QR xuyên biên giới kết nối giao thương Việt Nam với Trung Quốc

Việc kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích thiết thực: người dân hai nước có thể dễ dàng thanh toán khi du lịch, công tác, mua sắm bằng ứng dụng ngân hàng nội địa mà không cần mang tiền mặt hay đổi ngoại tệ. Với doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch và xuất nhập khẩu, hệ thống này giúp mở rộng tệp khách hàng, tăng doanh thu và tối ưu chi phí giao dịch...

Ngày 2/12/2025, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Đây là kết quả cụ thể hóa nội dung trong Tuyên bố chung giữa hai chính phủ Việt Nam – Trung Quốc, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tháng 10/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhấn mạnh vai trò chiến lược của hệ thống thanh toán QR trong việc hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt và hội nhập tài chính khu vực.

“Chúng ta có thể hình dung viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam sử dụng chính ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã QR và thanh toán dễ dàng tại Trung Quốc và ngược lại. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn trong giao dịch, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia”, Vụ trưởng Vụ Thanh toán chia sẻ.

Theo kế hoạch, trong quý I/2026, NAPAS và UPI sẽ hoàn tất triển khai chiều thanh toán ngược lại, cho phép người Việt Nam sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã UnionPay tại các điểm thanh toán ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc tăng mạnh, việc triển khai giai đoạn đầu của dự án trở nên đặc biệt kịp thời. Theo số liệu công bố tại sự kiện, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với gần 3,9 triệu lượt, tăng 43,9% so với cùng kỳ.

Ở giai đoạn triển khai đầu tiên, du khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể quét mã VIETQR Global để thanh toán tại các điểm chấp nhận như trung tâm thương mại, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Một số thương hiệu tiêu biểu tham gia bao gồm: Central Retail Việt Nam, Highlands Coffee và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun World.

Đại diện Việt Nam và Trung Quốc cùng nhấn nút chính thức kích hoạt thanh toán song biên qua VietQR Global.

Khi được triển khai đầy đủ, dự án sẽ tạo nên hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng, công tác, du lịch của người dân hai nước. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng tài chính số, thanh toán tức thời và hợp tác tiền tệ trong khu vực.

“Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia”. (Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS)

Ông Larry Wang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International, cho biết: “Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc. Trong suốt hai thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng.”

Tổng giám đốc UPI cũng nhấn mạnh: “Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.”

Ở chiều ngược lại, việc thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR sẽ góp phần nâng cao vị thế và mức độ chấp nhận của đồng Việt Nam (VND) trong khu vực. Đây là bước tiến phù hợp với định hướng đẩy mạnh thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại quốc tế, giúp giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ (USD), hạn chế rủi ro tỷ giá và tiết kiệm chi phí chuyển đổi cho người dân, doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch tại Trung Quốc.

Với tầm nhìn chiến lược, nền tảng công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, dự án kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ là bước tiến trong lĩnh vực tài chính số, mà còn là chất xúc tác thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Khi hệ sinh thái thanh toán được vận hành đầy đủ hai chiều, người dân và doanh nghiệp sẽ là những đối tượng được hưởng lợi rõ rệt cả về hiệu quả chi phí, tốc độ giao dịch lẫn khả năng tiếp cận thị trường. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam đẩy mạnh quốc tế hóa đồng bản tệ, nâng cao năng lực kết nối tài chính khu vực và từng bước khẳng định vị thế trong kỷ nguyên thanh toán số toàn cầu.