Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Công ty Samsung E&A (Tập đoàn Samsung)

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Kim Deawon, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A (thuộc Tập đoàn Samsung) để nghe báo cáo về một số dự án cấp nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vấn đề cấp nước tập trung cho Đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ đưa vào chiến lược, kế hoạch và đề án phát triển vùng. Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư trong lĩnh vực này, coi đây là hướng đi quan trọng nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý các dự án cấp nước tập trung cần được triển khai trên cơ sở tính toán chi phí đầu tư hợp lý, đồng thời phải xem xét đồng bộ với các phương án thủy lợi khác như xây dựng đập, hồ chứa để phân bổ nguồn nước phù hợp theo đặc thù từng khu vực.

"Trong quá trình thi công, việc thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước cần được gắn kết với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình ngầm khác. Các tuyến ống khi đi qua đường mới phải bảo đảm an toàn, mỹ quan và không ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đường thủy.", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Samsung E&A Kim Deawon cho biết, Samsung E&A hiện hoạt động mạnh trong lĩnh vực công nghiệp và môi trường, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống ngầm dưới lòng đất, giúp tiết kiệm không gian và có thể bố trí các công trình công cộng bên trên.

Trong thời gian qua, Samsung E&A đã phối hợp với đối tác Việt Nam là Công ty DNP Water đề xuất và triển khai một số dự án cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Cụ thể, dự án cấp nước thô từ thượng nguồn sông Tiền có tổng công suất thiết kế 600.000 m3/ngày. Tháng 10/2025, Samsung và DNP Water đã khởi công giai đoạn 1 của dự án, với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, công suất 300.000 m3/ngày, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2026, bảo đảm cung cấp nước ngọt cho khoảng 2 triệu người dân khu vực ven biển các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Ngoài ra, dự án cấp nước thô sông Hậu được thiết kế nhằm bổ sung nguồn nước mặt từ thượng nguồn, thay thế dần nguồn nước ngầm đang gây sụt lún đất, đồng thời bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu tại bán đảo Cà Mau. Dự án có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 600.000 m3/ngày, với tổng mức đầu tư tuyến dẫn nước khoảng 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án cấp nước, Samsung E&A cũng bày tỏ quan tâm tới việc đầu tư các dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới phát triển hệ thống hạ tầng môi trường bền vững, hiện đại và đồng bộ.