Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 hơn 194.882 tỷ đồng

Hải Phòng đề ra mục tiêu thu ngân sách năm 2026 là hơn 194.935 tỷ đồng, tăng hơn 7.100 tỷ đồng (3,8%) so với số thu thực hiện năm 2025…

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2026 với mục tiêu thu hơn 194.935 tỷ đồng, tăng hơn 7.100 tỷ đồng (3,8%) so với con số thực hiện của năm 2025. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 84.200 tỷ đồng, tăng 950 tỷ đồng (1,1%) so với con số thực hiện năm 2025 là 83.250 tỷ đồng, thu nội địa dự toán là 103.166 tỷ đồng, tăng 3.166 (3,1%) so với số thu thực hiện năm 2025.

NHIỀU KHOẢN THU DỰ TOÁN THẤP HƠN SỐ THU NĂM 2025

Theo đó, Hải Phòng xác định số thu ngân sách năm 2026 là hơn 194.935 tỷ đồng, tăng hơn 7.100 tỷ đồng (3,8%) so với số thu ngân sách thực hiện năm 2025. Cả 2 khoản thu nội địa và xuất nhập khẩu (thu hải quan) đều có dự toán mức tăng thu thấp. Năm 2025, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 83.250 tỷ đồng, năm 2026, Hải Phòng chỉ dự toán khoản thu này đạt 84.200 tỷ đồng, tăng 950 tỷ đồng (1,1%) so với số thu thực hiện năm 2025. Tương tự, năm 2025, khoản thu nội địa đạt 100.000 tỷ đồng, năm 2026, Hải Phòng dự toán khoản thu này tăng lên thành 103.166 tỷ đồng, tăng 3.166 tỷ đồng (3,1%) so với số thu thực hiện năm trước.

Trong 14 khoản thu, sắc thu chính của khoản thu nội địa, có tới 5 khoản thu, sắc thu ngân sách có số thu dự toán được giao thấp hơn con số thực hiện của năm trước, 5 khoản thu, sắc thu có số thu dự toán chỉ tăng 1 - 9% và chỉ có 4 khoản thu, sắc thu tăng 12 - 23%. Một trong số các khoản thu nội địa cơ mức thu cao nhưng dự toán thu thấp hơn con số thực hiện của năm trước là tiền sử dụng đất, dự toán thu năm 2026 của khoản này là 36.200 tỷ đồng, bằng 88% con số thực hiện năm 2025.

Cùng với tiền sử dụng đất, khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dự toán chỉ còn 110 tỷ đồng, bằng 78,6% số thu đã thực hiện trong năm 2025. Thu ngân sách khác chỉ đặt mục tiêu 2.800 tỷ đồng, bằng 80,1% số thu năm trước. Thu cổ tức sau thuế và lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế dự toán thu 192 tỷ đồng, bằng 83,7% số thu năm trước. Thu từ khoản thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương quản lý là 173 tỷ đồng, bằng 39,3% số thu năm 2025.

Các khoản thu có số thu tăng nhẹ (tăng từ 1- 9%) so với số thu đã đạt được từ năm 2025 là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương có dự toán thu 1.280 tỷ đồng (tăng 1,6%). Thu lệ phí trước bạ dự toán thu 2.465 tỷ đồng (tăng 2,7%). Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương dự toán 2.050 tỷ đồng (tăng 6,2%). Thu từ hoạt động bán nhà thuộc sở hữu nhà nước dự toán 14,5 tỷ đồng (tăng 7,4%). Thu thuế bảo vệ môi trường được giao dự toán 2.650 tỷ đồng (tăng 8,2%).

Các khoản thu dự toán tăng cao từ 12- 20% là thu phí, lệ phí dự toán thu 3.100 tỷ đồng (tăng 12,7%), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự toán 17.650 tỷ đồng (tăng 14,2%), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dự toán 22.600 tỷ đồng (tăng 20.8%), thu tiền thuê đất dự toán 3.800 tỷ đồng (tăng 23,5%).

CHI CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ CẤU THẤP HƠN NĂM TRƯỚC

Theo dự toán chi ngân sách, năm 2026, Hải Phòng có tổng chi ngân sách hơn 90.731 tỷ đồng, tăng cao hơn chi ngân sách năm 2025 (70.614 tỷ đồng) là hơn 19.052 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 26,6%. Mặc dù mức chi dự toán tăng hơn năm trước nhưng các khoản chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên lại có cơ cấu chưa tương ứng. Chi cho đầu tư phát triển năm 2025 là 34.384 tỷ đồng (chiếm 48% tổng chi ngân sách), năm 2026 dự toán là hơn 36.741 (tăng 2.357 tỷ đồng) nhưng tính theo cơ cấu tổng chi ngân sách chỉ bằng hơn 40%.

Tương tự, chi thường xuyên năm 2025 là 31.945 tỷ đồng (chiếm 45,2% tổng chi ngân sách), năm 2026 là 38.778 tỷ đồng (tăng 6.833 tỷ đồng) nhưng tính theo cơ cấu trong tổng chi ngân sách thì chỉ chiếm khoảng 42,7%. Theo UBND TP. Hải Phòng, khoản chi thường xuyên năm 2026 tăng so với năm 2025 do Hải Phòng thực hiện cơ chế đặc thù về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và triển khai chi cho chính sách thu hút, trọng dụng nhân, nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Hải Phòng.

UBND TP. Hải Phòng lưu ý các sở ngành, địa phương cần theo sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho thành phố.

Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng dự toán chi theo từng lĩnh vực cụ thể, bảo đảm nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán chi, rà soát, sắp xếp các khoản chi chưa thật sự cấp thiết, giảm, thắt chặt tần suất các khoản chi hội nghị, hội thảo theo hướng tiết kiệm, hiệu quả…