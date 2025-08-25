"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite đến từ Phần Lan vừa cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh trong ba năm từ 2022 đến 2024, chỉ số VN-Index đã tiến triển chậm chạp, ghi nhận mức giảm -15,4% suốt giai đoạn đó.

Các động lực chính hỗ trợ cho thị trường gồm: Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tình hình thanh khoản tốt, tín dụng dự báo tăng trưởng mạnh; Chỉ số FTSE đang lên kế hoạch nâng cấp phân loại thị trường của Việt Nam lên trạng thái thị trường mới nổi - EM vào tháng 10.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường dự báo đạt 32% trong năm 2025 và 19% vào năm 2026. Với mức tăng trưởng lợi nhuận này, tỷ lệ P/E vào năm 2026 là 11,1. Dòng tiền đang tập trung và luân chuyển theo từng lớp nhóm ngành và nhóm vốn hóa.

Dựa trên các yếu tố cơ bản hiện có, năm 2025 có thể trở thành một năm thắng lợi lớn cho PYN Elite. Trong lịch sử của PYN Elite, chúng tôi đã trải qua bốn tăng trưởng mạnh gồm : 1999, 2003, 2009 và 2012. Vào những thời điểm đó, lợi nhuận hàng năm của quỹ tăng từ 64 đến 199%.

Trước đó, Pyn Elite Fund ghi nhận kỷ lục trong bối cảnh chỉ số VN-Index đã tăng 9,2% trong tháng 7, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,557 điểm vào ngày 28/7. PYN Elite tăng mạnh nhờ vào sự thúc đẩy từ các ngân hàng và công ty môi giới.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ cho biết, trước đó quý 1/2025, quỹ đã tăng gấp đôi tỷ trọng của các công ty môi giới lên 14% bằng cách thêm VIX và SHS vào danh mục đầu tư. Cả hai đều có tỷ suất sinh lợi xuất sắc trong tháng 7 lần lượt 114% và 78%.

Trong khi đó thị trường được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP mạnh mẽ trong quý 2 và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết. Lợi nhuận ròng của các công ty chủ chốt trong danh mục của quỹ tăng 32% so với năm trước.

"Sở Giao dịch Chứng khoán đã đưa ra vấn đề mở rộng giao dịch sau giờ nghỉ trưa từ quý 1/2026 và giới thiệu đối tác trung tâm (CCP) vào quý 1/2027, điều này sẽ là bước tiến lớn hướng tới việc cho phép giao dịch trong ngày. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tin rằng Việt Nam sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi (EM) vào mùa thu, vì FTSE đã có những nhận xét tích cực về các cải cách của sàn giao dịch", đại diện quỹ nhấn mạnh.