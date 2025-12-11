TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển TOD dọc tuyến metro số 2, ưu tiên thí điểm tại 5 vị trí để hình thành các không gian đô thị gắn với giao thông công cộng, tối ưu sử dụng đất và giảm áp lực hạ tầng...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký Quyết định số 3065/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch khai thác các khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo kế hoạch, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ 12 nhà ga của tuyến metro số 2 và depot Tham Lương.

Ranh giới khu vực TOD bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong bán kính 1km, tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. Trường hợp thửa đất chỉ có một phần diện tích nằm trong bán kính, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ xác định ranh giới toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất trong khu vực TOD.

Ở giai đoạn đầu, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên nghiên cứu quy hoạch TOD thí điểm tại 5 vị trí, gồm: Depot Tham Lương, ga Phạm Văn Bạch, ga Tân Bình, ga Bảy Hiền, ga Bến Thành. Các khu vực còn lại sẽ được triển khai sau.

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị. Mô hình này khuyến khích phát triển cao ốc văn phòng, chung cư, trường học, bệnh viện, nơi mua sắm… dọc theo hành lang của tuyến metro, ưu tiên bám vào các nhà ga.

Quy hoạch TOD tại Thành phố được thực hiện theo Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND, với định hướng tập trung dân cư, thương mại, văn phòng quanh các điểm kết nối metro trong bán kính đi bộ, nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, tăng hiệu quả công trình công cộng, giảm phương tiện cá nhân và hạn chế phát thải ô nhiễm. Các giải pháp quy hoạch phải kết hợp hài hòa với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan lập báo cáo rà soát quy hoạch, đề cương, dự toán, lựa chọn tư vấn, tổ chức lập quy hoạch các khu vực TOD.

Đồng thời, Sở này cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động quy hoạch, báo cáo UBND Thành phố về phương thức tài trợ, kết quả, sản phẩm tài trợ cho các khu vực TOD.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì bố trí nguồn vốn lập quy hoạch các khu vực TOD, xác định khu vực mời gọi đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp rà soát quỹ đất, cơ sở pháp lý đất đai và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, chuẩn bị quỹ đất để kêu gọi đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cung cấp thông tin vị trí, quy mô nhà ga, phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hướng tuyến đường sắt metro số 2 và tham gia góp ý theo yêu cầu của các sở, ngành.