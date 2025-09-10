Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân, thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm

8 tháng năm 2025, nhiều dự án giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi đã được triển khai, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra…

Chiều ngày 9/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã hoàn thành 3 dự án. Cụ thể, dự án cầu Phước Lộc (Cầu Trà Khúc 3); đê chắn sóng cảng Bến Đình (Lý Sơn) và Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng.

Hiện nay, Ban đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khác, gồm: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; 2 tuyến kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh An – Tịnh Long và Tịnh Long – Tịnh Khê; hồ chứa nước Hố Sâu; khắc phục sạt lở bờ biển xã An Phú; khắc phục sạt lở khu vực cửa Sa Cần.

Bên cạnh đó, đang xử lý tồn tại, hoàn thiện thủ tục quyết toán đối với 2 dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2025, đến nay tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ tuyến chính để thi công và hơn 77% diện tích bổ sung.

Ban cũng đã khởi công 4 công trình mới và đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công thêm 3 công trình từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhìn nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận nỗ lực của Ban trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế về tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thật sự nhịp nhàng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai nhiệm vụ, xử lý kịp thời vướng mắc, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án. Cùng với đó, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và khởi công mới trong năm 2025.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, vận hành bộ máy hiệu quả và khắc phục hạn chế. Các sở, ngành, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải phối hợp, tháo gỡ khó khăn, khẩn trương bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.