Dự án gần 7.000 tỷ đồng tại Ninh Bình: Nhiều điểm nghẽn giải phóng mặt bằng cần tháo gỡ

Mặc dù là dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, quá trình triển khai tuyến đường liên vùng tại Ninh Bình đang gặp nhiều vướng mắc về đất đai và tái định cư. Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh kiểm đếm, chi trả bồi thường nhằm tránh kéo dài tiến độ.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Ninh Bình, công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) đang được triển khai nhưng có sự chênh lệch lớn về tiến độ giữa các địa phương.

Tại xã Bình Minh, việc kiểm đếm đất nông nghiệp đã đạt 92/98 hộ, trong khi xã Định Hóa có 350 hộ bị ảnh hưởng, nhưng chỉ 127 hộ đã được kiểm đếm. Xã Lai Thành đã hoàn thành đo đạc đất lúa tại 14 xóm và đề xuất 147 lô tái định cư. Tuy nhiên, xã Yên Mạc vẫn gặp khó khăn với 313 hộ bị ảnh hưởng nhưng mới kiểm đếm được 162 hộ. Tại xã Đồng Thái, việc kiểm đếm đất nông nghiệp đạt 100%, nhưng còn 5 trường hợp giao đất trái thẩm quyền chưa được xử lý.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo về dự án với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình

Ở khu vực đô thị, phường Trung Sơn có 362 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 194 hộ thuộc diện tái định cư. Địa phương đã lập phương án bước đầu cho 35 hộ nhằm phục vụ khởi công. Phường Tam Điệp đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ 124 hộ, gồm 103 hộ đất thổ cư và 21 hộ đất sản xuất. Song song với giải phóng mặt bằng, các thủ tục phục vụ thi công cũng được đẩy nhanh. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được trình thẩm định tại Sở Xây dựng, công tác rà phá bom mìn, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, xác định mốc chỉ giới đều được thực hiện theo tiến độ. Dự án đã giải ngân đạt 51,78% kế hoạch vốn năm 2025, tương ứng 51,780 tỷ đồng.

Ngày 10/12, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án. Tại đây, các địa phương nêu nhiều nguyên nhân dẫn tới tiến độ chậm như hồ sơ đất đai phức tạp, tồn tại vi phạm pháp luật đất đai kéo dài, sự chậm phối hợp của một bộ phận người dân trong kiểm đếm hoặc tâm lý chờ điều chỉnh hệ số bồi thường. Một số xã đề nghị được bổ sung quỹ đất tái định cư và hoàn thiện hạ tầng trước khi bàn giao.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND Ninh Bình, ghi nhận sự vào cuộc của các đơn vị, đặc biệt là nỗ lực trong tuyên truyền, kiểm đếm, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định. Đồng thời, ông đánh giá thẳng thắn: nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng chậm trễ trong xác định nguồn gốc đất, loại đất, giá bồi thường và bố trí tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương phối hợp thường xuyên hơn với sở, ngành và Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng của tỉnh; khẩn trương rà soát quy hoạch và quỹ đất tái định cư để bảo đảm ổn định đời sống người dân sau thu hồi đất. Công tác tuyên truyền phải được tăng cường để tạo sự đồng thuận, hạn chế đơn thư, khiếu kiện.

Ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh các mốc tiến độ bắt buộc: hoàn thành kiểm đếm trước ngày 31/12/2025; hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ và các thủ tục liên quan trước ngày 30/6/2026; đảm bảo khởi công dự án đúng kế hoạch tháng 12/2025.