Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam với biên độ cáo buộc rất cao, từ 100,61% đến 212,32% tùy thuộc vào quốc gia thay thế được lựa chọn để tính toán giá trị sản xuất...

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), cho biết ngày 14/5/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo chính thức (đính chính công báo ngày 5/5 trước đó) về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG (Polytetramethylene ether glycol) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan – Trung Quốc và Việt Nam.

Nguyên đơn là Công ty BASF Corporation (Hoa Kỳ). Ngày khởi xướng điều tra: ngày 28/4/2026. Thời kỳ điều tra chống bán phá giá: từ 1/10/2025 đến 31/3/2026.

Trong đơn kiện và thông báo khởi xướng, DOC xác định có 01 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu PTMEG sang Hoa Kỳ trong thời kỳ điều tra.

Biên độ phá giá cáo buộc đối với Việt Nam: 100,61% - 151,47% (sử dụng Jordan là nước thay thế); 138,11% - 201,99% (sử dụng El Salvador là nước thay thế); 149,88% - 212,32% (sử dụng Indonesia là nước thay thế).

Do DOC tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường nên DOC sẽ sử dụng các yếu tố sản xuất và giá trị thay thế của nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.

Các nước thay thế được nguyên đơn đề xuất và DOC chấp nhận xem xét trong giai đoạn khởi xướng gồm Jordan, El Salvador và Indonesia.

Phạm vi điều tra được xây dựng tương đối rộng, bao gồm hầu hết các dạng PTMEG bất kể độ tinh khiết, trọng lượng phân tử, đặc tính vật lý, phụ gia hoặc hình thức đóng gói. Đồng thời bao gồm cả sản phẩm pha trộn, phối trộn hoặc gia công tại nước thứ ba nếu vẫn đáp ứng mô tả phạm vi điều tra.

Có 02 cơ quan tham gia trong một vụ việc điều tra chống bán phá giá này gồm DOC và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC). DOC điều tra về hành vi bán phá giá và chịu trách nhiệm chung về kết quả điều tra trong khi ITC chịu trách nhiệm đánh giá thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Sản phẩm chỉ bị áp thuế chống bán phá giá nếu cả DOC và ITC cùng ban hành kết luận khẳng định. Trong trường hợp cả DOC và ITC cùng đưa ra kết luận khẳng định, DOC sẽ ban hành Lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ Việt Nam trong vòng 07 ngày tiếp theo.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và các thông báo tiếp theo của DOC và ITC.

Chủ động đăng ký tài khoản ACCESS tại Cổng thông tin điện tử về điều tra chống bán phá giá của DOC (https://access.trade.gov) để theo dõi thông tin; nộp bình luận, dữ liệu phục vụ trả lời điều tra.

Tất cả các nhà xuất khẩu PTMEG sang Hoa Kỳ trong thời kỳ điều tra cần nộp đầy đủ và đúng thời hạn Bản trả lời câu hỏi Lượng và Giá trị (Q&V Questionnaire); Đơn xin hưởng mức thuế suất riêng rẽ (Separate Rate Application) và trả lời các Bản câu hỏi điều tra tiếp theo (nếu bị lựa chọn làm bị đơn bắt buộc).

Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý, việc không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc DOC sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi (AFA) và áp dụng mức thuế chống bán phá giá rất cao.

Mặt khác, chủ động rà soát số liệu xuất khẩu, bán hàng, chi phí sản xuất và các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời kỳ điều tra để bảo đảm tính đầy đủ và nhất quán của dữ liệu cung cấp cho DOC.

Phối hợp chặt chẽ với luật sư tư vấn, nhà nhập khẩu và Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.