Nở rộ những tác phẩm âm nhạc ngợi ca đất nước

Những ngày cuối tháng 4 này, khắp các nẻo đường, khắp các tỉnh thành đều nô nức, hân hoan chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trên không gian mạng, tinh thần yêu nước cũng “phủ sóng” lên Top Trending Việt mảng âm nhạc. Hàng loạt nhạc phẩm lấy đề tài cách mạng trong cuộc đua lọt top những bài hát thịnh hành nhất thời gian này.

Đây cũng là dịp để âm nhạc cách mạng, dân tộc được làm mới, hòa nhập với xu hướng hiện đại, tạo sức sống mới cho nền âm nhạc Việt Nam. Phần lớn những ca khúc lịch sử đã được làm mới với “gia vị” điện tử hiện đại hơn, vừa “hợp tai” với gu nghe nhạc giới trẻ thời nay mà vẫn giữ được chất hào hùng, thiêng liêng.

ALBUM "50" - CA SĨ ĐỨC TUẤN

Mới đây, ca sĩ Đức Tuấn đã chính thức phát hành album 50, một tác phẩm âm nhạc đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Album là phần tiếp nối của tuyển tập Những bài ca không quên, ra mắt cách đây 10 năm, nhân dịp 40 năm thống nhất đất nước.

Album gồm những ca khúc cách mạng, yêu nước kinh điển như Tiến quân ca, Những ánh sao đêm, Đường chúng ta đi, Bài ca hy vọng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Dáng đứng Việt Nam... Album được phối khí mới mẻ, đa dạng phong cách, từ pop-rock, symphonic rock, metal, electro pop, swing đến rap, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc vừa trang nghiêm vừa hiện đại.

Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ khách mời tham gia trong album cũng gây chú ý khi có “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà và rapper Tiến Đạt (MrDee). Đức Tuấn mong muốn mang những ca khúc này tiếp cận rộng rãi hơn với các khán giả trẻ. “Giới trẻ có thể hát lên mà vẫn cảm thấy những tác phẩm ấy viết cho họ, cho tuổi trẻ của họ, vì sự gắn kết chặt chẽ trong âm nhạc của album với những gì đang được nghe, được yêu thích nhất hiện nay trên thị trường ca nhạc”, nam ca sĩ chia sẻ.

MV "KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ" - CA SỸ TÙNG DƯƠNG

Ở vị trí cao nhất - Top 6 Bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành, và cũng độc đáo nhất là MV Khát Vọng Tuổi Trẻ do Tùng Dương thể hiện. Độc đáo ở đây là MV hoàn toàn được tạo dựng bằng AI qua “bàn tay ma thuật” của các bạn trẻ.

MV phát hành 2 phiên bản, 1 bản do AI thực hiện và 1 bản kết hợp với ca sĩ Tùng Dương. Bản AI do chính đạo diễn Phạm Vĩnh Khương sáng tác toàn bộ nhạc bằng AI, trong khi bản kết hợp với Tùng Dương sử dụng ca khúc Khát Vọng Tuổi Trẻ, với 100% AI phần hình ảnh, chỉ có nhạc là do con người thực hiện.

Ca khúc được remix bởi Janpandee - một kênh YouTube chuyên remix nhạc và đạt lượng người xem khá lớn. Qua từng lớp âm thanh điện tử trendy, lời ca và giai điệu Khát Vọng Tuổi Trẻ càng sục sôi, dâng trào mạnh mẽ trong khán thính giả. Điều thú vị là bản remix gốc của Japandee cũng đang đứng ở Top 26 Trending Việt.

MV “HÀNH KHÚC TUỔI TRẺ VIỆT NAM” – CA SỸ NGUYỄN PHI HÙNG

Hòa vào từng “nhịp thở” của tháng 4 lịch sử và không khí rộn ràng của những ngày chờ đón lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa "trình làng" ca khúc Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam. Chỉ sau một ngày ra mắt, MV ca nhạc này đã thu hút đông đảo người xem.

