Cần Thơ sẽ khởi công, khánh thành 7 dự án tổng vốn hơn 9.700 tỷ đồng vào 19/12

Chủ Nhật, 07/12/2025
Thanh Thủy
05/12/2025, 10:07
Cần Thơ đang khẩn trương hoàn tất thủ tục và đẩy nhanh tiến độ để khởi công, khánh thành 7 dự án lớn với tổng vốn khoảng 9.700 tỷ đồng, dự kiến đồng loạt tổ chức vào ngày 19/12/2025...
Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã có buổi họp đã nghe các sở ngành và chủ đầu tư báo cáo tiến độ các dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Theo báo cáo, Cần Thơ dự kiến có 7 dự án, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng sẽ khởi công, khánh thành đồng loạt vào 19/12/2025.
Trong danh mục dự án đủ điều kiện khởi công, nổi bật là Nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2, có mức đầu tư lớn nhất 3.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó là các công trình như: Cầu và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Vị Thanh), chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, chung cư An Phú Eco City.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ Lê Thanh Việt, 3 dự án được đăng ký khánh thành trong dịp này gồm: Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông – Tây (tỉnh Sóc Trăng cũ); khu căn hộ chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan; khu căn hộ chung cư Cara River Park.
Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý đúng quy định, tạo điều kiện cho các dự án đủ điều kiện khởi công và khánh thành theo kế hoạch.
Hiện, các chủ đầu tư khẳng định quyết tâm hoàn thành công trình đúng thời hạn, đồng thời kiến nghị thành phố tháo gỡ một số vướng mắc như giá giao đất, ký quỹ và thủ tục đất đai.
Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chỉ đạo sát sao. Do đó, tính pháp lý của các dự án phải được bảo đảm đầy đủ, đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công, khánh thành.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng kịch bản, hình thức tổ chức, đồng thời phối hợp khảo sát địa điểm nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, lan tỏa đến người dân về ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị sự kiện phối hợp chặt chẽ với các sở ngành như Công Thương, Công an, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND các xã phường… để tổ chức lễ tại các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến, theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
