Dòng hàng tăng mạnh, Quảng Trị thúc đẩy nâng cấp logistics và cửa khẩu

Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, khẳng định vai trò đầu mối trung chuyển hàng hóa trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Tuy nhiên, để giữ chân dòng hàng và nâng cao sức cạnh tranh, địa phương đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về hạ tầng, logistics và năng lực thông quan.

Ngày 19/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan về thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

GIỮ NHỊP TĂNG TRƯỞNG TRÊN TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG - TÂY

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và quá cảnh qua địa bàn tỉnh cơ bản duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu tiếp tục tăng trưởng khá.

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã làm thủ tục cho gần 12.800 tờ khai với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 922 triệu USD, khối lượng hàng hóa hơn 2,8 triệu tấn. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng thực hiện thủ tục cho gần 272.000 lượt phương tiện và hơn 540.000 lượt hành khách xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, hoạt động quá cảnh qua các cửa khẩu của Quảng Trị hiện chiếm trên 90% tổng hoạt động của toàn Chi cục Hải quan khu vực IX. Gần 40.000 tờ khai quá cảnh đã được xử lý, chiếm tới 98,8% tổng số tờ khai, với khối lượng hàng hóa gần 3 triệu tấn và trị giá hơn 5,8 tỷ USD.

Kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Quảng Trị trong chuỗi kết nối giao thương khu vực. Các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, Cha Lo tiếp tục là điểm kết nối quan trọng với Lào, Thái Lan và các nước ASEAN.

Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Cửa Việt và cảng Hòn La cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo thêm động lực cho phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và kinh tế cửa khẩu.

GỠ “ĐIỂM NGHẼN” HẠ TẦNG, GIỮ CHÂN DÒNG HÀNG

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều khó khăn, hạn chế đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh.

Trong đó, hệ thống giao thông kết nối cửa khẩu xuống cấp; hạ tầng kho bãi, logistics và bãi kiểm tra hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Một số tuyến đường phía nước bạn Lào bị hư hỏng cũng ảnh hưởng đến vận tải và thông quan hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ dịch chuyển luồng hàng sang các cửa khẩu khác.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Việc duy trì và phát triển doanh nghiệp xuất nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy giao thương khu vực.

Theo đó, các sở, ngành cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cửa khẩu; đồng thời tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối 3 cửa khẩu đường bộ, từng bước hoàn thiện hệ thống logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu; quan tâm nâng cấp các cửa khẩu phụ nhằm mở rộng năng lực thông quan, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hàng hóa ra thị trường khu vực; tăng cường phối hợp với phía Lào trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Phát triển hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gia tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Phương yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn cho lực lượng hải quan; đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng cửa khẩu, kho bãi, khu chức năng và các công trình phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định việc sớm đưa các cảng biển vào vận hành hiệu quả là yêu cầu cấp thiết, nhất là Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Theo đó, tỉnh cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục để sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với phát triển cảng biển, Quảng Trị cũng xác định ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối từ cửa khẩu đến cảng biển nhằm nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.