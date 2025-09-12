Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Đỗ Hoàng

12/09/2025, 08:00

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phường Cửa Ông tổ chức cưỡng chế phóng mặt bằng đối với các trường hợp không đồng thuận tại dự án Nhà máy điện khí LNG…

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh chậm tiến độ do ách tắc giải phóng mặt bằng.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh chậm tiến độ do ách tắc giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/9/2025, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này đã có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, trong đó, cơ quan chức năng sẽ vận động thuyết phục các tổ chức hộ gia đình đồng thuận bàn giao đất, nếu không sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi.

CHẬM TIẾN ĐỘ DO ÁCH TẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) - Công ty cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (Colavi) - Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm vốn ngoài ngân sách có vốn đầu tư lớn (tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD), nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Dự án có quy mô một nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW, sân phân phối 500KV đảm bảo truyền tải hết công suất. Cùng với đó là các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà máy điện các kênh dẫn nước, đường giao thông, bến nhập LNG, tuyến ống vận chuyển, kho chứa LNG, khu tái hoá khí, các thiết bị và hạng mục phụ trợ…

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có quy mô sử dụng đất ban đầu hơn 55ha bao gồm hơn 42ha đất và hơn 13ha mặt nước (chưa bao gồm vùng nước trước bến, luồng và khu quay trở tàu) tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, khu vực xây dựng nhà máy điện khoảng 32ha và khu vực kho lưu trữ và tái hóa khí hơn 9ha. Diện tích mặt nước gồm hành lang tuyến ống cấp khí và xả nước làm mát hơn 9ha, bến cảng và hành lang tuyến ống hơn 3ha.

Dự án đã được tổ chức khởi động từ tháng 10/2021. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên diện tích hơn 42ha đất đã UBND TP. Cẩm Phả (cũ), sau đó là UBND phường Cửa Ông tích cực triển khai. Trong đó, diện tích giải phóng mặt bằng đợt 1 hơn 25ha còn vướng mắc một số hộ dân không bàn giao mặt bằng. Diện tích giải phóng mặt bằng đợt 2 hơn 15ha khi kiểm kê cũng có một số hộ dân không phối hợp nên phường Cửa Ông phải ra quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Tại cuộc họp về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, ngày 25/8/2025, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng UBND phường Cửa Ông đã tích cực vào cuộc, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các hộ dân. Tuy nhiên do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đang bị chậm triển khai.

Cụ thể, trên diện tích thực hiện dự án có khoảng 14ha đất được tạm giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phần diện tích này không được thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục theo quy định để triển khai dự án. Đến năm 2011 đã hết hạn tạm giao đất.

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng tại thời điểm thu hồi đất, không đủ cơ sở xác định Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là chủ sử dụng đất. Diện tích đất này vẫn do 8 hộ dân đang quản lý sử dụng.

TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Để đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, phát điện lên lưới điện quốc gia vào năm 2028, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh yêu cầu UBND phường Cửa Ông thực hiện rà soát toàn bộ quỹ đất thu hồi và ranh giới, diện tích, loại đất, chủ sử dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng ranh giới, diện tích đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

UBND phường Cửa Ông rà soát kiểm đếm đối với tài sản vật kiến trúc, cây trồng trên đất (nếu có) đối với toàn bộ ranh giới, diện tích thu hồi để đảm bảo việc kiểm đếm đầy đủ từ khi các hộ dân lấn chiếm đến tời điểm thu hồi đất, thống nhất với việc sử dụng kết quả kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc đã được thống nhất ký kết giữa chính quyền và hộ dân. Đồng thời, rà soát lại các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, xem xét việc hỗ trợ đối với cây trồng vật kiến trúc (nếu có).

Ông Ánh giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực II, UBND phường Cửa Ông tiếp tục rà soát để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc phường Cửa Ông tiếp tục vận động, thuyết phục các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư và bàn giao đất.

Trường hợp người có đất thu hồi không chấp nhận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, UBND phường Cửa Ông căn cứ quy định của pháp luật đất đai xây dựng kế hoạch phương án và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật để bàn giao đất cho Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh triển khai dự án trước ngày 30/9/2025 (đối với phần diện tích 25ha giai đoạn 1).

Phó Chủ tịch Lê Văn Ánh đề nghị Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh khẩn trương thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật làm cơ sở triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển. Đồng thời, hoàn thiện, nộp hồ sơ đề nghị xin giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng nghiên cứu phương án hỗ trợ hợp lý (chi phí hỗ trợ không tính vào chi phí đầu tư của dự án), có ý kiến chính thức bằng văn bản về mức hỗ trợ gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II và UBND phường Cửa Ông. Sau khi nhận bàn giao đất, chủ đầu tư cần hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết đảm bảo đủ điều kiện khởi công, đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn phá vỡ bế tắc tại Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

11:45, 09/09/2025

Doanh nghiệp Nhật Bản muốn phá vỡ bế tắc tại Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Phát triển LNG, cơ hội đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

08:34, 23/05/2025

Phát triển LNG, cơ hội đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Ủng hộ quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu 150.000 tấn phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình

07:00, 02/12/2023

Ủng hộ quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu 150.000 tấn phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình

Từ khóa:

Cưỡng chế thu hồi giải phóng mặt bằng Nhà máy điện khí LNG quảng ninh

Đọc thêm

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Đề xuất miễn trừ thuế tối thiểu toàn cầu cho dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ

Bộ Tài chính đề xuất miễn trừ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (QDMTT theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu) đối với các dự án BOT điện có bảo lãnh Chính phủ, nhằm tránh nguy cơ phát sinh nghĩa vụ bồi thường cho nhà đầu tư…

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Bắc Ninh lập Tổ thường trực 24/24 triển khai Dự án sân bay Gia Bình

Ông Đào Quang Khải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký Quyết định số 840/QĐ-UBND thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan...

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Công bố mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu công - tư kiến quốc

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã chính thức công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) nhằm thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế...

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được áp dụng công nghệ hiện đại

Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành sẽ được triển khai với nhiều công nghệ tiên tiến, từ khảo sát địa hình bằng UAV, thiết kế 3D đến giám sát thi công trực tuyến và vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư đường băng thứ 3 sân bay Long Thành

Hạ tầng

2

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á 2025: Hướng đến chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam

Dân sinh

3

Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Kinh tế xanh

4

Quỹ ngoại Mỹ nắm giữ hơn 1,1% vốn tại VCB

Doanh nghiệp niêm yết

5

So kè iPhone 17 Pro Max và 16 Pro Max

Sản phẩm - Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: