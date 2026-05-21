PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Thu Hà

21/05/2026, 16:19

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Hơn 15 năm kiên trì theo đuổi nhiên liệu sinh học, PVOIL không chỉ đưa E10 đến với người tiêu dùng mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh của Petrovietnam.
Đằng sau cột mốc này là một hành trình tiên phong và bền bỉ của PVOIL trong việc đưa nhiên liệu sinh học vào thực tiễn tiêu dùng tại Việt Nam.

TỪ NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN VỚI XĂNG E5

Ngay từ tháng 10/2008, khi xăng sinh học còn là khái niệm mới tại Việt Nam, PVOIL đã tiên phong nghiên cứu, sản xuất và thí điểm xăng E5. Đến ngày 1/8/2010, PVOIL chính thức đưa xăng E5 ra thị trường với 12 điểm bán đầu tiên.

Trong những năm tiếp theo, PVOIL từng bước mở rộng hệ thống phân phối. Năm 2014, ngoài việc triển khai xăng E5 tại 7 tỉnh, thành phố theo lộ trình của Chính phủ, PVOIL còn chủ động mở rộng triển khai tại tỉnh Quảng Nam, góp phần đưa xăng sinh học tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng.

Ba năm sau đó, ngày 15/12/2017, PVOIL chính thức chuyển đổi hoàn toàn kinh doanh xăng E5 RON 92 thay thế cho xăng khoáng RON 92. Quá trình triển khai xăng E5 không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng nhiên liệu sinh học, tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo.

ĐẾN CHUẨN BỊ CHO E10

Quá trình triển khai xăng E5 đã giúp PVOIL có được góc nhìn thực tiễn trong pha chế, vận hành hệ thống, kiểm soát chất lượng nhiên liệu sinh học. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai xăng sinh học E10.

Trong những năm gần đây, PVOIL từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng pha chế, mở rộng năng lực từ khoảng 1 triệu m³ xăng E5 mỗi năm lên đến 4 triệu m³ xăng E10 mỗi năm. Việc chuyển đổi từ E5 sang E10 đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, tồn trữ, vận chuyển và kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi cung ứng.

Song song với đó, PVOIL đã triển khai chương trình thí điểm kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/8/2025 nhằm hoàn thiện quy trình vận hành và đánh giá phản ứng của thị trường trước khi triển khai trên diện rộng. Đến tháng 5/2026, toàn bộ gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng E10

SẴN SÀNG CHO GIAI ĐOẠN CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

Việc đưa xăng sinh học E10 triển khai trên toàn quốc từ 15/5/2026 không chỉ là bước tiến về sản phẩm mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị lâu dài của PVOIL.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững, nhiên liệu sinh học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính.

