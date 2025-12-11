Điều chỉnh dự án Tỉnh lộ 991 hơn 2.400 tỷ đồng tăng kết nối cảng Cái Mép-Thị Vải

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án Tỉnh lộ 991 nối dài với vốn hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải, mở rộng hành lang vận tải và thúc đẩy logistics, công nghiệp khu vực…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 991 nối dài (từ Quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải) có tổng mức đầu tư hơn 2.416 tỷ đồng. Đây là công trình đường trong đô thị - đường trục chính đô thị, được xác định là dự án nhóm A.

Theo đó, điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang từ 30,0m thành 57,0m trên chiều dài toàn tuyến là 3,72 km; tiến hành giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh 57m và phân kỳ đầu tư xây dựng 2 đường song hành 2 bên, mỗi bên 03 làn xe.

Vận tốc thiết kế tuyến chính là 80 km/h; tuyến song hành là 50 km/h. Địa điểm xây dựng tại phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích sử dụng đất khoảng 31,10 ha.

Bên cạnh đó, Dự án cũng được điều chỉnh một số hạng mục thiết kế xây dựng như: phần đường, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường, nút giao thông, phần cầu, hầm chui, đường ống dẫn khí thấp áp và kết cấu vượt kênh dẫn nước làm mát Trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ.

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu và đơn vị Tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư; kết quả tính toán của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư điều chỉnh; thực hiện đầy đủ các ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng. Lập kế hoạch tổng thể triển khai dự án, phù hợp tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt; gửi về Sở Tài chính, Sở Xây dựng làm cơ sở thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án theo quy định.

Đồng thời, các sở ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng các nội dung tại Quyết định phê duyệt dự án và các quy định pháp luật hiện hành.

Đây là dự án giao thông quan trọng, hoàn thiện trục kết nối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tạo hành lang vận tải thông suốt và tăng năng lực lưu thông. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giảm tải cho các tuyến hiện hữu và thúc đẩy phát triển logistics, công nghiệp và thương mại trong khu vực.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) ngày 14/11, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường 991 trên đoạn từ Quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng chiều dài hơn 10 km, gồm hai đoạn: đoạn 1 dài 3,13 km từ Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ) đến nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (phường Tân Thành); đoạn 2 dài 6,96 km nối từ nút giao này đến Vành đai 4. Với tổng mức đầu tư 8.330 tỷ đồng, dự án được chia thành hai phần, gồm: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (4.929 tỷ đồng) và xây dựng nâng cấp tuyến đường (3.400 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2025 - 2030, trong đó giải phóng mặt bằng diễn ra từ quý 1/2026 đến quý 4/2027; công trình khởi công trong quý 1/2027 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác từ quý 1/2030.