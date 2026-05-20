Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Tổng Giám đốc Petrovietnam
Tiến Hải
20/05/2026, 18:25
Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 18/5/2026.
Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và Petrovietnam.
Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tài chính công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam, Tổng Giám đốc Petrovietnam. Tiếp đó, Hội đồng Thành viên Petrovietnam công bố Quyết định số 3968 ngày 18/5/2026 do Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn ký về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ cương vị điều hành cao nhất của Tập đoàn.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, áp lực đối với các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế là rất lớn, trong đó ngành dầu khí và khai khoáng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng.
Theo Bộ trưởng, Petrovietnam cần rà soát chiến lược phát triển trong điều kiện mới, nhất là khi tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trên cơ sở đó, Tập đoàn cần chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo dư địa phát triển cho lĩnh vực năng lượng.
Bên cạnh nhiệm vụ duy trì tăng trưởng sản xuất kinh doanh, Petrovietnam cũng được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước năm 2026.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, mặc dù thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động mạnh, Petrovietnam vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Petrovietnam, Tập đoàn cũng đang đối mặt với nhiều sức ép như chi phí đầu vào gia tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng, khó khăn trong tiêu thụ khí - điện, rủi ro trong lĩnh vực lọc hóa dầu cũng như những bất cập về cơ chế, chính sách.
“Những thách thức này đòi hỏi công tác điều hành phải quyết liệt, linh hoạt hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, cơ chế quản trị và các quy định nội bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Petrovietnam, việc kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực điều hành, đảm bảo sự thông suốt trong quản trị để thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
Petrovietnam cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát chiến lược phát triển, tập trung vào các giải pháp thực thi nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.
Cùng với đó, Tập đoàn sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc, tối ưu bộ máy, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp đạt chuẩn OECD vào cuối năm 2026.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cam kết cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn phát huy truyền thống và bản lĩnh của người lao động dầu khí; tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng thời, Petrovietnam sẽ tiếp tục củng cố vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước và triển khai chiến lược chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.
Ông Lê Mạnh Cường là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thành viên và tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như thăm dò khai thác dầu khí, dịch vụ dầu khí, chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo và năng lượng mới.
Bên cạnh đó, ông cũng được giao phụ trách Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 - dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
