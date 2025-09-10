Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Địa phương

Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân, thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm

Thanh Thủy

10/09/2025, 21:46

8 tháng năm 2025, nhiều dự án giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi đã được triển khai, song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra…

Cầu số 2 trên tuyến đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi, bắt qua sông Trà Bồng đang được triển khai thi công - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.
Cầu số 2 trên tuyến đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi, bắt qua sông Trà Bồng đang được triển khai thi công - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều ngày 9/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã hoàn thành 3 dự án. Cụ thể, dự án cầu Phước Lộc (Cầu Trà Khúc 3); đê chắn sóng cảng Bến Đình (Lý Sơn) và Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng.

Hiện nay, Ban đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khác, gồm: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; 2 tuyến kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh An – Tịnh Long và Tịnh Long – Tịnh Khê; hồ chứa nước Hố Sâu; khắc phục sạt lở bờ biển xã An Phú; khắc phục sạt lở khu vực cửa Sa Cần.

Bên cạnh đó, đang xử lý tồn tại, hoàn thiện thủ tục quyết toán đối với 2 dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2025, đến nay tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ tuyến chính để thi công và hơn 77% diện tích bổ sung.

Ban cũng đã khởi công 4 công trình mới và đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công thêm 3 công trình từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhìn nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận nỗ lực của Ban trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời chỉ ra những hạn chế về tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thật sự nhịp nhàng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để triển khai nhiệm vụ, xử lý kịp thời vướng mắc, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án. Cùng với đó, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và khởi công mới trong năm 2025.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, vận hành bộ máy hiệu quả và khắc phục hạn chế. Các sở, ngành, chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải phối hợp, tháo gỡ khó khăn, khẩn trương bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025, Ban Quản lý cho biết đến nay dự án Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi đã bàn giao gần 35% mặt bằng, giá trị xây lắp đạt trên 24%.

Dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn IIa (thành phần 1) đã bàn giao và thực hiện đạt trên 87%; đối với giai đoạn IIb: phân đoạn 1 đã bàn giao 79% mặt bằng, thực hiện đạt 79% giá trị hợp đồng; phân đoạn 2 hoàn thành bàn giao mặt bằng, giá trị thực hiện đạt trên 77%; phân đoạn 3 vừa được khởi công ngày 6/9/2025.

Ngoài ra, dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong đã đạt 51% khối lượng; dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc đạt trên 30% giá trị hợp đồng.

Không để vướng mắc nhỏ làm ảnh hưởng tiến độ cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

09:18, 24/07/2025

Không để vướng mắc nhỏ làm ảnh hưởng tiến độ cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt với tổng vốn 10.000 tỉ đồng

14:57, 30/07/2025

Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt với tổng vốn 10.000 tỉ đồng

Quảng Ngãi chi hơn 4,296 tỷ đồng để xây dựng Bảng giá đất, áp dụng từ 2026

12:19, 21/08/2025

Quảng Ngãi chi hơn 4,296 tỷ đồng để xây dựng Bảng giá đất, áp dụng từ 2026

Quảng Ngãi

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối

Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca để hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 20/9/2025...

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cầu Bình Khánh, hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, vừa hoàn thành công tác thử tải với khối lượng thi công đạt gần 100%, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2026...

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 360-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu...

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW (ngày 29/8/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ khó khăn để duy trì đà tăng trưởng công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2025 của Hà Tĩnh đã có bước tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ nguồn điện thương phẩm từ tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động. Tuy nhiên, bức tranh chung của ngành công nghiệp Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các lĩnh vực then chốt như: luyện thép, chế biến gỗ, đồ uống tiếp tục sụt giảm...

