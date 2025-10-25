Quảng Trị có thêm dự án khu dân cư hơn 1.300 tỷ đồng bên sông Vĩnh Phước

Với tổng vốn đầu tư hơn 1.318 tỷ đồng, dự án Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước tại xã Ái Tử được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và dịch vụ, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho khu vực trung tâm Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước tại xã Ái Tử.

Theo quyết định, tổng mức đầu tư của dự án là 1.318 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình chiếm khoảng 1.230 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 88,69 tỷ đồng. Dự án sẽ được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu rộng rãi, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu cũng như các quy định pháp luật liên quan về đầu tư.

Khu dân cư Nam sông Vĩnh Phước được quy hoạch trên diện tích khoảng 43,52ha, nằm ở vị trí đắc địa – phía Bắc giáp sông Vĩnh Phước, phía Nam giáp đường quy hoạch và khu du lịch sinh thái hồ Ái Tử, phía Đông giáp đường Hùng Vương, và phía Tây giáp đất rừng sản xuất.

Theo quy hoạch, dự án gồm nhiều khu chức năng đa dạng: đất phân lô bán nền, đất ở liền kề, đất biệt thự, đất thương mại dịch vụ và đất hạ tầng xã hội (gồm trường học, công trình y tế, văn hóa - thể thao). Cấu trúc này được thiết kế hướng tới phát triển khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phục vụ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và thương mại trong khu vực trung tâm Ái Tử.

Về quy mô nhà ở, dự án sẽ xây dựng 228 căn nhà ở gồm 40 căn liền kề và 188 căn biệt thự, cùng 860 lô đất phân lô bán nền. Tất cả được bố trí theo hướng tạo không gian sống thoáng đãng, có hệ thống cây xanh, giao thông nội khu và công trình công cộng hài hòa với cảnh quan sông nước đặc trưng của vùng Ái Tử.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng: từ quý I đến quý III/2026; Giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật: từ quý II/2027 đến quý II/2028;Giai đoạn xây dựng nhà liền kề và biệt thự: từ quý III/2028 đến quý IV/2030.

Việc thực hiện theo tiến độ này nhằm đảm bảo quá trình đầu tư có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, tổ chức lựa chọn và giám sát quá trình thực hiện hợp đồng dự án. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời theo dõi và đánh giá tiến độ triển khai. Các sở, ngành liên quan khác có nhiệm vụ phối hợp, đảm bảo quá trình thực hiện tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.