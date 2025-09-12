Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phường Cửa Ông tổ chức cưỡng chế phóng mặt bằng đối với các trường hợp không đồng thuận tại dự án Nhà máy điện khí LNG…

Ngày 11/9/2025, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này đã có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, trong đó, cơ quan chức năng sẽ vận động thuyết phục các tổ chức hộ gia đình đồng thuận bàn giao đất, nếu không sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi.

CHẬM TIẾN ĐỘ DO ÁCH TẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) - Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (Colavi) - Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách có vốn đầu tư lớn (tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD), nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Dự án có quy mô một nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW, sân phân phối 500KV đảm bảo truyền tải hết công suất. Cùng với đó là các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà máy điện các kênh dẫn nước, đường giao thông, bến nhập LNG, tuyến ống vận chuyển, kho chứa LNG, khu tái hoá khí, các thiết bị và hạng mục phụ trợ…

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có quy mô sử dụng đất ban đầu hơn 55ha bao gồm hơn 42ha đất và hơn 13ha mặt nước (chưa bao gồm vùng nước trước bến, luồng và khu quay trở tàu) tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, khu vực xây dựng nhà máy điện khoảng 32ha và khu vực kho lưu trữ và tái hóa khí hơn 9ha. Diện tích mặt nước gồm hành lang tuyến ống cấp khí và xả nước làm mát hơn 9ha, bến cảng và hành lang tuyến ống hơn 3ha.

Dự án đã được tổ chức khởi động từ tháng 10/2021. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên diện tích hơn 42ha đất đã UBND TP. Cẩm Phả (cũ), sau đó là UBND phường Cửa Ông tích cực triển khai. Trong đó, diện tích giải phóng mặt bằng đợt 1 hơn 25ha còn vướng mắc một số hộ dân không bàn giao mặt bằng. Diện tích giải phóng mặt bằng đợt 2 hơn 15ha khi kiểm kê cũng có một số hộ dân không phối hợp nên phường Cửa Ông phải ra quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Tại cuộc họp về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, ngày 25/8/2025, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng UBND phường Cửa Ông đã tích cực vào cuộc, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các hộ dân. Tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang bị chậm triển khai.

Cụ thể, trên diện tích thực hiện dự án có khoảng 14ha đất được tạm giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phần diện tích này không được thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục theo quy định để triển khai dự án. Đến năm 2011 đã hết hạn tạm giao đất.

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng tại thời điểm thu hồi đất, không đủ cơ sở xác định Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là chủ sử dụng đất. Diện tích đất này vẫn do 8 hộ dân đang quản lý sử dụng.

TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, phát điện lên lưới điện quốc gia vào năm 2028, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu UBND phường Cửa Ông thực hiện rà soát toàn bộ quỹ đất thu hồi và ranh giới, diện tích, loại đất, chủ sử dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng ranh giới, diện tích đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

UBND phường Cửa Ông rà soát kiểm đếm đối với tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất (nếu có) đối với toàn bộ ranh giới, diện tích thu hồi để đảm bảo việc kiểm đếm đầy đủ từ khi các hộ dân lấn chiếm đến tời điểm thu hồi đất, thống nhất với việc sử dụng kết quả kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc đã được thống nhất ký kết giữa chính quyền và hộ dân. Đồng thời, rà soát lại các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, xem xét việc hỗ trợ đối với cây trồng vật kiến trúc (nếu có).

Ông Ánh giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực II, UBND phường Cửa Ông tiếp tục rà soát để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Cửa Ông tiếp tục vận động, thuyết phục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư và bàn giao đất.

Trường hợp người có đất thu hồi không chấp nhận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, UBND phường Cửa Ông căn cứ quy định của pháp luật đất đai xây dựng kế hoạch phương án và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật để bàn giao đất cho Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh triển khai dự án trước ngày 30/9/2025 (đối với phần diện tích 25ha giai đoạn 1).

Phó Chủ tịch Lê Văn Ánh đề nghị Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh khẩn trương thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật làm cơ sở triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển. Đồng thời, hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng nghiên cứu phương án hỗ trợ hợp lý (chi phí hỗ trợ không tính vào chi phí đầu tư của dự án), có ý kiến chính thức bằng văn bản về mức hỗ trợ gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II và UBND phường Cửa Ông. Sau khi nhận bàn giao đất, chủ đầu tư cần hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo đủ điều kiện khởi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ đã được phê duyệt.