Trên từng nhịp bước kiêu hãnh của các đội diễu binh, diễu hành cùng phi đội tung bay trên bầu trời mang màu cờ đỏ thắm đang ngày đêm miệt mài hợp luyện, cả thành phố dâng lên niềm tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển. Mỗi người dân ai cũng muốn góp sức cùng lan tỏa lòng yêu nước, yêu thành phố. Tinh thần ấy cộng hưởng với nhiệt huyết dâng trào đã giúp Nguyễn Phi Hùng viết lên bài hát Hành khúc Tuổi trẻ Việt Nam.

“Hy vọng bài hát sẽ là nguồn cảm hứng để mọi người dân cùng hưởng ứng, hướng về TP Hồ Chí Minh - nơi lan tỏa niềm vui cùng cả nước với kỷ niệm ngày lễ trọng đại và hành trình 50 năm đánh dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang, ngợi ca nhiệt huyết tuổi trẻ Việt Nam”, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bộc bạch.

MV "MỘT VÒNG VIỆT NAM” – CA SỸ PHAN ĐINH TÙNG

Phan Đinh Tùng vừa cho ra mắt MV Một vòng Việt Nam một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhưng với một phiên bản đặc biệt. Lần này, anh kết hợp nhạc cụ hiện đại với bộ sưu tập nhạc cụ truyền thống, tạo nên sự mới lạ, hấp dẫn. Việc sử dụng nhạc cụ dân tộc ngoài nỗ lực mang đến sự mới mẻ trong cách thể hiện Phan Đinh Tùng còn mong muốn tôn vinh các loại nhạc cụ truyền thống như một nét độc đáo trong văn hóa vùng miền của Việt Nam.

Thậm chí, anh tìm đến những nhạc cụ ít phổ biến như đàn đá để sáng tạo trong sản phẩm âm nhạc của mình. Trong MV, Phan Đinh Tùng cho biết anh có một đoạn thực hiện thổi sáo.

Trước đó, tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" concert Day 3 và Day 4, ca sĩ Phan Đinh Tùng đã mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của chuỗi sự kiện khi trình diễn ca khúc Một vòng Việt Nam cùng các "anh tài" như Hồng Sơn, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR.

Tiết mục đặc biệt này khép lại hành trình tôn vinh văn hóa Việt bằng một cảnh tượng hiếm thấy là hàng trăm khán giả và nghệ sĩ cùng mặc trang phục truyền thống, hòa ca trên cùng một sân khấu giữa hiệu ứng sân khấu, âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu.

Trước đó, Phan Đinh Tùng từng nổi danh với ca khúc Hào khí Việt Nam - một trong số những ca khúc đình đám chủ đề về tinh thần tự hào dân tộc, có thời điểm anh diễn khắp các sân khấu cả nước.

DỰ ÁN #VN1945 – NHÓM OPLUS

Nhóm nhạc acapella OPlus ra mắt dự án âm nhạc cách mạng mang tên #VN1945 trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Đây là dự án “làm mới” dòng nhạc cách mạng mà nhóm OPlus muốn truyền tải thông điệp rằng, “nhạc đỏ” không chỉ thuộc về quá khứ mà còn đại diện cho lòng yêu nước nồng nàn và bất kỳ thế hệ nào cũng tự hào, hạnh phúc khi lắng nghe.

Điều khá thú vị trong dự án âm nhạc lần này của nhóm OPlus là không chỉ có 5 ca khúc nổi tiếng như: Đoàn Vệ quốc quân (Phan Huỳnh Điểu); Tiếng chày trên Sóc Bom Bo (Xuân Hồng); Tình ca (Hoàng Việt), Nơi đảo xa (Thế Song); Bài ca Hồ Chí Minh (Ewan MacColl, nhạc sĩ Phú Ân viết lời Việt) mà còn hai ca khúc do chính thành viên trong nhóm sáng tác, trong đó có ca khúc sáng tác về Bác Hồ Người là ánh sáng do Tùng Lâm sáng tác, Quang Minh viết lời.

Poster dự án được lấy ý tưởng từ những chiếc tem bưu chính - biểu tượng của đường dây liên lạc một thời. Mỗi ca khúc được ví như một "bưu kiện lịch sử", là lời nhắn gửi từ quá khứ. Sau khi ra mắt bảy ca khúc đầu tiên, Oplus sẽ tiếp tục sáng tạo, kết hợp các nghệ sĩ khác để nối dài dự án. Vào tháng 9, họ tổ chức minishow Thư nhạc #1945.