, giá dầu giảm vì OPEC+ lại tính tăng sản lượng

Thế giới

2

Khám phá căn hộ tiêu chuẩn resort 5 sao tầm nhìn trực diện Hồ Thiên Nga vừa được Ecopark ra mắt

Bất động sản

3

Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Chứng khoán

4

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Dân sinh

5

Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm làm sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy