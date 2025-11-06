Quảng Ngãi: 6.000 tàu cá đã về bờ tránh bão số 13

Quảng Ngãi yêu cầu tất cả thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão số 13; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn...

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 13 là cơn bão mạnh đang đi vào biển Đông nhiều khả năng sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ngãi – Gia Lai- Khánh Hòa. Vùng ảnh hưởng bão rộng, ngoài vùng biển còn vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là ở khu vực phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) cũng là tâm bão đi qua…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và môi trường Quảng Ngãi, hiện có hơn 6.000 tàu cá đã được kêu gọi về vị trí neo đậu tránh bão.

Có 997 tàu và 20 lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang neo tại Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mỹ Á, Tịnh Hòa, Lý Sơn; Cảng cá Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ.

Ban quản lý cảng phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn chủ tàu neo đậu chắc chắn, an toàn; đồng thời triển khai các phương án tránh va đập làm hư hỏng phương tiện, cháy nổ, bảo vệ tài sản cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 21 giờ hôm nay.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương di dời ngay, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giúp dân chằng chống nhà cửa trước bão.

Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng hỗ trợ chằng chống nhà dân, công trình công cộng, trụ sở, trường học, các trung tâm y tế; cắt cây xanh các tuyến đường, neo đậu tàu thuyền hợp lý và việc di dời bà con ở các khu vực sạt lở phải hoàn thành trước 15h ngày 06/10/2025.

Cùng đó, các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm đầy đủ cho bà con, các lực lượng cứu hộ; nguồn điện dự phòng, pin sạt dự phòng (tuyên truyền cho người dân); ngành y tế chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng trực sơ ứng cứu; lưu ý bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các xã phía Tây vì vậy lãnh đạo các xã phía Tây không chủ quan, kiểm tra ngay và hoàn thành công tác chống bão, lũ chậm nhất trước 15h ngày 06/11/2025 phải xong.

Các đơn vị quản lý hồ thủy điện, thủy lợi tiến hành việc xả lũ để đảm bảo an toàn cho hạ du...