Pyn Elite Fund: Nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường chứng khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Ba, 28/10/2025
Thu Minh
28/10/2025, 21:29
Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.
Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quản lý Pyn Elite Fund cho rằng, hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong tháng 9 và 10, đặc biệt là nhắm vào các cổ phiếu công ty chứng khoán và ngân hàng do quỹ nắm giữ.
Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ ngoại này so với VN-Index. Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 3,2% trong tháng 9 dù VN-Index chỉ giảm 1,2%.
Mặc dù vậy, theo quan điểm của Pyn Elite Fund, sự sụt giảm này chỉ là tạm thời vì xu hướng chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng rõ ràng là tăng. Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.
GDP Việt Nam tăng trưởng 8,23% trong quý 3, đánh dấu mức tăng trưởng quý mạnh nhất kể từ năm 2011. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng lên tới 10% trong những năm tới. Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng cũng tăng tốc trong năm nay nhờ nhu cầu tăng.
Pyn Elite Fund cho rằng các chỉ số kinh tế trong nước vẫn rất khả quan, trong khi xuất khẩu tiếp tục đạt mức tăng trưởng hơn 10%. Các biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ, nhu cầu tiêu dùng tăng cường và thanh khoản dồi dào trên thị trường tiền tệ đang thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn nữa.
Trước đó, PYN Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 9 trong đó nhấn mạnh về cuối tháng 9 khối lượng giao dịch hàng ngày giảm sút khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của FTSE về việc nâng cấp xếp hạng thị trường của Việt Nam.
VN-Index giảm -1,2% so với tháng trước. Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.
Top các cổ phiếu của quỹ hiện tại gồm: STB, MBB, VIX, MWG, HVN, ACV, VIB, OCB, CTG và SHS. Trong đó, ba cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất gồm HVN, ASM, STB, ngược lại ba cổ phiếu giảm mạnh nhất trong tháng là VIB, SHS, DNSE.
Trong một diễn biến khác, nhận định về việc FTSE Russell đã công bố quyết định nâng cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sáng 8/10, đại diện quỹ nhấn mạnh: Quyết định này sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức đến thị trường chứng khoán Việt Nam và có khả năng nâng cao tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam.
Các quỹ cổ phiếu theo dõi các chỉ số FTSE sẽ điều chỉnh để thích ứng với thay đổi này và ra trọng số mới đối với các cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam trong năm 2026.
Pyn Elite tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới. Việc các trái phiếu chính phủ Việt Nam nhận được xếp hạng trong những năm tới cũng sẽ rất quan trọng, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư công lớn.
13:55, 08/10/2025
Thanh khoản ba sàn hôm nay tương đương phiên trước và nằm trong vùng trung bình 33.000 tỷ đồng/phiên trong đó nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 1455.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.5 tỷ đồng.
Nhịp mở biên độ rất rộng hôm nay kết thúc bằng đợt kéo trụ và dẫn dắt tâm lý đảo ngược rất tích cực. Khi giảm dòng tiền có vẻ do dự nhưng đến lúc cổ phiếu quay đầu tăng thì lại tranh nhau.
Một “bản sao ngược” của bức tranh chỉ số chiều nay, khi chính các cổ phiếu ép VN-Index rơi thảm trong buổi sáng đã kéo ngược chỉ số lên. VN-Index từ chỗ giảm hơn 31 điểm đảo chiều thành tăng gần 28 điểm. Biên độ cực rộng là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng trở lại cả ngàn tỷ đồng.
Hiện mức giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam đang là mức thanh khoản thuộc loại tốt nhất của khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: