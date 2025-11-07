Quảng Trị chấp thuận 3 dự án mới với tổng vốn gần 4.100 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Nguyễn Thuấn
07/11/2025, 16:14
Quảng Trị đang chứng kiến một làn sóng phát triển đô thị mạnh mẽ với việc phê duyệt hàng loạt dự án đô thị mới. Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận 3 dự án lớn với tổng vốn đầu tư gần 4.100 tỷ đồng.
Dự án đầu tiên là Khu đô thị mới Bắc thành phố với tổng mức đầu tư hơn 2.430 tỷ đồng, được triển khai tại phường Đồng Thuận. Dự án này có quy mô khoảng 37,17 ha và được thiết kế để trở thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại. Các hạng mục chính bao gồm 149 lô biệt thự, 302 lô nhà liền kề, và một khu nhà ở xã hội chiếm hơn 20% tổng diện tích đất. Ngoài ra, còn có một trung tâm thương mại – dịch vụ cao 15 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.000 m2. Dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện vào năm 2033.
Dự án thứ hai là Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước tại xã Ái Tử, được phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 1.318 tỷ đồng. Dự án này có diện tích 43,52 ha, nằm ở vị trí đắc địa: giáp sông Vĩnh Phước và khu du lịch sinh thái hồ Ái Tử. Khi hoàn thiện, Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước sẽ cung cấp 860 lô đất, 40 lô nhà liền kề, 188 lô biệt thự, cùng với các công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng. Dự án không chỉ tạo ra một khu dân cư ven sông kiểu mẫu mà còn kết nối trục phát triển không gian đô thị trung tâm Ái Tử – Đông Hà – Bắc thành phố Quảng Trị.
Dự án thứ ba là Dự án Khu dân cư nông thôn Đại Trung tại xã Hoàn Lão với tổng vốn đầu tư 352 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 14,3 ha, được quy hoạch theo hướng khu dân cư đa chức năng, gồm nhà ở, thương mại – dịch vụ, công trình công cộng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.
Theo kế hoạch, dự án hình thành 352 lô đất ở mới với tổng diện tích hơn 40.800 m2, trong đó, có 44 căn nhà liền kề được xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài trên trục đường chính rộng 21,5 mét; 308 lô đất ở (296 liền kề, 12 biệt thự) sẽ được chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng theo thiết kế đã được duyệt.
Dự án cũng đầu tư nhà văn hóa 2 tầng (hơn 2.200 m2) và công trình thương mại – dịch vụ 2 tầng (gần 3.000 m2 đất, tổng sàn hơn 3.500 m2), hình thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng và không gian dịch vụ dân sinh hiện đại. Giai đoạn 2026–2028, sẽ triển khai hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn 2028–2030, xây dựng phần thô, hoàn thiện công trình và đưa vào vận hành.
Đây là một trong bốn công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, nằm trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của tỉnh…
UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất dôi dư sau sáp nhập để bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng; cũng như chuyển đổi một số trụ sở lớn thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, trung tâm dữ liệu hành chính công, hỗ trợ chuyển đổi số…
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không theo mô hình “trung tâm kép”, hướng tới vận hành theo chuẩn quốc tế 5 sao, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027...
TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...
