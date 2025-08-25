Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

An Phong

25/08/2025, 14:37

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite đến từ Phần Lan.
Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite đến từ Phần Lan.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite đến từ Phần Lan vừa cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh trong ba năm từ 2022 đến 2024, chỉ số VN-Index đã tiến triển chậm chạp, ghi nhận mức giảm -15,4% suốt giai đoạn đó.

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới. 

Các động lực chính hỗ trợ cho thị trường gồm: Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tình hình thanh khoản tốt, tín dụng dự báo tăng trưởng mạnh; Chỉ số FTSE đang lên kế hoạch nâng cấp phân loại thị trường của Việt Nam lên trạng thái thị trường mới nổi - EM vào tháng 10.

Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường dự báo đạt 32% trong năm 2025 và 19% vào năm 2026. Với mức tăng trưởng lợi nhuận này, tỷ lệ P/E vào năm 2026 là 11,1. Dòng tiền đang tập trung và luân chuyển theo từng lớp nhóm ngành và nhóm vốn hóa. 

Dựa trên các yếu tố cơ bản hiện có, năm 2025 có thể trở thành một năm thắng lợi lớn cho PYN Elite. Trong lịch sử của PYN Elite, chúng tôi đã trải qua bốn tăng trưởng mạnh gồm : 1999, 2003, 2009 và 2012. Vào những thời điểm đó, lợi nhuận hàng năm của quỹ tăng từ 64 đến 199%.

Trước đó, Pyn Elite Fund ghi nhận kỷ lục trong bối cảnh chỉ số VN-Index đã tăng 9,2% trong tháng 7, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,557 điểm vào ngày 28/7. PYN Elite tăng mạnh nhờ vào sự thúc đẩy từ các ngân hàng và công ty môi giới.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ cho biết, trước đó quý 1/2025, quỹ đã tăng gấp đôi tỷ trọng của các công ty môi giới lên 14% bằng cách thêm VIX và SHS vào danh mục đầu tư. Cả hai đều có tỷ suất sinh lợi xuất sắc trong tháng 7 lần lượt 114% và 78%.

Trong khi đó thị trường được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP mạnh mẽ trong quý 2 và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết. Lợi nhuận ròng của các công ty chủ chốt trong danh mục của quỹ tăng 32% so với năm trước.

"Sở Giao dịch Chứng khoán đã đưa ra vấn đề mở rộng giao dịch sau giờ nghỉ trưa từ quý 1/2026 và giới thiệu đối tác trung tâm (CCP) vào quý 1/2027, điều này sẽ là bước tiến lớn hướng tới việc cho phép giao dịch trong ngày. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tin rằng Việt Nam sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi (EM) vào mùa thu, vì FTSE đã có những nhận xét tích cực về các cải cách của sàn giao dịch", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

13:56, 25/08/2025

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

13:55, 25/08/2025

Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?

Hạ tầng công nghệ hiện tại có thể đáp ứng những phiên thanh khoản lên đến 300.000 tỷ?

13:53, 25/08/2025

Hạ tầng công nghệ hiện tại có thể đáp ứng những phiên thanh khoản lên đến 300.000 tỷ?

Từ khóa:

Vn-Index bùng nổ

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Thị trường tiếp tục “tàn sát” danh mục hôm nay khi giá cổ phiếu giảm rất mạnh, bất kể là chỉ số như thế nào. Ngay cả nhịp neo VNI xanh những phút đầu phiên cũng không giúp cải thiện được giá và nhà đầu tư cầm cổ coi đó là cơ hội thoát ra.

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền bắt đáy đã không thể chống đỡ nổi trong phiên chiều, mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn, thậm chí 16 mã giảm hết biên độ trong khi buổi sáng mới có duy nhất CII. VN-Index bốc hơi 1,91% (-31,44 điểm), rơi về mốc 1614,03 điểm.

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đã khác, thị trường chứng khoán đang trong đà tăng trưởng và thậm chí có thể sẽ bứt phá trong thời gian tới.

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

VNDIRECT lần thứ 2 lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes công bố

Ngày 21/08/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn, khẳng định uy tín thương hiệu và tiềm năng phát triển bền vững. Thành tích này càng nổi bật khi đi kèm với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý 2/2025, mở ra giai đoạn tăng trưởng vững chắc trong bối cảnh thị trường tài chính phục hồi.

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm

Cũng theo thống kê của Yuanta chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 1% và 1,4% trước 3 ngày và 5 ngày của dịp lễ 02/09. Đồng thời, đà tăng của chỉ số VN-Index cũng được duy trì sau lễ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: