Thứ Ba, 28/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Pyn Elite Fund: Nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường chứng khoán

Thu Minh

28/10/2025, 21:29

Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund cho rằng, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tháng 9 và 10, đặc biệt là nhắm vào các cổ phiếu công ty chứng khoán và ngân hàng do quỹ nắm giữ.

Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ ngoại này so với VN-Index. Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 3,2% trong tháng 9 dù VN-Index chỉ giảm 1,2%. 

Mặc dù vậy, theo quan điểm của Pyn Elite Fund, sự sụt giảm này chỉ là tạm thời vì xu hướng chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng rõ ràng là tăng. Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.

GDP Việt Nam tăng trưởng 8,23% trong quý 3, đánh dấu mức tăng trưởng quý mạnh nhất kể từ năm 2011. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng lên tới 10% trong những năm tới. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng tốc trong năm nay nhờ nhu cầu tăng.

Pyn Elite Fund cho rằng các chỉ số kinh tế trong nước vẫn rất khả quan, trong khi xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng hơn 10%. Các biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ, nhu cầu tiêu dùng tăng cường và thanh khoản dồi dào trên thị trường tiền tệ đang thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn nữa.

Trước đó, PYN Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 9 trong đó nhấn mạnh về cuối tháng 9 khối lượng giao dịch hàng ngày giảm sút khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của FTSE về việc nâng cấp xếp hạng thị trường của Việt Nam.

VN-Index giảm -1,2% so với tháng trước. Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.

Top các cổ phiếu của quỹ hiện tại gồm: STB, MBB, VIX, MWG, HVN, ACV, VIB, OCB, CTG và SHS. Trong đó, ba cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất gồm HVN, ASM, STB, ngược lại ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tháng là VIB, SHS, DNSE.

Trong một diễn biến khác, nhận định về việc FTSE Russell đã công bố quyết định nâng cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sáng 8/10, đại diện quỹ nhấn mạnh: Quyết định này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến thị trường chứng khoán Việt Nam và có khả năng nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.

Các quỹ cổ phiếu theo dõi các chỉ số FTSE sẽ điều chỉnh để thích ứng với thay đổi này và ra trọng số mới đối với các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.

Pyn Elite tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới. Việc các trái phiếu chính phủ Việt Nam nhận được xếp hạng trong những năm tới cũng sẽ rất quan trọng, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư công lớn. 

"Cá mập" Pyn Elite: Các nhà đầu tư đã chốt lời sau khi VN-Index lập kỷ lục trong tháng 9

13:55, 08/10/2025

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Kỳ vọng tháng 10 FTSE sẽ nâng hạng, chậm nhất là tháng 3/2026

17:19, 23/09/2025

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

14:37, 25/08/2025

VnEconomy

Từ khóa:

PYN Elite Fund

Đọc thêm

Khối ngoại bất ngờ đua lệnh, gom ròng 1.500 tỷ, mua chủ yếu FPT

Khối ngoại bất ngờ đua lệnh, gom ròng 1.500 tỷ, mua chủ yếu FPT

Thanh khoản ba sàn hôm nay tương đương phiên trước và nằm trong vùng trung bình 33.000 tỷ đồng/phiên trong đó nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 1455.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.5 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Tâm lý đảo ngược

Blog chứng khoán: Tâm lý đảo ngược

Nhịp mở biên độ rất rộng hôm nay kết thúc bằng đợt kéo trụ và dẫn dắt tâm lý đảo ngược rất tích cực. Khi giảm dòng tiền có vẻ do dự nhưng đến lúc cổ phiếu quay đầu tăng thì lại tranh nhau.

Blue-chips kéo chỉ số đảo ngược, cổ phiếu đua nhau phục hồi

Blue-chips kéo chỉ số đảo ngược, cổ phiếu đua nhau phục hồi

Một “bản sao ngược” của bức tranh chỉ số chiều nay, khi chính các cổ phiếu ép VN-Index rơi thảm trong buổi sáng đã kéo ngược chỉ số lên. VN-Index từ chỗ giảm hơn 31 điểm đảo chiều thành tăng gần 28 điểm. Biên độ cực rộng là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng trở lại cả ngàn tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Chứng khoán Việt Nam thanh khoản cao nhất khu vực, dòng tiền tổ chức đang mạnh lên

Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á.

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Các quỹ ETF rút ròng 15.500 tỷ từ đầu năm

Tháng 10/2025, các quỹ ETF ghi nhận bị rút ròng 599 tỷ đồng, nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2025 lên hơn 15,5 nghìn tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vượt “rào cản xanh”: Chìa khóa cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường

2

Thúc đẩy làn sóng hợp tác mới trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng Việt Nam – New Zealand

Doanh nghiệp

3

Thái Lan tăng tốc đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư

4

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ 9,7 triệu USD khắc phục bão Bualoi và Matmo

Dân sinh

5

Doanh nghiệp cần vượt 4 thách thức lớn để khai thác thương mại điện tử xuyên biên giới

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy