Doanh nghiệp Nhật Bản muốn phá vỡ bế tắc tại Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Sau hai lần mời thầu không có nhà đầu tư tham gia, Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng đang đứng trước cơ hội mới khi Tập đoàn JERA (Nhật Bản) chính thức bày tỏ quan tâm và có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa...

Chiều 8/9/2025, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam về tiến độ dự án. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng đại diện các sở, ngành.

CUỘC LÀM VIỆC GIỮA TỈNH THANH HÓA VÀ JERA VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thi ghi nhận nỗ lực khảo sát và hợp tác của JERA Việt Nam, đồng thời khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển năng lượng và kinh tế – xã hội của tỉnh. Ông cho biết Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện JERA Việt Nam, ông Masashi Tsujimura, Tổng Giám đốc, cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án. Ông cho biết JERA nhận thức được những thách thức về thủ tục đầu tư, xây dựng và đàm phán giá điện, đồng thời đặt mục tiêu vận hành dự án trước năm 2030. JERA cam kết tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cùng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp với JERA Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án trình Chính phủ xem xét. Ông nhấn mạnh tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư có năng lực, nhằm triển khai dự án đúng tiến độ, góp phần bổ sung nguồn điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh tại địa phương.

JERA BẤT NGỜ BÀY TỎ QUAN TÂM TRỞ LẠI

Liên quan diễn biến dự án, ngày 21/7/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã nhận được công văn của Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn JERA (Nhật Bản), chính thức bày tỏ mong muốn nghiên cứu và đầu tư vào dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Trước đó, JERA từng tham gia liên danh với Sovico Group nộp hồ sơ sơ tuyển năm 2024, song không bước vào vòng đấu thầu chính thức. Việc quay trở lại sau hai lần mời thầu bất thành cho thấy JERA vẫn theo dõi sát sao diễn biến dự án.

JERA hiện là tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, được thành lập bởi Tokyo Electric Power Company (TEPCO) và Chubu Electric Power. Với hơn 80 GW công suất lắp đặt toàn cầu, JERA là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, sở hữu chuỗi cung ứng từ khai thác, vận chuyển đến phát điện. Tại Việt Nam, JERA đã lập công ty con JERA Việt Nam và triển khai một số dự án năng lượng khí và tái tạo.

Dự án Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2024 với tổng vốn hơn 57.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500 MW. Các hạng mục gồm tổ hợp tua-bin khí hỗn hợp chu trình kết hợp, trạm tái hóa khí công suất 1,2 triệu tấn/năm, kho chứa LNG, cảng nhập LNG và đê chắn sóng dài khoảng 1 km. Dự án được bố trí trên diện tích gần 68 ha tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, thuộc quy hoạch điện quốc gia, dự kiến vận hành trước năm 2030.

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư gặp nhiều vướng mắc. Lần mời thầu đầu tiên tổ chức tháng 7/2024 phải tạm dừng để cập nhật quy định theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 115/2024/NĐ-CP. Lần mời thầu thứ hai phát hành từ tháng 4/2025, hạn cuối nộp hồ sơ là 10/6/2025, nhưng không có nhà đầu tư tham dự. Thời hạn đóng thầu sau đó được gia hạn hai lần, tới 19/6 và 17/7/2025, song vẫn không có hồ sơ nộp vào.

Trong hai lần gia hạn, hồ sơ mời thầu được điều chỉnh một số tiêu chí. Mức bảo đảm dự thầu giảm từ hơn 580 tỷ đồng xuống 275 tỷ đồng; yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu giảm từ hơn 12.000 tỷ đồng xuống 8.260 tỷ đồng. Một số điều kiện khác được cập nhật, như giá điện tối đa nâng lên 3.303,88 đồng/kWh và tiêu chí kinh nghiệm điều chỉnh theo tổng mức đầu tư mới.

Danh sách sơ tuyển trước đó có sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 5 liên danh vượt sơ tuyển gồm: JERA – Sovico (Nhật Bản), PV Power – T&T Group, liên danh KOGAS – KOSPO – Daewoo – Anh Phát (Hàn Quốc), Gulf Energy (Thái Lan), và SK E&S (Hàn Quốc).

Ngay sau khi nhận được công văn từ JERA Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2025. Các kịch bản được xem xét gồm đấu thầu lại với điều kiện điều chỉnh hoặc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo Nghị định 115/2024/NĐ-CP.