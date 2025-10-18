Phúc Thọ, Hà Nội khởi công dự án đô thị đồng bộ đầu tiên mang tên SGO La Porta Phúc Thọ

Ngày 18/10/2025, Hệ sinh thái đầu tư SGO Group đã chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án khu đô thị SGO La Porta Phúc Thọ – dự án đô thị kiểu mẫu với quy hoạch đồng bộ hiện đại đầu tiên tại Phúc Thọ (Hà Nội).

Sự kiện quy tụ hơn 400 khách mời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị đa cực của Thủ đô.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng không gian về phía Tây, hình thành các trung tâm vệ tinh với chức năng riêng biệt: Công nghệ cao, giáo dục, sinh thái và nghỉ dưỡng. Trong bức tranh đó, Phúc Thọ nổi lên như điểm sáng mới của vùng Tây Hà Nội – nơi hội tụ quỹ đất rộng, hạ tầng đang hoàn thiện và chính sách quy hoạch được ưu tiên.

PHÚC THỌ – CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI TRONG XU THẾ ĐA TRUNG TÂM CỦA HÀ NỘI

Từ một vùng đất Xứ Đoài cổ kính, Phúc Thọ hôm nay đang từng bước định hình diện mạo đô thị hiện đại. Sau khi sáp nhập, khu vực này hình thành ba xã mới có quy mô lớn tương đương ba huyện, trong đó xã Phúc Thọ mới sở hữu diện tích tự nhiên gần 40 km2 – một tiềm năng đáng kể cho phát triển đô thị.

Hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại với Quốc lộ 32 – trục xương sống nối trực tiếp tới trung tâm Hà Nội & tuyến metro số 3 (Sơn Tây - Ga Hà Nội), đường Tây Thăng Long, Đại lộ Thăng Long, các tuyến tỉnh lộ 417, 419, đường kinh tế Bắc - Nam & cầu Vân Phúc đã khởi công tháng 8/2025… đang tạo đòn bẩy cho thị trường.

Nhiều tập đoàn lớn như T&T Group với quy hoạch Khu đô thị Phúc Thọ – Phúc Hòa, hay Sunshine Group với định hướng phát triển Sunshine Heritage Resort tại Tam Hiệp, đã và đang đặt nền móng đầu tiên cho hành trình đầu tư dài hạn tại khu vực. Điều này cho thấy Phúc Thọ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ bất động sản vùng ven phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện nay khu vực vẫn chưa có dự án đô thị nào được triển khai thực tế với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích cao cấp. Thị trường vẫn chủ yếu là đất phân lô, đất đấu giá nhỏ lẻ, trong khi nhu cầu về một khu đô thị được đầu tư bài bản – vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại, vừa mang giá trị đầu tư bền vững – đang tăng mạnh.

Trong bối cảnh đó, SGO Group đã tiên phong kiến tạo nên một biểu tượng mới mang tên SGO La Porta Phúc Thọ. Đây không chỉ là dự án tiên phong đầu tiên được triển khai thực tế tại khu vực, mà còn là cú hích khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới của vùng Tây Hà Nội – nơi nhiều “ông lớn” bất động sản sẽ tiếp tục quy tụ trong tương lai.

SGO LA PORTA PHÚC THỌ – DẤU ẤN TIÊN PHONG MỞ LỐI THỊNH VƯỢNG

Được đầu tư tâm huyết bởi SGO Group, SGO La Porta Phúc Thọ là dự án trọng điểm năm 2025, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản cao cấp của Tập đoàn.

Lễ khởi công diễn ra ngay tại khu đất dự án, quy tụ đông đảo lãnh đạo sở ban ngành, chính quyền địa phương, giới chuyên môn và hơn 20 cơ quan báo chí trung ương – cho thấy tầm vóc và sức ảnh hưởng của sự kiện.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ, khẳng định: “SGO La Porta Phúc Thọ là bước đi tiên phong, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương trong quá trình đô thị hoá. Chúng tôi biểu dương tầm nhìn và sự đầu tư bài bản của SGO Group, tin tưởng dự án sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong quá trình đô thị hóa khu Tây Hà Nội.”

Phát biểu tại sự kiện, đại diện SGO Group chia sẻ: “Dự án SGO La Porta Phúc Thọ mang rất nhiều tâm huyết và khát vọng của chúng tôi trong hành trình kiến tạo một biểu tượng vàng son cho xứ Đoài Phúc Thọ – nơi con người, thiên nhiên và cộng đồng được kết nối trong không gian văn minh, hiện đại và bền vững.”

Tọa lạc tại trung tâm Phúc Thọ, kết nối thẳng tới Quốc lộ 32, trục Tây Thăng Long mở rộng, dự án sở hữu vị trí vàng hiếm có, chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển tới trung tâm Thủ đô. Đây là “vùng đệm” lý tưởng giữa nội đô Hà Nội và các đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hòa Lạc, nơi đang hình thành chuỗi đô thị công nghệ cao và sinh thái hiện đại.

SGO La Porta Phúc Thọ được quy hoạch như một một khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại địa phương này, mang tới diện mạo mới cho vùng đất xứ Đoài. Theo đó, Chủ đầu tư chú trọng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, pháp lý rõ ràng và hệ thống tiện ích đa tầng. Nổi bật là tuyến phố thương mại hiện đại bài bản đầu tiên tại địa phương, khu thể thao, trường học, công viên và không gian cộng đồng rộng mở. Dự án hướng tới hình thành quần thể sống đa công năng – vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản sinh lời bền vững.

Điểm nhấn của dự án nằm ở biểu tượng “Cánh cửa – La Porta”, được xem là cửa ngõ phồn hoa mới của vùng Tây Thăng Long. Không chỉ mang giá trị kiến trúc, hình ảnh “cánh cửa” còn thể hiện triết lý phát triển của SGO Group – mở lối thịnh vượng, dẫn dắt nhịp sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Xứ Đoài.

Đại diện Chủ đầu tư, Chính quyền địa phương và nhiều đối tác, nhà thầu, ngân hàng cùng bấm nút khởi công dự án.

Kế thừa thành công từ chuỗi dự án SGO La Emera trước đó, SGO Group tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong và tầm nhìn dài hạn trong phát triển đô thị. Với SGO La Porta Phúc Thọ, Tập đoàn không chỉ kiến tạo một khu đô thị, mà còn mở ra một “cánh cửa vàng son” dẫn lối Phúc Thọ bước vào thời kỳ phồn thịnh – nơi truyền thống giao hòa cùng hiện đại, nơi di sản Xứ Đoài được tái sinh trong diện mạo mới.

Trong tương lai gần, khi trục Tây Thăng Long và các tuyến hạ tầng kết nối hoàn thiện, SGO La Porta Phúc Thọ được kỳ vọng trở thành biểu tượng phồn hoa mới phía Tây Hà Nội – một “tọa độ vàng” cho cư dân tinh hoa và nhà đầu tư đón đầu xu hướng mở rộng không gian đô thị Thủ đô.