Trang chủ Bất động sản

SonKim Land ra mắt 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại Thảo Điền

Tuấn Sơn

16/03/2026, 11:27

Hiện hữu tại trung tâm Thảo Điền, một trong những địa chỉ bất động sản đắt giá bậc nhất TP. HCM, The Berkley nổi bật với bộ sưu tập 85 căn hộ giới hạn, mang đến cơ hội hiếm hoi để sở hữu không gian sống chuẩn quốc tế giữa cộng đồng cư dân toàn cầu.

THẢO ĐIỀN - ĐỊA CHỈ ĐẮT GIÁ CỦA CĂN HỘ TRUNG TÂM THẢO ĐIỀN

Trong nhiều đô thị lớn trên thế giới luôn tồn tại những khu phố đặc biệt, nơi phong cách sống được định hình không chỉ bởi vị trí mà còn bởi cộng đồng cư dân và những trải nghiệm văn hóa riêng. Tại TP. HCM, Thảo Điền được xem như một khu dân cư quốc tế thu nhỏ, nơi hội tụ cộng đồng cư dân đa quốc gia cùng nhịp sống hiện đại và cởi mở.

Theo thời gian, Thảo Điền dần trở thành một điểm đến đậm phong cách sống của TP. HCM, đồng thời cũng là một trong những địa chỉ đắt giá bậc nhất của thị trường căn hộ thành phố. Khi quỹ đất tại khu vực này gần như không còn và phần lớn các dự án đã được phát triển hoàn chỉnh, nguồn cung căn hộ mới tại đây dần trở nên khan hiếm.

Chính vì vậy, thị trường bất động sản Thảo Điền tưởng chừng đã ngủ yên trong một thời gian dài bỗng chốc sôi động trở lại khi SonKim Land chính thức giới thiệu The Berkley, bộ sưu tập 85 căn hộ phiên bản giới hạn tại trái tim Thảo Điền.

SonKim Land ra mắt The Berkley tại Thảo Điền.

“Với số lượng căn hộ chỉ 85 căn, The Berkley được định vị như một địa chỉ mang tính định danh, nơi mỗi căn hộ đại diện cho một chuẩn sống riêng và mỗi chủ nhân trở thành một phần của cộng đồng cư dân được tuyển chọn tại Thảo Điền,” ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc điều hành Khối Sales, Marketing và Chăm sóc khách hàng, SonKim Land chia sẻ.

The Berkley vì vậy không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là một dấu ấn thể hiện sâu sắc triết lý luxury boutique - phong cách phát triển sản phẩm tập trung vào số lượng bất động sản giới hạn, chất lượng không gian sống, cũng như định hình và tôn vinh phong cách sống của chủ nhân. Trong nhiều năm qua, triết lý này đã định hình dấu ấn và tạo nên sự thành công của SonKim Land trên thị trường bất động sản hạng sang tại TP. HCM.

THE BERKLEY - ĐIỂM SÁNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN THẢO ĐIỀN

Sự giới hạn của số lượng căn hộ giúp cho The Berkley tập trung nhiều hơn vào thiết kế và chất lượng không gian sống. Các căn hộ được thiết kế tỉ mỉ theo tiêu chuẩn quốc tế với trần cao 3,3m, ban công rộng mở và khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Hệ tiện ích như hồ bơi ngoài trời, phòng gym trên cao và khu vực yoga được bố trí nhằm mang lại trải nghiệm sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị năng động và những khoảng thư giãn riêng tư.

Một trong những điểm đặc biệt của The Berkley chính là thiết kế đa dạng, nơi mỗi căn hộ có thiết kế riêng thay vì lặp lại theo một khuôn mẫu cố định. Cách thiết kế này cho phép từng không gian sống trở thành một “phiên bản may đo”, phản ánh gu thẩm mỹ và phong cách sống khác biệt của 85 chủ nhân tinh hoa. Từ những góc làm việc đầy cảm hứng sáng tạo, các khoảng không gian riêng tư tĩnh tại đến ban công mở rộng, không gian sống được khai phóng, nơi chủ nhân có thể tận hưởng nhịp sống Thảo Điền theo cách rất riêng của mình.

The Berkley sở hữu quỹ căn giới hạn cuối cùng tại Thảo Điền (nguồn cung sơ cấp).

The Berkley tọa lạc trên trục Võ Nguyên Giáp và chỉ cách ga Metro An Phú vài bước chân, mang lại khả năng kết nối thuận tiện đến trung tâm TP. HCM cũng như các khu vực trọng điểm của thành phố. Sự hiện diện của tuyến metro số 1 và ga An Phú ngay cạnh dự án cũng thể hiện định hướng phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD), một trong những triết lý quy hoạch đô thị được SonKim Land theo đuổi trong nhiều dự án, nhằm kiến tạo môi trường sống thuận tiện, kết nối và bền vững cho cư dân.

Một điểm đáng chú ý của dự án là mô hình căn hộ tích hợp khả năng lưu trú linh hoạt. Theo đó, mỗi căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn có thể khai thác lưu trú. “Tại các đô thị toàn cầu, nhà ở ngày càng được nhìn nhận như một loại tài sản linh hoạt, vừa là không gian sống, vừa có thể vận hành như một tài sản dịch vụ.” Với đặc điểm tập trung đông đảo cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực, mô hình này cho phép chủ sở hữu vừa tận hưởng không gian sống riêng tư vừa có thể khai thác giá trị tài sản theo nhu cầu.

Các căn thiết kế hiện đại, riêng tư, tích hợp khả năng cho thuê lưu trú ngắn và dài hạn

Bên cạnh đó, The Berkley đã hoàn thiện, sẵn sàng đón cư dân vào ở ngay và cảm nhận trực tiếp không gian sống, thay vì chỉ hình dung qua hình ảnh. Trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, yếu tố hiện hữu mang lại lợi thế đáng kể cho những khách hàng tìm kiếm sản phẩm hiện hữu ở ngay hoặc khai thác cho thuê.

Tại The Berkley, chuẩn mực sang trọng không nằm ở khuôn mẫu mà được định nghĩa bằng bản sắc riêng của 85 chủ nhân. Nằm giữa trung tâm Thảo Điền, nơi hội tụ cộng đồng sáng tạo, doanh nhân và chuyên gia quốc tế tại TP. HCM, The Berkley phản ánh tinh thần sống đa văn hóa, năng động nhưng vẫn mang chiều sâu tinh tế đặc trưng của khu phố này.

Thông tin chi tiết về The Berkley, liên hệ:

Hotline: 090 380 84 86

Landing page: https://theberkley.vn

Bước sang năm 2026, nguồn cung bất động sản mới tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng tốc, đồng thời định hình mô hình phát triển đa cực gắn với hạ tầng và vai trò ngày càng lớn của các đô thị vệ tinh…

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Song hành với tăng trưởng kinh tế, bức tranh phát triển của Bắc Ninh ngày càng hài hoà và sắc nét hơn với sự xuất hiện của các khu đô thị hiện đại...

Hà Tĩnh đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển. Quy hoạch mới định hướng mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, tạo thêm dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.

Các dự án nhà ở xã hội tại Quảng Trị đang được thúc đẩy tiến độ nhằm sớm đưa vào sử dụng. Nhiều công trình đã hoàn thành các hạng mục quan trọng, trong khi một số dự án đang tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

