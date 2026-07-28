Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả Việt Nam vượt mốc 1 tỷ USD/tháng
CChu Khôi
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Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, lần đầu tiên vượt trên 1 tỷ USD trong tháng 7 và tiến sát mốc 5 tỷ USD chỉ sau 7 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ sự phục hồi của xuất khẩu sầu riêng, cùng với đà tăng trưởng của nhiều mặt hàng trái cây và rau quả chế biến, mở ra triển vọng tích cực cho ngành trong những tháng cuối năm...
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), trong tháng 7/2026, xuất
khẩu rau quả của cả nước đạt khoảng 1,06 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm
2025. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD trong một
tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4,76 tỷ USD, tăng
23% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành rau quả sau giai đoạn nhiều biến động, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu.
SẦU RIÊNG ĐÓNG GÓP 50% TRONG XUẤT KHẨU RAU QUẢ
Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng
góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và giữ vai trò là động lực
tăng trưởng quan trọng.
"Nguồn cung đạt chuẩn, tỷ
lệ tồn dư kim loại nặng thấp tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây Nguyên và Đông
Nam Bộ, cùng với việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ thu hoạch đến đóng gói
đã giúp doanh nghiệp đưa sầu riêng trở lại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc
và Thái Lan", Vinafruit nhận định.
Giá sầu riêng trong nước cũng đang có xu hướng
phục hồi sau thời gian dài trầm lắng. Theo một số doanh nghiệp, trong tuần gần đây,
giá sầu riêng tăng khoảng 5.000-7.000 đồng/kg tùy từng chủng loại. Nếu như những
tháng trước, sầu riêng Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với nguồn cung từ Thái
Lan thì hiện nay nước này đã kết thúc vụ thu hoạch, trong khi Việt Nam bước vào
chính vụ, tạo lợi thế rõ rệt trên thị trường.
Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng khác như dừa, xoài, chuối,
chanh leo và rau quả chế biến cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo các
chuyên gia, từ việc sầu riêng từng bước lấy lại vị thế đến sự vươn lên của chuối
và chanh leo, ngành rau quả Việt Nam đang từng bước tái định vị trên bản đồ
nông sản toàn cầu, hướng đến mục tiêu không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao
chất lượng, mở rộng thị trường theo hướng bền vững.
THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC MỞ RỘNG
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của
rau quả Việt Nam. Riêng trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường
này đạt 621,2 triệu USD, tăng 56,1% so với tháng trước và tăng 18,1% so với
cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng
2 tỷ USD, tăng 24,7%, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.
Đà tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc được duy trì nhờ
nhu cầu ổn định đối với các loại trái cây nhiệt đới như sầu riêng, thanh long,
chuối, dừa tươi và xoài. Đồng thời, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu được
cải thiện cùng với việc doanh nghiệp chủ động đáp ứng các quy định về mã số
vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc đã góp phần rút ngắn thời
gian thông quan và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.
Song song với thị trường chủ lực, các thị trường có giá
trị gia tăng cao cũng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Hoa Kỳ là thị
trường xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch đạt 59,4 triệu USD trong tháng 6,
tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6
tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 292,1 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm
7,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thứ ba với kim ngạch 28,7
triệu USD trong tháng 6. Dù giảm 7,5% so với tháng trước do yếu tố mùa vụ, thị
trường này vẫn tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026,
xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 170,4 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,6% tổng kim ngạch.
Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nổi lên là điểm
sáng nhờ tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -
EU (EVFTA). Trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 46,8 triệu USD,
tăng 9,8% so với tháng trước và tăng tới 37,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang khu vực này đạt 214,4 triệu USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước,
chiếm 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong khối EU, Hà Lan là thị trường nhập khẩu rau quả lớn
nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ
năm trước và chiếm 54,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang khu vực. Đức đạt 58,4
triệu USD, tăng 47%, trong khi Pháp chiếm 14,7%.
Theo các chuyên gia, dù Trung Quốc vẫn chiếm hơn một nửa
tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam, nhưng sự tăng trưởng ổn định tại
Hoa Kỳ, Hàn Quốc và EU cho thấy cơ cấu thị trường đang dần cân bằng hơn. Việc mở
rộng xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao không chỉ giúp gia tăng giá trị
xuất khẩu mà còn giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ, đồng thời
thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và
tăng sức cạnh tranh.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nông sản chất lượng cao
trên thế giới tiếp tục gia tăng, ngành rau quả Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để
bứt phá nếu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường chế biến
sâu, xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và khai thác hiệu quả các hiệp định
thương mại tự do.
Với đà tăng trưởng hiện nay cùng sự mở rộng tại nhiều thị trường
trọng điểm, ngành rau quả được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng
cao, hướng tới những mốc xuất khẩu mới trong năm 2026.
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