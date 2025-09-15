Phú Thọ đã tiêu hủy hơn 6.000 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Dệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 121 xã, phường của Phú Thọ. Đã có trên 11.100 hộ có lợn mắc bệnh; trên 104.700 con lợn ốm, chết phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 6.090 tấn...

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ, tính đến hết ngày 10/9, Phú Thọ có 31 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch tả lợn châu Phi.

Đồng thời, có 24 khu tại 9 xã, phường công bố hết dịch, gồm: Sông Lô, Liên Hòa, Hiền Lương, Đông Thành, Hương Cần, Vân Bán, Võ Miếu, Yên Kỳ, Âu Cơ. Còn 90 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế, tỷ lệ phát sinh ổ dịch mới và lây nhiễm giảm

Lũy kế đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 121 xã, phường của Phú Thọ. Đã có trên 11.100 hộ có lợn mắc bệnh; trên 104.700 con lợn ốm, chết phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng trên 6.090 tấn. Toàn tỉnh có 108 xã, phường công bố dịch, trong đó, khu vực Hòa Bình có 42 xã, phường; khu vực Phú Thọ có 48 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc có 18 xã.

Trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh đã sử dụng trên 32.350 lít hóa chất khử trùng, trên 193 tấn vôi bột; khử trùng tiêu độc tại trên 47.700 hộ, 136 chợ với tổng diện tích trên 10,6 triệu m2.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ khuyến cáo các hộ chăn nuôi không được chủ quan trong công tác phòng dịch; các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh và công tác tiêu hủy tại các khu, các cơ sở chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, nhất là đối với các xã dịch bệnh kéo dài, số lượng báo cáo tiêu hủy trong ngày lớn.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi tạm thời không tái đàn, thường xuyên tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, đảm bảo mọi điều kiện để chăn nuôi trở lại sau khi dịch bệnh được dập hoàn toàn.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành. Chỉ đạo ứng phó, kiểm soát dịch bệnh, Chính phủ yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng rà soát toàn bộ hệ thống bộ máy tổ chức thú y từ Bộ - Cục - Chi cục vùng - tỉnh đến cấp xã, trạm thú y. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đã sáp nhập đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, nhiều xã, phường không còn đủ nhân lực chuyên môn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ quy định hiện hành về phòng, chống, xử lý dịch bệnh động vật và thủy sản, trong đó chú trọng quy định trách nhiệm lấy mẫu, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, thẩm quyền công bố dịch cho từng cấp (xã, tỉnh, Trung ương) và trình Chính phủ ban hành văn bản theo thủ tục rút gọn để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, chế tài phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để chậm trễ vì thủ tục.

Ngành chăn nuôi và thú y chịu trách nhiệm cập nhật, xây dựng hướng dẫn mới về tiêm phòng phù hợp thực tế các chủng virus dịch tả lợn châu Phi hiện có; quy định rõ quy trình báo cáo, khoanh vùng, dập dịch, vệ sinh tiêu độc, tiêu hủy, hỗ trợ người dân; xác định trách nhiệm đến từng cấp xã, phường và cá nhân; xử lý nghiêm hành vi cố tình phát tán dịch bệnh, siết chặt quy định về vận chuyển sản phẩm giết mổ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…