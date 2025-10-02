Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng, trí tuệ, nhân ái, sáng tạo, bền vững, hạnh phúc

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các thời kỳ và đông đảo gương phụ nữ tiêu biểu trong cả nước.

XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI

Phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định phụ nữ là lực lượng quan trọng góp phần vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Nhất (tháng 10/1930) đã đánh dấu sự hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ cả nước. Các tổ chức tiền thân như: Đoàn Phụ nữ Cứu quốc, Hội Phụ nữ Giải phóng, Hội Phụ nữ Dân chủ, Hội Phụ nữ Phản đế… đã đặt nền móng cho sự phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: LHPN

Trải qua 95 năm, Hội luôn giữ vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đồng thời phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Đến nay, Hội có gần 20 triệu hội viên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 38,1% tổng số đảng viên cả nước. Công tác tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai hiệu quả. Năm 2025, Việt Nam xếp hạng 74/146 quốc gia về bình đẳng giới, tăng 13 bậc so với năm 2020.

Trong suốt quá trình phát triển, Hội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng (2 lần), Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần), Huân chương Độc lập hạng Nhất (3 lần), cùng nhiều Huân chương Lao động các hạng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ phụ nữ Việt Nam, gửi lời chúc mừng tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị, khoa học công nghệ, đồng thời hoàn thiện chính sách an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực giới, chăm lo sức khỏe sinh sản, giáo dục mầm non.

Tổng Bí thư gợi mở 10 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn 2045. Trong đó, nhấn mạnh xây dựng hình mẫu người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Yêu nước – Tự chủ – Bản lĩnh – Nhân ái – Trí tuệ – Sáng tạo – Trách nhiệm – Số – Xanh.

Cụ thể, Hội sẽ đẩy mạnh các chương trình rèn luyện theo lứa tuổi, nghề nghiệp; kết nối mạng lưới hỗ trợ học tập suốt đời; đưa văn hóa đọc, kỹ năng tài chính cá nhân, chăm sóc sức khỏe tinh thần vào sinh hoạt Hội. Phong trào “5 không, 3 sạch” được nâng cấp thành “5 không, 3 sạch, 3 an”: An toàn – An tâm – An sinh.

Đồng thời, Hội sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, phát động phong trào “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực”; phát triển mô hình sinh kế, hợp tác xã, sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối tín dụng, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và tham gia chuỗi cung ứng xanh.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp Hội chăm lo toàn diện hơn cho trẻ em, đặc biệt giáo dục mầm non, dinh dưỡng và phát triển sớm; phối hợp triển khai mô hình nhà trẻ trong khu công nghiệp, bếp ăn học đường chuẩn dinh dưỡng; đưa kiến thức nuôi dạy con tích cực và kỹ năng phòng chống xâm hại vào sinh hoạt chi hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: LHPN

Bên cạnh đó, Hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước bạo lực giới, tội phạm công nghệ cao, mua bán người; xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý, tâm lý, phục hồi sức khỏe, tạo việc làm cho nạn nhân.

Về công tác cán bộ nữ, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả; tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản trị ở các cấp; bồi dưỡng năng lực số, quản trị dự án, truyền thông; khuyến khích cán bộ nữ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc; tôn vinh giá trị áo dài, ẩm thực, thủ công truyền thống; giữ gìn tiếng Việt, gia phong, chống lại biểu hiện lai căng, thực dụng. Đồng thời, tăng cường đối ngoại nhân dân, mở rộng kết nối với phong trào phụ nữ quốc tế, đưa hình ảnh phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, nhân ái, hội nhập, phát triển ra thế giới.

Đổi mới phương thức hoạt động của Hội được xác định là yêu cầu cấp thiết, trong đó bám sát cơ sở, dựa trên dữ liệu, đo lường hiệu quả; chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang giải pháp theo vấn đề; nhân rộng mô hình tốt, loại bỏ hình thức; đảm bảo hiệu quả thiết thực cho hội viên.

Tổng Bí thư phát động phong trào thi đua nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng – Trí tuệ – Nhân ái – Sáng tạo – Bền vững – Hạnh phúc”, gắn với các chỉ tiêu rõ ràng, dự án cụ thể, có cơ chế giám sát xã hội.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cũng được trao cho 3 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu, nâng tổng số lên 107 tập thể và 206 cá nhân được vinh danh từ năm 2002 đến nay trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, an ninh – quốc phòng, nghệ thuật, văn hóa, thể thao… Ngoài ra, 81 tập thể và 255 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020–2025 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, phụ nữ Việt Nam sẽ trở thành lực lượng cách mạng, động lực phát triển, điểm tựa hạnh phúc của gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân, mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu nhân văn, hiệu quả thiết thực.